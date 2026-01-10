https://noticiaslatam.lat/20260110/breve-luna-de-miel-en-bolivia-paz-cumple-dos-meses-de-gobierno-en-medio-de-protestas-1170247909.html

¿Breve "luna de miel" en Bolivia?: Paz cumple dos meses de Gobierno en medio de protestas

El Gobierno nacional aún negocia con sindicatos obreros el texto del decreto 5503, que eliminó la subvención a los combustibles y tomó otras determinaciones... 10.01.2026, Sputnik Mundo

La "luna de miel" que conlleva el principio de un Gobierno da señales de haber concluido para la Administración del presidente Rodrigo Paz. Más de 50 bloqueos de carreteras mantienen el país paralizado, mientras los funcionarios dialogan con la Central Obrera Boliviana (COB) sobre el destino del polémico decreto 5503.Firmado en diciembre pasado, este decreto puso fin a la subvención a los combustibles, que generaba al Estado una pérdida de 3.500 millones de dólares al año. Pero entre sus 120 artículos, el 5503 también dispone que el presidente Paz podrá suscribir acuerdos con empresas extranjeras para la explotación de recursos naturales bolivianos, sin mediar el control y la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como establece la Constitución, entre otros puntos.En lo que va de 2026, el Gobierno y la COB se reunieron casi a diario, pero no llegaron a un acuerdo. Paz se mostró dispuesto a modificar e incluso derogar hasta 35 artículos del decreto. Pero las bases de la central obrera, en gran medida apostadas en 52 puntos de bloqueo, exigen la anulación del 5503."El conflicto se podría radicalizar"En diálogo con Sputnik, el analista Alex Contreras evaluó el escenario enrarecido por la falta de acuerdo entre el Gobierno y la COB. Resaltó que, en diciembre pasado, Paz demostró cintura para negociar con varios sectores: "Acordó con los transportistas sindicalizados, federados, del transporte pesado, del transporte libre; dialogó con los gremiales, con los mineros cooperativistas, auríferos, y con diferentes sectores sociales".Según Contreras, el Gobierno cometió el error de enfrentarse a la COB, en lugar de negociar con su dirigencia. "Intentó criminalizar a este sector al difundir datos que no eran reales sobre los montos que ganaban los dirigentes, también al cuestionar la forma en que se manejan las organizaciones sociales", dijo.Y agregó: "En el fondo el decreto ha cumplido su objetivo de levantar las subvenciones a los hidrocarburos. Aunque lógicamente ha significado que se eleven los precios del transporte, se ha logrado cierta estabilización económica muy importante".Para Contreras es necesario "tener una línea política y comunicacional en el Gobierno que no afecte al proceso de diálogo. Pero veo que en estas horas el conflicto se podría radicalizar antes que encontrar soluciones concretas".Este 9 de enero, al caer la noche en la ciudad de La Paz, los dirigentes de la COB se retiraron ofuscados de la reunión con el Gobierno, sin llegar a algún acuerdo.Si el decreto 5503 se hubiera limitado a la quita de la subvención, "habría logrado un éxito total. Pero en el mismo decreto se han incluido otros temas, como el de prescindir de la Asamblea en la firma de contratos con empresas, además de los temas medioambientales e impositivos que afectan sobre todo a los pequeños comerciantes".Contreras resumió: "Se cumplen dos meses de gestión del Gobierno de Paz. En el país existen vientos de cambio, es verdad. La mayoría lo reconocemos crítica y autocríticamente".En este aspecto, "el incremento del precio de los hidrocarburos y de los pasajes y además los productos de la canasta familiar, han castigado a los sectores más pobres, a esos sectores que han apoyado, han confiado y han soñado en un cambio con el Gobierno de Rodrigo Paz".El experto destacó que con la salida del Movimiento Al Socialismo (MAS) del Gobierno luego de dos décadas, "las organizaciones sociales estaban muy debilitadas", sin embargo, ahora se percibe un fortalecimiento, "producto de eso son los más de 50 puntos de bloqueo en todo el territorio nacional"."Creo que la 'luna de miel' del Gobierno con el pueblo boliviano fue muy corta, porque a los 10 días de haber asumido, el vicepresidente Lara ya se había declarado opositor a Paz", dijo Contreras en referencia al expolicía Edmand Lara, quien arrastró una cantidad importante de votos del ámbito popular para cimentar el triunfo del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en octubre de 2025.Por la derogaciónAdalberto Ticona, exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), participó orgánicamente del bloqueo realizado en Machacamarca, departamento de Oruro.Este sector, como las organizaciones de pueblos indígenas, están preocupadas por las afectaciones que el decreto podría generar en sus territorios con la nueva manera de otorgar concesiones sobre recursos naturales."El Poder Legislativo debería tener otro rol en este momento, pero se ve que el poder político muchas veces se termina imponiendo a todo", comentó Ticona.

