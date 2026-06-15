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"Cálculos erróneos": Europa se equivoca al pensar que puede lanzar ultimátums a Rusia, indica Lavrov

"Cálculos erróneos": Europa se equivoca al pensar que puede lanzar ultimátums a Rusia, indica Lavrov

Sputnik Mundo

Las autoridades de los Estados europeos se equivocan pensando que pueden presentarle ultimátums a Rusia, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi... 15.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-15T10:37+0000

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"Los europeos llegan a la conclusión errónea de que Rusia está perdiendo y Ucrania ganando, por lo que pueden lanzar ultimátums con la esperanza de que Rusia los acepte (...) Estos cálculos son completamente erróneos e ilusorios", destacó a los medios el canciller tras una reunión con el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.Agregó que esto también se confirmó durante la visita de tres embajadores —de Reino Unido, Francia y Alemania— al Ministerio de Exteriores de Rusia. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, recibió previamente a los embajadores de Alemania, Francia y Reino Unido. La delegación rusa presentó su evaluación de las políticas destructivas de los líderes de sus países con respecto a la crisis ucraniana y explicó su enfoque para encontrar una solución política y diplomática al conflicto en Ucrania, abordando sus causas profundas.

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