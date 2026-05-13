EEUU quiere comprar la parte europea de los gasoductos Nord Stream, destapa Lavrov
06:49 GMT 13.05.2026 (actualizado: 07:19 GMT 13.05.2026)
© Sputnik / Alexey Filippov/
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En estos momentos, Washington tiene previsto restaurar los dos gasoductos Nord Stream que fueron volados, aunque en la época de Biden se había afirmado que estos gasoductos no volverían a funcionar, señaló el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en la entrevista al canal RT India.
"Ahora, sin embargo, acusan a los ucranianos de haber volado esos gasoductos —tres de los cuatro fueron volados— y EEUU quiere comprar la parte que pertenecía a las empresas europeas", señaló.
El ministro subrayó que Washington quiere gastar en ello aproximadamente 10 veces menos de lo que Europa invirtió inicialmente.
"Si lo hacen, harán que Alemania recupere su dignidad nacional y diga que está bien, que utilizará ese gasoducto. Pero los precios ya no serán el resultado de un acuerdo entre el proveedor, Rusia, y Alemania, sino que los dictarán los estadounidenses, que comprarán ese gasoducto a los europeos", explicó Lavrov.
Agregó que EEUU no oculta su intención de hacerse con el control del tránsito de gas ruso a través de Ucrania.
26 de septiembre 2025, 16:21 GMT
El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos submarinos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas. Alemania, Dinamarca y Suecia se negaron a investigar el sabotaje conjuntamente con Rusia y compartir con ella los resultados de sus pesquisas.
El 21 de agosto, la Fiscalía alemana anunció la detención de Serguéi Kuznetsov, de 49 años, en Rímini, Italia, por presuntamente coordinar el sabotaje de Nord Stream. Según la Fiscalía de Alemania, Kuznetsov participó en un grupo que colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, cerca la isla danesa de Bornholm.
Conforme a la versión oficial de las autoridades europeas, Serguéi Kuznetsov, junto con sus cómplices, habría embarcado en el velero Andromeda en el puerto de Wiek, en la isla alemana de Rugen, el 8 de septiembre de 2022, previamente alquilado a una empresa alemana mediante intermediarios y con documentos falsos.
La política de EEUU hacia Rusia
El canciller ruso destacó que la Administración Trump mantiene en gran medida la línea del expresidente norteamericano, Joe Biden, hacia Rusia, aunque con una diferencia: bajo el mandato de Trump existe diálogo con Moscú.
Así, subrayó que la Administración de Trump está intentando ahora "castigar" económicamente a Rusia por cuenta propia, y no simplemente como una continuación del legado de Biden.
En este sentido, aseveró que Washington está intentando excluir a las empresas rusas Lukoil y Rosneft de todos los negocios internacionales mediante sanciones.
Además, advirtió que EEUU pretende hacerse con el control de los proyectos que Venezuela realizaba antes con la petrolera rusa Rosneft.
"Mencioné a Venezuela con la que cooperaba la petrolera Rosneft. Ahora los estadounidenses quieren hacerse con el control de esa cooperación. Es poco probable que esto sea ya una cooperación de iguales", indicó.
Al mismo tiempo, Lavrov denunció que el mundo vuelve a los tiempos en que todo se revolvía por la fuerza y no se respetaba el derecho internacional.
"Regresamos a la época en la que todo se decidía por la fuerza, cuando nadie reconocía ningún derecho internacional. El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo recientemente que no le importaba el derecho internacional", sostuvo el ministro.
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