Prevaleció "la defensa del pueblo": Movimientos sociales de Bolivia se reunifican para dar de baja polémico decreto

Prevaleció "la defensa del pueblo": Movimientos sociales de Bolivia se reunifican para dar de baja polémico decreto

Luego de semanas de tensiones y negociaciones con organizaciones sociales, finalmente el Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz decidió abrogar el... 14.01.2026

En diálogo con la Central Obrera Bolivia (COB), las autoridades acordaron la sanción de un nuevo decreto, el 5516, que mantiene el aumento de los precios de la gasolina y el diésel, entre varias medidas, a la vez que deja en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de una ley que incluya los puntos sobre los cuales no hubo un entendimiento.El Gobierno nacional fue persuadido a negociar luego de una semana de bloqueos que pararon el país. Por ello, las organizaciones sociales involucradas no dudan en considerar una "victoria" la abrogación del decreto 5503, luego de haber instalado más de 70 puntos de protesta en las carreteras de toda Bolivia.Los movimientos sociales de la nación sudamericana están divididos en al menos cuatro vertientes, lo cual quedó de manifiesto en las elecciones generales de 2025. Este quiebre en el bloque popular determinó la salida del Movimiento Al Socialismo (MAS) del poder, luego de dos décadas.Pero el rechazo al decreto 5503 consiguió lo inesperado: volver a unirlos, al menos coyunturalmente, hasta dar a torcer el brazo al Gobierno. Para ello fue determinante el sector campesino, que bloqueó la mayoría de carreteras, aunque no están de acuerdo con la dirigencia de la COB, como contaron a Sputnik.Con este logro, las partes del resquebrajado movimiento social boliviano coincidieron en la necesidad de recuperar la unidad, aunque aún ningún sector dio todavía un paso concreto en ese sentido.En la Administración de Paz no hablan en términos de victoria o derrota. Antes que nada, destacan que se mantiene la principal medida económica, la quita de la subvención, que permite ahorrar al Estado 10 millones de dólares por día. Según datos oficiales, la política de subsidios a los combustibles generó una pérdida al país de 3.500 millones de dólares en 2025.La COB y el Gobierno revisaron letra por letra el nuevo decreto, el 5516, hasta el amanecer de este 13 de enero. Llegado el acuerdo, fue publicado el documento en la Gaceta Oficial.Paz sostuvo que, en sus dos primeros meses de Gobierno, logró recuperar la confianza internacional en el país, solucionó la crisis por la falta de combustibles y avanzó en negociaciones con varios organismos de crédito para traer dólares, los cuales desde hace dos años escasean en suelo boliviano.Sin dar nombres, aseguró que "muchos de aquellos que robaron y saquearon, que eran parte de la corrupción de los últimos años, apostaban para que Bolivia fracasara en estos dos primeros meses de Gobierno"."En menos de dos meses logramos estabilizar la economía boliviana. Hoy hay abastecimiento de gasolina y de diésel, el sistema financiero funciona, el tipo de cambio se sostiene, el dólar está estable, los salarios se pagan y el país sigue de pie. Bolivia empezó a respirar y curarse poco a poco", subrayó."Tuvimos el valor de encarar con un decreto, el 5503, para darle un orden, un futuro y un destino a la patria. [El documento] logró su objetivo de dar conquistas económicas y sociales y evitó el colapso de la patria, y no vamos a retroceder en esas conquistas económicas que Bolivia ha logrado en estos dos meses", remarcó el mandatario.Un ejemplo muy recienteEl ataque de Estados Unidos contra Venezuela del 3 de enero, que incluyó el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, impulsó a las organizaciones bolivianas a resistir a la aplicación del 5503.No obstante, subrayó que el movimiento popular logró imponerse pese a estar fragmentado. "La victoria de la clase popular, los movimientos indígena, campesino y obrero se ha logrado pese a su división. Ha prevalecido la consigna de defender al pueblo y a la patria", añadió.El MAS fue el partido hegemónico de Bolivia durante su mandato, entre 2006 y 2025. Llegó a las elecciones del año pasado dividido bajo varios liderazgos: por un lado, el expresidente Evo Morales (2006-2019), por otro Luis Arce (2020-2025) y, por un tercero, el expresidente del Senado (Cámara Alta) Andrónico Rodríguez, a quien apoya Claros.El dirigente remarcó que esta ruptura se volvió a plasmar en el conflicto generado por el decreto 5503. Una cuarta vertiente estaría en la combativa ciudad de El Alto, que en las últimas semanas no mostró visiblemente una dirigencia destacada.Claros, en sintonía con la COB y otros sectores antes nucleados en torno al MAS, abogó por recuperar la unidad."Ahora corresponde a las organizaciones sociales volver a unificarse, despojándose del egoísmo político que han tenido hasta hoy día", explicó.La poca vida del 5503Stasiek Czaplicki, economista ambiental, fue invitado por el Gobierno nacional a participar de las mesas de diálogo sobre el ya abrogado 5503. Destacó que este decreto, que constaba de 120 artículos, "consistía en un paquetazo, con un montón de artículos anticonstitucionales. Tenía errores de concepto en la base legal y en la sustentación", resaltó en diálogo para este medio.Por ello, "que el Gobierno finalmente haya accedido al conjunto de propuestas de la COB es una victoria de los obreros, los campesinos y los demás sectores que se sumaron. Es un hecho innegable", afirmó Czaplicki.Mientras el 5503 tenía 120 artículos, el 5516 tiene apenas 32. "A grandes rasgos, la parte referida a la eliminación de la subvención a los combustibles quedó, también el aumento de salarios [del 20%] y los bonos para aliviar a ciertos sectores sociales", mientras las demás propuestas serán dirimidas por la Asamblea, donde el oficialismo cuenta con apoyo mayoritario.El analista detalló que se llama fast track a la aprobación rápida de contratos entre el Gobierno y empresas para la explotación de recursos naturales, sin que pasen por el control de la Asamblea. Este era uno de los puntos más controversiales del 5503."El fast track, así como la confidencialidad en la aprobación de préstamos, se supone que van a pasar al Legislativo. Pero hay leyes sobre las cuales no se puede pasar. Por ejemplo: el expresidente Arce no pudo hacer aprobar ningún préstamo en los últimos años, porque no tenían la Asamblea a su favor. Pero el decreto 5503 incluía modalidades para que el Banco Central hiciera préstamos sin pasar por el Legislativo".Sin embargo, "para que eso ocurra, la Asamblea tendría que retroceder en sus propias atribuciones actuales y otorgar al Ejecutivo la potestad de prestarse dinero, sin pasar por el escrutinio del Legislativo. Esto es absurdo, porque la finalidad de este procedimiento es asegurar que haya transparencia", analizó.

