"Aún falta más información": Paz denuncia presunto desfalco de 15.000 millones de dólares en gobiernos del MAS

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo que, en las últimas dos décadas, durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) se "han robado", al...

Ante ello, el exmandatario Luis Arce indicó que Paz fue informado sobre el estado de las cuentas del país en una reunión previa a la segunda vuelta. Mientras tanto, fue arrestado Juan Carlos Huarachi, exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), porque habría recibido irregularmente fondos públicos. También habría una orden de aprehensión contra el exministro de Obras Públicas Édgar Montaño.Paz asumió la Presidencia de Bolivia hace 11 días. Desde entonces, sus ministros y ministras revisan los activos de sus carteras y, en suma, registraron este faltante millonario. El mandatario advirtió que, posiblemente, el monto se incremente en los próximos días, conforme auditen en profundidad las cuentas estatales, y matizó que se trabaja en reunir las pruebas del "posible robo"."Quiero comunicar algo que es muy duro para decir a los bolivianos: el presupuesto, desgraciadamente, todo lo que estaba como presupuesto antes de que entráramos, básicamente ya se gastó. Nos dejaron sin nada en las arcas", anunció el novel jefe de Estado en conferencia de prensa.Paz responsabilizó a los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y de Arce (2020-2025) de estos resultados."Han matado a un Estado que debía ser de servicio. Estamos haciendo más que revivir un Estado tranca, [estamos realizando] una autopsia de Estado, para generar uno al servicio de los bolivianos", puntualizó.Pero "no queremos hacer persecución como se hacía en el pasado. Tiene que hacerse con respaldos. Anunciaremos en los siguientes días todos los procesos que vamos a llevar a futuro", añadió el mandatario boliviano.La Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría afín al nuevo Gobierno, avanza en la conformación de una "comisión especial" destinada a investigar las acciones de las administraciones del MAS.El nuevo EstadoEn diálogo con Sputnik, el analista político Franz Flores observó que el Gobierno boliviano no ofreció mayores detalles sobre el desfalco billonario. "Todos estamos esperando certezas sobre su propuesta de nuevo Estado, con un nuevo cuerpo ministerial que refleje su proyecto para superar el Estado tranca, un Estado menos burocrático, más abierto a la inversión privada e internacional", consideró.Durante su campaña, Paz adelantó que durante su Gobierno se tomarían medidas para reducir el gasto público. Sin embargo, Flores destacó que se requiere un plan a largo plazo, con el que el país sudamericano pueda abastecerse de sus propios combustibles, sin perder más de 3.000 millones de dólares al año en importarlos y venderlos localmente con una subvención que daña las cuentas del Estado.El experto adelantó que, cuando Paz clarifique sus medidas económicas, podría haber una devaluación que lleve la cotización de la moneda estadounidense a 10 pesos bolivianos, lo cual en definitiva afectaría a la economía de las familias locales, más allá de que se la considere una medida necesaria."Estamos esperando a que se concrete el ajuste; sea suave, más duro o medio duro, pero tiene que darse. Me da la impresión como si se lo estuviera postergando", opinó.Para Flores, en los cálculos de Paz figurarían las elecciones subnacionales de 2026, cuando intentará dar mayor presencia nacional a su proyecto político. Por ello, en estos días se barajan nombres de potenciales candidatos a gobernaciones y alcaldías, mientras se procura no realizar todavía anuncios económicos que puedan afectar la imagen del nuevo Gobierno.¿En emergencia?Para el analista Carlos Saavedra, la Administración de Paz "es un Gobierno de emergencia, que viene a apagar incendios. Pero, en esa emergencia, trata de instalar responsabilidades sobre lo que pasó en el país", declaró para Sputnik.Sin embargo, "no ha habido un aterrizaje en casos concretos para que se pueda decir dónde están esos 15.000 millones. Ha sido un titular, pero sin desarrollo"."Hice una revisión de todos los diarios del país y todos abrieron con esa noticia porque es impactante, es una cifra grande, más en un país en crisis. Ahora necesitamos que nos expliquen. Se habla de una autopsia; va a haber un momento en el cual se nos presente el diagnóstico de cómo el actual Gobierno ha recibido el país", refirió el especialista.Los procesos judicialesEl 17 de noviembre, fue detenido el exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Bolivia (COB), Juan Carlos Huarachi, quien estuvo en el cargo desde 2018 hasta semanas atrás, cuando la organización de los trabajadores eligió nuevos representantes. Es señalado por presuntamente haber recibido millones de pesos bolivianos de manera irregular del Ministerio de Medio Ambiente, ello tras dar su aval al inicio de proyectos productivos en zonas ambientalmente delicadas.Sobre la orden de detención contra el exministro de Obras Públicas Édgar Montaño, hay varias noticias publicadas, pero no hay un pronunciamiento desde los órganos del Estado. Mientras esto ocurre, los cambios siguen y, en materia económica deben reflejarse a la brevedad, consideró el experto."Hay quienes dicen que, hasta fin de año, no se va a tocar nada, que van a dejar que pasen las fiestas de fin de año para hacer ajustes. Otros plantean aguantar [con el tema] hasta marzo, mientras una parte quiere hacerlo ya, en los próximos días. La cosa es cuándo y cómo, si habrá una lógica de gradualismo o de shock. La única certeza es que pasará", pronosticó Saavedra.

