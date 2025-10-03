https://noticiaslatam.lat/20251003/entre-peleas-y-viajes-a-eeu-por-parte-de-los-candidatos-el-balotaje-se-acerca-en-bolivia-1167131747.html

Entre peleas y viajes a EEUU por parte de los candidatos, el balotaje se acerca en Bolivia

Entre peleas y viajes a EEUU por parte de los candidatos, el balotaje se acerca en Bolivia

A poco más de dos semanas del balotaje, los candidatos a la Presidencia de Bolivia recorren el país para sumar la mayor cantidad posible de votos.

Los últimos casos se relacionaron al racismo, a raíz de mensajes en redes sociales del candidato a la vicepresidencia de Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, así como un llamado a las Fuerzas Armadas y la Policía a participar en política, por parte del postulante a la presidencia Rodrigo Paz. En los últimos días, Paz y el candidato a la Presidencia Jorge Tuto Quiroga visitaron diferentes medios de comunicación en el tramo final de la campaña. Por ahora ambos mantienen un debate a la distancia, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé enfrentarlos cara a cara en una fecha por definir, previa a la votación del 19 de octubre.A las declaraciones de Paz y Quiroga se sumaron las del mandatario Luis Arce, quien en sus últimas semanas de gestión continúa con la inauguración de obras y el impulso a proyectos en comunidades campesinas. Este 2 de octubre advirtió que el próximo jefe de Estado, cualquiera de los dos, será de "derecha" y dejará de financiar obras públicas. Adelantó que la población deberá salir a "calles y carreteras" para defender los derechos conquistados en las dos pasadas décadas.Bolivia y los BRICSEn la ciudad de Cochabamba, Paz se tomó unas horas para dialogar con la prensa. Sputnik le preguntó sobre el vínculo que su potencial Gobierno tendrá con China y Rusia, países con los cuales Arce fortaleció las relaciones. ¿Bolivia seguirá asociada al grupo de los BRICS si él llega a la Presidencia?"Bolivia tiene que aperturarse comercial y políticamente a todo el mundo, sin que la ideología sea el peso central, sino que se debe enfatizar en los beneficios para el país", agregó.Según el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), "las ideologías no dan de comer. El destino de la patria es producir, producir, producir".Paz propone un "capitalismo para todos", que implica liberalizar la economía y restar presencia del Estado en este ámbito."Una empresa tiene que competir como cualquier otra. La gente prefiere que se desarrolle el concepto de capitalismo para todos, donde el mercado regula y el Estado brinda crédito barato, impuestos bajos y una serie de normativas para agilizar inversiones y quitar la gran cantidad de requisitos que hay para hacer una empresa en Bolivia", ponderó.El candidato adelantó que si gana los comicios, dará de baja a la ley del impuesto a las grandes fortunas, aprobada durante el Gobierno de Arce para reactivar al Estado tras la pandemia de COVID-19. En la visión de Paz, ese tipo de medidas desincentiva las inversiones empresariales en el país. El centro del centroEn diálogo con Sputnik, el analista político Marcelo Arequipa comentó que la semana pasada Paz viajó a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del mandatario Donald Trump y empresarios. Consideró que la extrema cautela del candidato podría jugarle en contra.Y razonó que Paz busca ubicarse en el centro, pero sin necesidad de manifestarse abiertamente por una posición.Sin embargo, "eso en el actual contexto internacional es poco práctico. En un proceso electoral tampoco es muy bien recibido, porque ahora estamos en un escenario de polarización afectiva", ponderó.Detalló que, en el actual panorama, "los electorados no debaten proyectos de Estado, sino que más bien están en juego sensaciones, sentimientos, y se reacciona en función de las simpatías que cada uno tiene, ya sean estas del PDC o de Libre".Lo que dicen las encuestasLa consultora Ciesmori difundió la primera encuesta previa