"Era una medida que se debía asumir": Bolivia elimina la subvención a los combustibles

A días del inicio de las fiestas de fin de año, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sorprendió a la población con la eliminación de la subvención a la...

El mandatario sudamericano firmó el decreto 5503, que retiró la subvención a los combustibles y estableció un aumento de 20% del sueldo mínimo. Luego del anuncio, el litro de gasolina pasó de costar 50 centavos de dólar a un dólar, lo cual de inmediato repercutió en los costos de los productos de la economía popular. Los pasajes de buses pasaron de costar 2,50 pesos bolivianos a 5 pesos (0,36 a 0,72 dólares).En los mercados se armaron tumultos en procura de alimentos básicos, como aceite o arroz, que en los próximos días podrían incrementar su costo. El Gobierno nacional defendió las nuevas medidas y consideró que la especulación sobre los precios es "injustificada".A una semana de Navidad, el decreto de Paz constituye la primera prueba de apoyo social al nuevo Gobierno. En las ciudades las opiniones están divididas. Mientras parte de la población considera que esta medida era inevitable, la otra mitad evalúa que la subvención a los carburantes se podría haber eliminado paulatinamente, no de un momento al otro.También se ponen a prueba las alianzas políticas con las que Paz llegó a la Casa Grande del Pueblo. El vicepresidente Edmand Lara, también presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, se presentó rodeado de todas las fuerzas políticas, con excepción de la Alianza Unidad, del excandidato presidencial Samuel Doria Medina. Los legisladores indicaron que debatirían una ley para anular el decreto 5503.Pero, en el Gobierno nacional, sostuvieron que esta decisión no tiene marcha atrás. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, dijo a la Radio Erbol: "El decreto no es negociable y no es un capricho (...). Es el resultado de un estudio técnico que hace viable a nuestro país. No puede ser [que se anule]. Para eso ha sido electo el Gobierno, para gobernar, para tomar las decisiones, por difíciles que sean".Según las autoridades, al finalizar 2025 se habrán gastado 3.500 millones de dólares para sostener la subvención a los combustibles. Aseguraron que el dinero que de aquí en adelante se ahorre, será direccionado para el desarrollo del país."Estamos atacando las causas, no los síntomas. Y las causas de la crisis están en ese déficit fiscal producido por este subsidio que distorsionaba la economía y que enriquecía a unos cuántos sinvergüenzas que contrabandeaban nuestro combustible subvencionado", dijo Lupo. De acuerdo con datos del Ministerio de Economía, el 30% de la gasolina y diésel se perdía en mercados ilícitos, lo cual representaba una pérdida de 1.000 millones de dólares al año.Reedición del gasolinazoEn diálogo con Sputnik, el analista político Carlos Saavedra recordó que, en diciembre de 2010, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), ya se había eliminado la subvención de un plumazo. Pero, en ese momento, la nación se volcó instantáneamente contra esta medida. Luego de tres días de conflicto, el entonces presidente decidió dar marcha atrás y repuso los precios de combustibles subvencionados.Es así desde 2023, cuando los conflictos políticos en la Asamblea impidieron el ingreso de varios créditos internacionales, los cuales en estos días los legisladores están aprobando sin mayor discusión para oxigenar la gestión de Paz.Para Saavedra, "era absolutamente previsible que iba a haber un cambio en la subvención. Solamente estaba en duda cuándo se iba a hacer. Se pensaba que podía realizarse luego de las elecciones subnacionales de marzo de 2026, cuando se disputará el poder territorial en las gobernaciones y alcaldías de todo el país".El analista reveló que el nuevo decreto sorprendió a la población boliviana por la época del año en que fue anunciado, también por la radicalidad de las medidas.Con el decreto de Paz, la gasolina tuvo un incremento del 86%. El litro pasó de costar 3,74 pesos bolivianos a 6,96 (0,54 a 1,01 dólares). Y el diésel aumentó un 163%. Su precio era de 3,72 pesos bolivianos el litro, pero ahora es de 9,80 (0,54 a 1,42 dólares).Aumentos injustificadosEl Gobierno indicó que se quitaron los impuestos a los repuestos importados, llantas y otros implementos del sector del transporte. Por ello, consideró que no se justifica el aumento del 100% en los pasajes en buses de corta y larga distancia.Y consideró que el Gobierno "tiene que definir una estrategia de diálogo y, posiblemente, de revisión de la forma de aplicación de estas medidas. Se ha construido un consenso largo en la política sobre la importancia de quitar la subvención".Hasta el momento, las reacciones del sector del transporte fueron disímiles. En algunas ciudades hicieron paro, en otras simplemente duplicaron los precios de los pasajes. Sus dirigentes anunciaron que este 20 de diciembre se reunirán en la ciudad de Cochabamba (centro) para definir las acciones a asumir. Se baraja el inicio de un paro nacional indefinido a partir del 22 de diciembre. Pero funcionarios de Paz ya instalaron mesas de trabajo con estos sindicatos.Medidas socialesA la vez, el decreto 5503 contempla una serie de medidas para amortiguar el golpe en la sociedad boliviana. Actualmente el salario mínimo es de 2.750 pesos bolivianos (398 dólares). A partir del 2 de enero de 2026 será de 3.300 (478,03 dólares). También la Renta Dignidad, que se entrega a ancianos sin jubilación, pasará de 300 a 500 pesos bolivianos mensuales (43,46 a 72,43 dólares).Y el Bono Juancito Pinto, que se entrega a las infancias en edad escolar, pasará de 200 a 300 pesos bolivianos al año (28,97 a 43,46 dólares). El documento firmado por Paz establece otros beneficios impositivos para diversos sectores laborales.Parrado comentó que al recorrer calles y mercados de La Paz "escuchas a mucha gente decir que ya nos tocaba ajustarnos y respaldar al Estado. Pero también encuentras a gente que está en contra de esta medida, aunque acepten que la política de subsidios era inviable y era necesario retirarla, pero paulatinamente".Parrado coincidió con Paz en que la estrategia, aunque compleja para la población, representa una oportunidad de crecimiento a futuro para el país.El llamado Decreto por la Patria declara la emergencia económica, financiera, energética y social en el territorio boliviano.El presidente sudamericano justificó la quita de la subvención: "Un país enfermo empieza a sanarse solo con la verdad, y la verdad es que nos tenemos que sincerar con los hidrocarburos".Por ello, "quitar subsidios mal diseñados no es castigar al pueblo, es ordenar el Estado y redistribuir con justicia", aseguró."Bolivia tocó fondo, pero cuando un país toca fondo solo le queda subir. Y Bolivia va a subir, aunque a algunos les duela", ponderó Paz.El decreto contó con el apoyo de la Cámara de Industria y Comercio del Oriente boliviano (CAINCO) y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo dejó en claro su secretario de Estado, Marco Rubio: "[Washington] colaborará con el Gobierno de Bolivia para garantizar que estas reformas generen beneficios para el pueblo boliviano lo antes posible".En este sentido, "aplaudimos los históricos esfuerzos del presidente Paz por abrir Bolivia al mundo, comprometiéndose a implementar reformas significativas para atraer la inversión internacional", dijo el funcionario estadounidense.

