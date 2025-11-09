https://noticiaslatam.lat/20251109/comienza-un-tiempo-de-la-libertad-bolivia-inicia-una-nueva-etapa-con-rodrigo-paz--1168298963.html

"Comienza un tiempo de la libertad": Bolivia inicia una nueva etapa con Rodrigo Paz

Este 8 de noviembre juró como presidente Rodrigo Paz, quien llegó a la Casa Grande del Pueblo con el Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Rodrigo Paz juró como presidente en la ciudad de La Paz, rodeado de otros mandatarios, visitantes extranjeros, representantes de organizaciones sociales y actores políticos de diversos partidos. "Este lugar no es de poder, es un mandato de servicio. Nos tocan cinco años de servicio", dijo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se realizó la ceremonia de traspaso del poder."Comienza un tiempo de la libertad, pero también de la responsabilidad. Es el tiempo de la democracia verdadera y del respeto de la ley. Nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de la patria", aseguró, al tiempo que se refirió al Gobierno saliente del Movimiento Al Socialismo (MAS) como un "régimen".Y advirtió que los expresidentes Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) podrían enfrentar a la justicia por decisiones tomadas durante sus mandatos que habrían afectado a la economía boliviana.Gasolina en caminoPaz aseguró que ya están ingresando miles de litros de combustible al territorio boliviano. Mientras realizaba este anuncio, las pantallas en la Asamblea y en la plaza Murillo mostraban filas de camiones cisterna en carreteras. "Desde anoche, ya las cisternas han estado entrando a la patria para que no falten los hidrocarburos. No va a ser de la noche a la mañana, pero lo importante es que ya hay gasolina y diésel, y tenemos que ir, poco a poco, resolviendo para acabar con esas malditas filas" de vehículos que se registran desde 2024 en todas las gasolineras del país.Asimismo, se comprometió a que llegarán dólares al país, otro de los problemas que afectó al Gobierno de Arce. "La platita tiene que ser para hospitales, para colegios, para el trabajo y no para la farra de políticos", indicó el flamante presidente.Y se dirigió a las y los legisladores allí presentes, quienes también comenzaron a trabajar en el periodo 2025-2030 de la Asamblea Legislativa. En la actual conformación, los partidos de izquierda no tienen más de 10 asientos sobre un total de 166, entre diputados y legisladores.Hasta el momento los nuevos legisladores mostraron más acuerdos que disidencias. Por dos tercios determinaron reponer la cruz cristiana y la Biblia para juramentar en sus cargos."Bolivia tiene una oportunidad histórica. Por primera vez en muchos años tenemos las condiciones para emprender reformas profundas que el país necesita. Yo les propongo un Acuerdo Nacional del Bicentenario con todas las fuerzas políticas y sociales, donde participemos todos para transformar el Estado", les dijo Paz. Con dos tercios de votos, la Asamblea puede modificar la Constitución.El clima (lluvioso) en la plazaMientras dentro de la Asamblea Paz anunciaba las principales líneas de su presidencia, en la plaza Murillo (el kilómetro cero de la capital) cientos de personas estaban atentas a su mensaje. Gran parte eran trabajadores de prensa de medios nacionales e internacionales. También había representantes de organizaciones sociales, diputados, senadores y otras autoridades políticas, así como judiciales.Un fuerte despliegue policial en torno a las calles que rodean la plaza impidió el ingreso de personas que no estuvieran invitadas o acreditadas para presenciar el histórico acto, luego de dos décadas de gobiernos democráticos del MAS.Lázaro Tacoó es un experimentado líder indígena del pueblo Chiquitano, del departamento de Santa Cruz. Si bien en 2006 apoyó la llegada de Morales al Gobierno, hacia 2011 él con el movimiento indígena se rebeló contra su autoridad y emprendió la Octava Marcha Indígena, que recorrió la carretera entre Trinidad (Beni) y La Paz para exigirle al entonces presidente respeto a los territorios ancestrales, amenazados por proyectos de desarrollo."Para nosotros es una gran alegría, una gran emoción. El presidente aseguró que integrará a todos los bolivianos", dijo a