al balotaje del 19 de octubre: primero se situaría Quiroga, con el 47% de intención de voto, mientras Paz rondaría el 39%.Para Arequipa, la difusión de estos datos causó el recrudecimiento de los ataques entre ambos candidatos. "Marcó un punto de inflexión en el desarrollo de las campañas, porque el PDC rápidamente dio a conocer los tuits polémicos del señor Velasco, con el objetivo de frenar el avance de la candidatura del binomio de Libre", acotó.El analista se refería a una serie de posteos del candidato a vicepresidente de la Alianza Libre, formulados entre 2010 y 2012. En uno de ellos señaló que "a los collas hay que matarlos a todos". "Collas" es una forma despectiva y discriminatoria que emplean en sectores urbanos acomodados para mencionar a la población de origen indígena y campesino de los Andes. Según Quiroga y Velasco, este material es "falso" y parte de una supuesta campaña sucia. Pero según la plataforma Bolivia Verifica, las publicaciones realmente fueron emitidas por la cuenta del candidato a la vicepresidencia, desactivada en agosto.Para Arequipa, de esta manera se logró poner un freno al avance electoral de Quiroga y Velasco. ¿Pero qué harán Paz y Edman Lara, su candidato a la vicepresidencia, para crecer electoralmente?El binomio del PDC "necesita remontar rápidamente e instalar la idea de que Paz y Lara son personas aptas para gobernar el país en las condiciones en que estamos. Pero esto aún no se está visibilizando".Pero Paz desestimó los datos de la encuesta y recordó que los estudios previos a las elecciones generales, el 17 de agosto, le daban una intención de voto del 8%, cuando finalmente salió primero con el 32%.Más polémica en el caminoEn un acto de campaña en Viacha, departamento de La Paz, el candidato del PDC tuvo dificultades. Denunció que "nos quieren quitar las elecciones a las grandes mayorías", según un reporte de la radio Erbol.Y se dirigió "a nuestras Fuerzas Armadas: estamos para ayudar, para fortalecer. A nuestra Policía Nacional: estamos para ayudar, para fortalecer. Pero tienen que estar del lado de las grandes mayorías, tienen que estar del lado de aquellos que quieren un nuevo destino, quieren renovación, quieren cambio".Sus palabras tuvieron una réplica inmediata del TSE, que le recomendó moderar su discurso para evitar sanciones.Los dos contendientesDurante un acto con comunidades campesinas en la Casa Grande del Pueblo, Arce dijo: "Las dos opciones (Paz o Quiroga) son gobiernos de la derecha, que nunca pensaron en el pueblo boliviano y que se refieren a hacer obras para el pueblo como gastadera, como robadera. No: 'robadera y gastadera' es lo que ellos han hecho en los gobiernos neoliberales, entregando nuestros recursos naturales a capitales extranjeros".El todavía presidente consideró que se avecinan tiempos conflictivos para el país. Ante este panorama, "vamos a volver a pelear, a luchar en las calles, en las carreteras, hermanas, hermanos. Lo vamos a tener que hacer para seguir teniendo 'gastadera y robadera' en beneficio del pueblo boliviano".El presidente centró sus críticas en el candidato Quiroga, quien en un reciente viaje a Estados Unidos se reunió con Michael Jensen, director sénior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de ese país.En este sentido, se mostró esperanzado en que "el candidato Quiroga, quien tiene experiencia en políticas de subordinación al imperialismo, explique al pueblo boliviano sobre su reunión con Michael Jensen, de qué conversaron y a qué acuerdos arribaron".Quiroga le respondió que en el país norteamericano se reunió con autoridades del Gobierno de Trump, integrantes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional (FMI). El candidato de la Alianza Libre adelantó que gestiona un préstamo de 12.000 millones de dólares, en caso de llegar a la presidencia."Fui porque ahí hay dólares, fui a hacer gestiones, no fui a pasear", se dirigió Quiroga a Arce, según el canal DTV. En otra entrevista para CNN, este expresidente aseguró que procurará "tener las mejores relaciones" con EEUU.

