¿Fuego amigo?: Paz enfrenta tensiones en su Gobierno por las diferencias con el vicepresidente

En los primeros días de gestión del nuevo Gobierno de Bolivia se hicieron evidentes las diferencias entre el presidente, Rodrigo Paz, y su segundo al mando...

A dos semanas de su asunción, el presidente, Rodrigo Paz, enfrenta una división en su Gobierno. Edmand Lara, su vicepresidente, hizo pública la desavenencia en una serie de videos subidos a redes sociales en los cuales acusó al jefe de Estado de alejarse de los ideales planteados en la campaña. El tono de la pelea se elevó a tal punto que Lara anunció que participará de las elecciones subnacionales de marzo de 2026 con su propia agrupación, por fuera del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC).Las diferencias entre Paz y Lara fueron un rumor durante la campaña presidencial, para tomar cuerpo apenas ingresaron a la Casa Grande del Pueblo. Desde el Gobierno nacional intentaron bajarle la intensidad a la discusión, pero tampoco en ese punto estuvo de acuerdo Lara, quien regresó a Bolivia este 21 de noviembre procedente de Brasil, donde participó de la conferencia climática de las Naciones Unidas (la COP30).Cuando Paz designó a su gabinete el pasado 9 de octubre, llamó la atención que varias autoridades eran cercanas al empresario Samuel Doria Medina, quien participó en las elecciones generales con la Alianza Unidad para quedar tercero con el 20%. Aunque no le alcanzó para pasar a segunda vuelta, en la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene una tajada importante de diputados y senadores que le obedecen.En uno de los videos difundidos en redes sociales, Lara le habló directamente a Paz."No le entregues el poder a Samuel Doria Medina, quien se encargó de cerrarnos los debates, de pagar a todas las empresas encuestadoras, de manejar a todos los medios y perdió, pero ahora es el que más ministros tiene. Prácticamente, Samuel Doria Medina es el que controla el Gobierno. No te conviertas en títere de Samuel Doria Medina", dijo.Durante la campaña hacia la presidencia, las encuestadoras no daban a Paz más de un 8% de intención de voto, pero finalmente obtuvo 32% en la primera vuelta. En las semanas previas a aquella votación, el ahora presidente había protestado porque no lo invitaban a debates con los candidatos.Del actual gabinete designado, Gabriel Espinoza, ministro de Economía; José Luis Lupo, ministro de la Presidencia, y Cinthia Yañez, ministra de Turismo, estuvieron con Doria Medina hasta la primera vuelta electoral. Lo mismo otros funcionarios de segunda línea."No soy tu enemigo, siempre cuando te has equivocado te he dicho las cosas como son. Te tengo mucho aprecio, reconozco que eres el presidente de todos los bolivianos, constitucionalmente has sido elegido, pero te pido también respeto hacia mi persona", declaró Lara.El ministerio vivo y muertoLara había propuesto a Freddy Vidovic como ministro de Justicia. Fue posesionado por Paz, pero a las pocas horas se conoció que tenía una sentencia ejecutoriada por los delitos de favorecimiento a la evasión y cohecho, por lo cual fue enseguida destituido.En su lugar fue posesionado Jorge García Pinto, quien hasta ese momento se había desempeñado como viceministro de Régimen Interior. Lara le dedicó una publicación de inmediato a la nueva autoridad designada por Paz, señalando que García Pinto tenía procesos abiertos por violación, incumplimiento de deberes de funcionario público, coacción, violencia familiar y avasallamiento, entre otros. Finalmente, Paz decidió cerrar el Ministerio de Justicia, al cual calificó como un instrumento de "persecución política", y creó el cargo de Viceministro de Coordinación Legislativa, lo cual para Lara constituye una usurpación de sus funciones como presidente de la Asamblea Legislativa. Necesidad de diálogo En diálogo con Sputnik, el politólogo Francisco Parrado consideró que el vicepresidente "se expresa claramente en los temas con los que no está de acuerdo, como la eliminación del Ministerio de Justicia o la designación de un viceministro de Coordinación Legislativa. Son temas que deben discutir entre Paz y Lara, para que no se malinterprete que se están supliendo funciones o hay dualidad de funciones. Esta relación se va a ir manejando". "Edmand es una persona independiente, que vierte sus criterios, posturas y demás. Se van a dar espacios para arreglar las cosas. Pero no hay una ruptura del vicepresidente con el Gobierno. Si así fuera, no habría ido Lara en representación del Gobierno boliviano a la COP30. Habría ido el Canciller de Bolivia", estimó.En uno de sus varios mensajes en redes, Lara le recordó a Paz que le aportó "muchos votos" para llegar a la presidencia, una verdad incontestable. La figura carismática del vicepresidente arrastró apoyo de barrios y comunidades campesinas, donde tradicionalmente se votó a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS). Para Parrado, la complementariedad en este binomio es clave para representar a todo el país. En este sentido, "es importante la manera en que él se complementa con Paz, quien es una persona de mundo, que ha estudiado en diferentes países, quien se formó con un espectro político amplio", comentó el politólogo. El factor Doria Medina El analista Gabriel Campero coincidió con Lara en que "Doria Medina tiene a gente cercana, de su confianza, en varios ministerios y viceministerios. A la vez, se hace evidente que a Lara lo están aislando de sus funciones constitucionalmente atribuidas, como ser el mecanismo de coordinación entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Cada día que pasa vemos que existe mayor división", dijo a Sputnik.Hasta el momento, varias organizaciones de la sociedad civil boliviana manifestaron su preocupación por el cierre del Ministerio de Justicia, encargado de ejecutar programas destinados a la protección de víctimas y de poblaciones vulnerables puntuales, especialmente menores de edad en riesgo de sufrir abusos o violencia.El descontento de las bases de LaraEn la mañana del 21 de noviembre, los seguidores del vicepresidente salieron a las calles de la ciudad de La Paz para pedir respeto a su investidura. Incluso algunos exigieron la renuncia de Rodrigo Paz, argumentando que por sí solo no habría obtenido los votos necesarios para llegar a la presidencia. Lucían las banderas azules y amarillas de Nuevas Ideas con Libertad, su agrupación política.Con esta formación, Lara pensaba postularse en las subnacionales de marzo próximo, cuando se elegirán a los gobernadores de los nueve departamentos, así como alcaldes y concejales de todos los municipios. Era una oportunidad para pulsear con Paz y constatar hacia quién se inclina el apoyo popular. Pero el Órgano Electoral Plurinacional anunció que solamente podrían participar aquellos partidos y agrupaciones cuya personería jurídica se hubiera obtenido hasta agosto de 2025. Ante la imposibilidad de participar con Nuevas Ideas, Lara podría recurrir a alianzas con otras siglas ya establecidas, como se hizo en las pasadas elecciones generales con el PDC, evaluó Campero, por lo que esta contienda interina recién empieza.

