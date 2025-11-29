https://noticiaslatam.lat/20251129/gobierno-de-paz-invita-a-una-reunion-a-morales-pese-a-la-orden-de-aprehension-en-su-contra-1168935350.html

Gobierno de Paz invita a una reunión a Morales, pese a la orden de aprehensión en su contra

29.11.2025

"Ahora que es dirigente que vuelva a lo terrenal, que venga a visitar La Paz, que salga del Trópico", así respondió el presidente Rodrigo Paz a la carta del expresidente Evo Morales, quien le solicitó reunirse para tratar temas que afectan a la organización que ahora preside, las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba. El exmandatario no sale de esta región en el centro del país desde hace un año, cuando se emitió una orden de aprehensión en su contra, procesado por los delitos de trata y tráfico de personas. No obstante, Morales aseguró que enviará una delegación de dirigentes campesinos a la sede del Órgano Ejecutivo para dialogar con el nuevo Gobierno.Paz no se refirió a lo más evidente: qué pasará con la orden de detención que pesa sobre el expresidente (2006-2019). Durante su campaña presidencial, había asegurado que –en caso de llegar a la Casa Grande del Pueblo– obedecería los dictámenes de la justicia. A Morales se lo acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad en 2016, con quien habría tenido una hija en 2017.También tiene otros procesos abiertos por las protestas que lideró en junio de 2024 contra el Gobierno de Luis Arce (2020-2025), que causaron la muerte de siete personas (cuatro de ellos policías desarmados).Además, podrían avecinar más procesos judiciales contra el exmandatario, dependiendo de los resultados que presente la Comisión por la Verdad de los Hidrocarburos conformada por el Gobierno de Paz, cuya finalidad es descubrir el destino de 15.000 millones de dólares esfumados durante las dos décadas de gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), según denunció.El pliego de las demandas de las seis federaciones menciona temas como producción, salud, educación, construcción y mantenimiento de caminos, seguridad ciudadana y atención ante desastres naturales, entre otros. Pero no incluyeron el tema que más preocupa a los campesinos cocaleros: el retorno al país de la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos) ya anunciado por el Gobierno nacional.En visitas a los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, Paz se refirió al posible encuentro con Morales: "Si quiere venir a hablar sobre su pliego petitorio, lo vamos a atender, pero que quede claro, se nota que es una trampa política. Ayer llegó la carta y hoy día (27 de noviembre) estaba reclamando. Ustedes saben que don Evo es tramposo para hacer política".Paz resaltó que su Gobierno lo recibirá como presidente de las seis federaciones: "Lo atenderá un ministro. Haremos las coordinaciones de igual manera que se atiende a cualquier otro ciudadano para atender sus problemas con un país quebrado por culpa de él y de Arce. Se tiraron 60.000 millones de dólares y la palabra grotesca es 'tirar', robar, corrupción", dijo en referencia a los ingresos recibidos por la venta de gas en Bolivia durante los gobiernos del MAS.Observaciones aliadasPor su respuesta a Morales, el presidente Paz recibió cuestionamientos de sus eventuales aliados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El más destacado provino del expresidente Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002), con quien compitió en el balotaje del pasado 19 de octubre. Su partido, la Alianza Unidad, abarca a más de un cuarto de los diputados y senadores.Para Quiroga, "Morales quiere distraer pidiendo una reunión en un lugar, el presidente responde y dice 'venga aquí'. Eso es distractivo, el tema no es si se reúnen o dónde lo hagan. La pregunta de fondo es ¿por qué no se ejecuta el mandamiento de aprehensión?".El analista Adalberto Ticona estimó para Sputnik que el Gobierno nacional está preparando el terreno para una posible detención de Morales, una movida que se perfila complicada para antes de las elecciones subnacionales de marzo de 2026, cuando se elegirán gobernadores, alcaldes y concejales en los nueve departamentos.Un potencial enfrentamiento con las bases campesinas de Morales podría acarrear un alto costo político, evaluó.El analista recordó que, durante la pasada campaña presidencial, varios candidatos (como Quiroga y Manfred Reyes Villa) incluían la captura de Morales entre sus promesas electorales. En ese período, Paz evitó referirse con claridad sobre el futuro judicial del cuestionado expresidente. A fin de cuentas, el actual jefe de Estado obtuvo el 54% de votos con un apoyo que tradicionalmente se decantaba por el MAS, comentó Ticona."Se avecinan las elecciones subnacionales y al Gobierno central le interesa tener gobernabilidad territorial. Si ahora hay una intervención en el Trópico, a Paz se le puede dar vuelta la tortilla y se perjudicarían sus objetivos electorales", consideró el también exdirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), a la cual están afiliadas las seis federaciones.Paz y el MASOmar Ramírez también es exdirigente de la CSUTCB y vocero de Evo Pueblo, la agrupación política con la que la corriente política de Morales prevé presentarse a las elecciones subnacionales de 2026. En diálogo con Sputnik, evaluó que el Gobierno privilegiará las alianzas políticas con Quiroga y Reyes Villa, por lo cual "va a arremeter con dureza contra el hermano Evo. Se va a intensificar la persecución judicial".En el círculo de Morales resaltaron el acercamiento del Gobierno de Paz con EEUU, luego de dos décadas del MAS en el poder y lejos de la nación norteamericana. Fue así desde 2008, cuando el entonces presidente expulsó a la DEA de Bolivia, junto al embajador Philip Goldberg, acusados de complotar contra su mandato.El Gobierno de Paz ya avisó que volverá la agencia antidrogas al país. Pero, según Ticona, "la DEA siempre ha estado presente informalmente, sin oficinas, pero sus acciones de inteligencia y contrainteligencia siguieron vigentes".Para Ticona, prueba de la presencia de la DEA en Bolivia es el caso del coronel Maximiliano Dávila, comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) al momento del derrocamiento de Morales, en 2019.En octubre pasado, una corte de Nueva York declaró a Dávila culpable por los delitos de narcotráfico y conspiración. Fue procesado por la entrega de 10 kilogramos de cocaína en Lima, Perú, como muestra de un cargamento mayor destinado a EEUU. Según Ticona, "el trabajo riguroso de recolección de pruebas fue la DEA en Bolivia dio elementos para juzgarlo".

2025

evo morales, rodrigo paz, jorge quiroga, movimiento al socialismo (mas)