Se acerca el fin del Gobierno de Arce: ¿qué temas resaltan rumbo a una nueva Presidencia en Bolivia?

Las peleas internas en el MAS entre los bandos afines al mandatario y al exjefe de Estado Evo Morales generaron una situación económica y política compleja, que marca los últimos días de Arce en la Casa Grande del Pueblo. Falta de dólares, escasez de combustibles, incremento del precio de la canasta básica de alimentos, configuraron un panorama desfavorable para el oficialismo, que dejará de gobernar en pocas semanas.En un futuro próximo, es posible que el MAS no pueda representar una fuerza opositora contundente. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, este partido tendrá apenas dos diputados, luego de años de mayoría absoluta en ambas cámaras.En diálogo con Sputnik, el analista Juan Pablo Marca puntualizó en los hitos de la repentina decadencia del MAS, iniciada en 2023, cuando se hizo público el enfrentamiento entre Arce y Morales.A esto se sumó "el agotamiento cíclico del modelo productivo extractivista, que llevó a que el Gobierno no pudiera resolver la falta de divisas en el Banco Central". Asimismo, "la escasez de carburantes repercutió en gran medida en la inflación de la canasta familiar y diferentes productos básicos en la economía nacional".En resumen, "conociéndose los resultados de la primera vuelta electoral, se abren puertas a un cambio político en el funcionamiento del Parlamento, en el sistema de partidos y en la relación del Ejecutivo con el Legislativo", dijo el analista."En Bolivia ya no habrá un partido mayoritario como lo fue el MAS en el Parlamento, sino un Legislativo sin mayorías claras, fragmentado en tres o más fuerzas políticas. Esto implicaría el tránsito de un sistema unipartidista a uno multipartidista", pronosticó Marca.Decisiones complejas ante la sociedadPara la analista Lily Peñaranda, en los últimos meses el Gobierno nacional aumentó el gasto en la difusión comunicacional de sus obras. "Pronostico que, hasta el final de su gestión, vamos a ver este tipo de [acciones]", dijo a Sputnik.La analista evaluó que, para avanzar económicamente, esto podría implicar forzosamente asumir estrategias complejas. "Tendríamos que profundizar [en el problema] para salir de él", reflexionó.Elecciones subnacionalesEn marzo de 2026 está prevista la realización de votaciones subnacionales, que reconfigurarán el mapa político interno luego de dos décadas de hegemonía del MAS. ¿O será que el todavía oficialismo puede recuperarse de las elecciones pasadas, cuando apenas llegó al 3% de apoyo?Estos comicios "tendrán mucho impacto en la reconfiguración del mapa político de Bolivia a nivel regional", opinó Peñaranda.Para tener mayores certezas sobre los resultados de la jornada subnacional, "tendríamos que ver cuáles son las medidas del próximo presidente en sus primeros meses. Cuál será su impacto social, en la opinión pública. Puede que, hasta ese momento suba o decaiga su popularidad, justamente por las medidas que tiene que tomar", comentó la analista.El futuro económicoPara Marca, "ya sea que gane el Partido Demócrata Cristiano (PDC), de Paz, o la Alianza Libre, de Quiroga, no habrá un cambio estructural en la matriz productiva, históricamente basada en el extractivismo. Es más probable que se profundice dicho modelo".Pero, "en materia de política económica y fiscal, sí se prevén cambios: probablemente habrá una reducción del gasto público. Aunque, dependiendo de quién gane la segunda vuelta, la forma de hacerlo podría ser distinta —con el PDC se prevé un enfoque gradualista y con Libres se prevé una política de shock", advirtió el experto.En síntesis, "me parece que pasaremos a un neoliberalismo renovado, con matices discursivos distintos, pero sin transformar la base productiva dependiente de materias primas", concluyó el especialista.

