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"Cálculos erróneos": Europa se equivoca al pensar que puede lanzar ultimátums a Rusia, indica Lavrov
"Cálculos erróneos": Europa se equivoca al pensar que puede lanzar ultimátums a Rusia, indica Lavrov
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Las autoridades de los Estados europeos se equivocan pensando que pueden presentarle ultimátums a Rusia, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi... 15.06.2026, Sputnik Mundo
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"Los europeos llegan a la conclusión errónea de que Rusia está perdiendo y Ucrania ganando, por lo que pueden lanzar ultimátums con la esperanza de que Rusia los acepte (...) Estos cálculos son completamente erróneos e ilusorios", destacó a los medios el canciller tras una reunión con el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.Agregó que esto también se confirmó durante la visita de tres embajadores —de Reino Unido, Francia y Alemania— al Ministerio de Exteriores de Rusia. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, recibió previamente a los embajadores de Alemania, Francia y Reino Unido. La delegación rusa presentó su evaluación de las políticas destructivas de los líderes de sus países con respecto a la crisis ucraniana y explicó su enfoque para encontrar una solución política y diplomática al conflicto en Ucrania, abordando sus causas profundas.
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"Cálculos erróneos": Europa se equivoca al pensar que puede lanzar ultimátums a Rusia, indica Lavrov

10:37 GMT 15.06.2026 (actualizado: 10:38 GMT 15.06.2026)
© Sputnik / Pelagia TikhonovaSerguéi Lavrov, el ministro de Exteriores ruso
Serguéi Lavrov, el ministro de Exteriores ruso - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
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Las autoridades de los Estados europeos se equivocan pensando que pueden presentarle ultimátums a Rusia, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentando la reciente visita de los embajadores de Alemania, Francia y Reino Unido a la Cancillería rusa.
"Los europeos llegan a la conclusión errónea de que Rusia está perdiendo y Ucrania ganando, por lo que pueden lanzar ultimátums con la esperanza de que Rusia los acepte (...) Estos cálculos son completamente erróneos e ilusorios", destacó a los medios el canciller tras una reunión con el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.
Agregó que esto también se confirmó durante la visita de tres embajadores —de Reino Unido, Francia y Alemania— al Ministerio de Exteriores de Rusia.
"Mi adjunto habló con ellos. No aportaron nada nuevo. Pero insisten en ofrecer sus servicios, demostrando claramente que no quieren quedar fuera del proceso", destacó.
El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, recibió previamente a los embajadores de Alemania, Francia y Reino Unido. La delegación rusa presentó su evaluación de las políticas destructivas de los líderes de sus países con respecto a la crisis ucraniana y explicó su enfoque para encontrar una solución política y diplomática al conflicto en Ucrania, abordando sus causas profundas.
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