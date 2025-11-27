https://noticiaslatam.lat/20251127/un-proceso-complejo-que-pasara-en-los-tribunales-de-bolivia-tras-la-salida-de-los-magistrados-1168884719.html

Un proceso complejo: ¿Qué pasará en los tribunales de Bolivia tras la salida de los magistrados autoprorrogados?

Esto llegó a su fin hasta que salas constitucionales de los departamentos de Potosí, Santa Cruz y la Fiscalía forjaron un cerco en torno a las autoridades cuestionadas, de las cuales cuatro ahora tienen orden de aprehensión por delitos como usurpación de funciones, atentado a la seguridad jurídica del Estado, falsedad ideológica y acoso político a mujeres. Con el septeto de jueces apartados, se abre una interrogante: ¿Cuándo y cómo se ocuparán los asientos vacíos en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)?El mayor problema estaba en el TCP, donde cinco de sus nueve integrantes eran autoprorrogados. Constituían una mayoría que tomaba decisiones sin consultar a los cuatro magistrados con mandatos legítimos, elegidos en los comicios judiciales de 2024.En 2017 se realizó la segunda elección y, para 2023, se tenía que votar nuevamente, pero enfrentamientos en la Asamblea Legislativa Plurinacional —la encargada de preseleccionar a los candidatos a las cortes—, así como recursos judiciales impidieron la realización de los comicios hasta diciembre de 2024. Y aún así, quedaron estos siete asientos sin renovación.Por sus atribuciones, el TCP determinó extender sus mandatos hasta que se solucionaran los recursos legales y se eligiera a quien los reemplace. En este sentido, los magistrados prorrogados del TSJ —Ricardo Torrez y Carlos Alberto Egüez— seguían en sus funciones porque así lo dictaminaba el tribunal constitucional. Por ello, los dos quedaron libres de culpa y cargo.Pero los autoprorrogados del TCP, ya cesados en sus funciones, quedaron en una situación legal complicada.Desfase en las eleccionesEn diálogo con Sputnik, la abogada constitucionalista Soraya Santiago Salame explicó que el mandato de los siete cesados había finalizado el 31 de diciembre de 2023. En ese año tenían que realizarse las elecciones judiciales, pero "fueron paralizadas por una serie de acciones vinculadas a la justicia constitucional, impulsadas por los propios magistrados que luego se autoprorrogaron". Finalmente, el proceso eleccionario quedó detenido durante un año en la Asamblea Legislativa.En 2023, los integrantes del TCP "sacaron una primera resolución en la cual se autoprorrogaban el mandato de manera indefinida. En 2024 lo volvieron a hacer, pero ya no totalmente, sino solamente para mantener el control del tribunal", por lo que continuaron en sus cargos cinco de los nueve integrantes.El 14 de noviembre se realizó en la ciudad de Sucre la Cumbre Judicial, en la cual se reunieron propuestas para mejorar el sistema de administración de justicia en Bolivia. Ninguno de los autoprorrogados estuvo invitado, pero sí se habló de su caso y se solicitó a la Asamblea Legislativa que los cesara, para que el TCP siguiera funcionando con cuatro integrantes.Finalmente, presentaciones bajo la figura de Acción Popular en salas constitucionales de la ciudad de Potosí y de La Guardia (Santa Cruz) determinaron cesarlos, investigarlos y, en cuatro casos, llevarlos ante la justicia con uso de la fuerza pública si es necesario.El mandamiento de aprehensión rige para los exmagistrados Gonzalo Hurtado, Yván Espada, Elizabeth Cornejo y Karem Gallardo. La quinta autoprorrogada, Isidora Jiménez, pudo zafar de la orden de apremio porque presentó su renuncia el 24 de noviembre.Movidas en el tablero judicialEl abogado constitucionalista Marco Loayza contó a Sputnik que, conscientes de su destino, los cinco autoprorrogados firmaron el auto constitucional 0087/2025-0, que disponía el cese de sus funciones en un plazo de 10 días hábiles. También establecía que todos sus actos y decisiones en el período de prórroga permanecerían firmes para garantizar la "estabilidad jurídica".Pero, finalmente, fueron avaladas las resoluciones de Potosí y La Guardia. Además, se ordenó investigar todas las acciones de los cinco magistrados durante su mandato. "Tantos malabares han hecho estos señores para quedarse, y ahora, también para irse", reflexionó Loayza.En este sentido, la acción popular solicitó el cese de funciones, "porque si ellos seguían ejerciendo, había vulneración a los derechos de toda la ciudadanía", indicó.El futuro de los tribunalesEn el caso del TSJ, quedan siete de nueve integrantes, lo cual no le impide trabajar y alcanzar el quórum necesario. Pero el TCP, con menos de la mitad de sus integrantes, requiere robustecerse. Además, habrían cerca de 20.000 causas pendientes de su atención en esta instancia.La Asamblea Legislativa Plurinacional debate en estos días los nombres de los nuevos integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de organizar las elecciones subnacionales de marzo del próximo año. En este contexto, la potencial jornada por voto popular de los siete magistrados faltantes podría posponerse hasta 2027.Constitucionalmente, es atribución de la Asamblea realizar la preselección de candidatos. También el presidente boliviano, Rodrigo Paz, podría intervenir y designar un magistrado en el TCP por decreto, con lo cual, esta instancia llegaría a cinco integrantes y así evitaría posibles empates en sus determinaciones. Aunque esta decisión acarrearía un costo político para el nuevo mandatario."Es un tema muy complejo", opinó Loayza. Y recordó que, en 2024, la entonces senadora Silvia Salame, exintegrante del Tribunal Constitucional, presentó dos proyectos de ley para el funcionamiento transitorio del TCP con cuatro integrantes, lo mismo el TSJ con siete magistrados.los cuatro magistrados titulares podrían contar con el apoyo de los cuatro suplentes para avanzar con los procesos. Quizás lo ideal sería retomar estos proyectos de ley (...). Ya están planificadas las elecciones para 2026, y no se podría juntar a las subnacionales con la elección de los magistrados faltantes, porque, según el artículo 182 de la Constitución, la votación debe ser única", dijo Loayza.Este obstáculo se podría retirar con la aprobación de una ley transitoria excepcional para sumar las elecciones judiciales a las subnacionales. "Sería conveniente llevar ambos procesos conjuntamente, por temas de presupuesto y de organización", consideró el constitucionalista.