Sputnik. Y comentó: "Hemos tenido la oportunidad de entregarle el bastón de mando de la integración boliviana, para que a partir de hoy gobierne para todo el país".Tacoó destacó que Paz "se mostró muy abierto con los pueblos indígenas, esperamos que pueda plasmar las soluciones lo más antes posible, porque la crisis que tenemos en las comunidades indígenas es urgente. Necesitamos tener mejores condiciones de vida".En la plaza también estaba Eduardo Yanarico, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz. Dijo a Sputnik: "Hemos escuchado las palabras de nuestros hermanos vicepresidente y presidente del Estado Plurinacional. Marcan una dirección distinta a la de los últimos 20 años. Como cooperativas mineras estamos con mucha expectativa. Esperamos que este Gobierno pueda darle una solución a esta crisis social y económica que vivimos en el pueblo boliviano".Del mensaje presidencial, Yanarico resaltó que el nuevo Gobierno "va a dar seguridad jurídica. Eso necesitamos las cooperativas para seguir explotando los recursos naturales de nuestro país, obviamente con respeto a los sectores productivos".El acto de Paz estuvo marcado por una copiosa tormenta que cayó sobre la ciudad, con granizada incluida. Varios trabajadores de prensa terminaron con equipos mojados, además de sus corporeidades por completo. En su discurso, el presidente señaló que la lluvia masiva fue enviada por la Pachamama (la Madre Tierra) para "purificar" el ambiente al inicio de su mandato.El apoyo jovenEl triunfo de Paz en las recientes elecciones estuvo cimentado por un gran porcentaje de votos de jóvenes, quienes conocieron a los candidatos con sus reels en Tik Tok, entre otras redes sociales.Érica Rojas, presidenta del Consejo Plurinacional de la Juventud, también estaba en la plaza para mostrar su apoyo al nuevo Gobierno. "Tomamos como un buen augurio las palabras del presidente. También ha dicho que esta lluvia es una buena señal. Rescato las palabras del vicepresidente Lara, quien nos inspiró como juventud a ponernos el uniforme para trabajar por la sociedad", dijo a Sputnik.Por primera vez en la historia boliviana, un vicepresidente asumió con traje de gala de policía. Lara se retiró de la institución verdeolivo con el grado de capitán, por ello popularmente lo conocen como "el capitán Lara".El vínculo con EEUULa primera reunión de Paz como presidente fue con el subsecretario de Estado de EEUU, Christopher Landau, con quien acordaron fortalecer las relaciones bilaterales luego de dos décadas. "Bolivia es un país que puede beneficiarse de inversión extranjera, como todos los países, y nosotros estamos aquí dispuestos a hablar con Bolivia. Obviamente, ustedes ponen los términos, pero después de 20 años de muy baja inversión extranjera en este país, creo que la economía puede arrancar a la base de más inversiones extranjeras", dijo el funcionario norteamericano a la prensa.Y agregó: "Vamos a restablecer las relaciones a nivel de embajador, como siempre debería de ser. Ha sido muy insólito que no hayamos tenido embajadores en nuestras capitales. Creo que eso es un paso muy importante y espero que podamos anunciar embajadores ya muy pronto".Ambas naciones dejaron de compartir embajadores en 2008, cuando Morales expulsó del país al representante de EEUU Philip Goldberg, además de su agencia antidrogas, la DEA. Consultados sobre este punto, Paz se mostró abierto al retorno de la cooperación en la lucha contra las drogas."No solo es la DEA: es toda aquella, entendiendo Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Chile, que son países fronterizos, que quiera trabajar con nuestras instituciones para hacer de Bolivia un país más seguro, y apoyar en la seguridad y la lucha contra lo ilícito. Vamos a ser parte de ello", dijo el presidente.A la investidura de Paz llegaron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Chile, Gabriel Boric; de Ecuador, Daniel Noboa; de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi.También estuvieron el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez; el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, de El Salvador, Félix Ulloa, y de Costa Rica, Stephan Brunner, además del canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha. Desde China llegó el ministro de Recursos Hídricos, Li Guoying.

