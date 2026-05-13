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EEUU quiere comprar la parte europea de los gasoductos Nord Stream, destapa Lavrov

EEUU quiere comprar la parte europea de los gasoductos Nord Stream, destapa Lavrov

Sputnik Mundo

En estos momentos, Washington tiene previsto restaurar los dos gasoductos Nord Stream que fueron volados, aunque en la época de Biden se había afirmado que... 13.05.2026, Sputnik Mundo

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El ministro subrayó que Washington quiere gastar en ello aproximadamente 10 veces menos de lo que Europa invirtió inicialmente.Agregó que EEUU no oculta su intención de hacerse con el control del tránsito de gas ruso a través de Ucrania.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.El 21 de agosto, la Fiscalía alemana anunció la detención de Serguéi Kuznetsov, de 49 años, en Rímini, Italia, por presuntamente coordinar el sabotaje de Nord Stream. Según la Fiscalía de Alemania, Kuznetsov participó en un grupo que colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, cerca la isla danesa de Bornholm.Conforme a la versión oficial de las autoridades europeas, Serguéi Kuznetsov, junto con sus cómplices, habría embarcado en el velero Andromeda en el puerto de Wiek, en la isla alemana de Rugen, el 8 de septiembre de 2022, previamente alquilado a una empresa alemana mediante intermediarios y con documentos falsos.La política de EEUU hacia RusiaEl canciller ruso destacó que la Administración Trump mantiene en gran medida la línea del expresidente norteamericano, Joe Biden, hacia Rusia, aunque con una diferencia: bajo el mandato de Trump existe diálogo con Moscú.Así, subrayó que la Administración de Trump está intentando ahora "castigar" económicamente a Rusia por cuenta propia, y no simplemente como una continuación del legado de Biden.En este sentido, aseveró que Washington está intentando excluir a las empresas rusas Lukoil y Rosneft de todos los negocios internacionales mediante sanciones.Además, advirtió que EEUU pretende hacerse con el control de los proyectos que Venezuela realizaba antes con la petrolera rusa Rosneft.Al mismo tiempo, Lavrov denunció que el mundo vuelve a los tiempos en que todo se revolvía por la fuerza y no se respetaba el derecho internacional.

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