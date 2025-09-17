Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20250917/se-acerca-el-fin-del-gobierno-de-arce-que-temas-resaltan-rumbo-a-una-nueva-presidencia-en-bolivia-1166565841.html
Se acerca el fin del Gobierno de Arce: ¿qué temas resaltan rumbo a una nueva Presidencia en Bolivia?
Se acerca el fin del Gobierno de Arce: ¿qué temas resaltan rumbo a una nueva Presidencia en Bolivia?
Sputnik Mundo
El presidente de Bolivia, Luis Arce, transita sus dos últimos meses de mandato enfocado en su gestión. El próximo 8 de noviembre no solo termina su... 17.09.2025, Sputnik Mundo
2025-09-17T04:45+0000
2025-09-17T06:25+0000
américa latina
política
luis arce
evo morales
bolivia
movimiento al socialismo (mas)
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/11/1166565282_0:47:1024:624_1920x0_80_0_0_08bf48b7c344a9dc306e9c54bd25ba94.jpg
Las peleas internas en el MAS entre los bandos afines al mandatario y al exjefe de Estado Evo Morales generaron una situación económica y política compleja, que marca los últimos días de Arce en la Casa Grande del Pueblo. Falta de dólares, escasez de combustibles, incremento del precio de la canasta básica de alimentos, configuraron un panorama desfavorable para el oficialismo, que dejará de gobernar en pocas semanas.En un futuro próximo, es posible que el MAS no pueda representar una fuerza opositora contundente. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, este partido tendrá apenas dos diputados, luego de años de mayoría absoluta en ambas cámaras.En diálogo con Sputnik, el analista Juan Pablo Marca puntualizó en los hitos de la repentina decadencia del MAS, iniciada en 2023, cuando se hizo público el enfrentamiento entre Arce y Morales.A esto se sumó "el agotamiento cíclico del modelo productivo extractivista, que llevó a que el Gobierno no pudiera resolver la falta de divisas en el Banco Central". Asimismo, "la escasez de carburantes repercutió en gran medida en la inflación de la canasta familiar y diferentes productos básicos en la economía nacional".En resumen, "conociéndose los resultados de la primera vuelta electoral, se abren puertas a un cambio político en el funcionamiento del Parlamento, en el sistema de partidos y en la relación del Ejecutivo con el Legislativo", dijo el analista."En Bolivia ya no habrá un partido mayoritario como lo fue el MAS en el Parlamento, sino un Legislativo sin mayorías claras, fragmentado en tres o más fuerzas políticas. Esto implicaría el tránsito de un sistema unipartidista a uno multipartidista", pronosticó Marca.Decisiones complejas ante la sociedadPara la analista Lily Peñaranda, en los últimos meses el Gobierno nacional aumentó el gasto en la difusión comunicacional de sus obras. "Pronostico que, hasta el final de su gestión, vamos a ver este tipo de [acciones]", dijo a Sputnik.La analista evaluó que, para avanzar económicamente, esto podría implicar forzosamente asumir estrategias complejas. "Tendríamos que profundizar [en el problema] para salir de él", reflexionó.Elecciones subnacionalesEn marzo de 2026 está prevista la realización de votaciones subnacionales, que reconfigurarán el mapa político interno luego de dos décadas de hegemonía del MAS. ¿O será que el todavía oficialismo puede recuperarse de las elecciones pasadas, cuando apenas llegó al 3% de apoyo?Estos comicios "tendrán mucho impacto en la reconfiguración del mapa político de Bolivia a nivel regional", opinó Peñaranda.Para tener mayores certezas sobre los resultados de la jornada subnacional, "tendríamos que ver cuáles son las medidas del próximo presidente en sus primeros meses. Cuál será su impacto social, en la opinión pública. Puede que, hasta ese momento suba o decaiga su popularidad, justamente por las medidas que tiene que tomar", comentó la analista.El futuro económicoPara Marca, "ya sea que gane el Partido Demócrata Cristiano (PDC), de Paz, o la Alianza Libre, de Quiroga, no habrá un cambio estructural en la matriz productiva, históricamente basada en el extractivismo. Es más probable que se profundice dicho modelo".Pero, "en materia de política económica y fiscal, sí se prevén cambios: probablemente habrá una reducción del gasto público. Aunque, dependiendo de quién gane la segunda vuelta, la forma de hacerlo podría ser distinta —con el PDC se prevé un enfoque gradualista y con Libres se prevé una política de shock", advirtió el experto.En síntesis, "me parece que pasaremos a un neoliberalismo renovado, con matices discursivos distintos, pero sin transformar la base productiva dependiente de materias primas", concluyó el especialista.
https://noticiaslatam.lat/20250904/la-situacion-de-bolivia-se-puede-complicar-la-asamblea-mantiene-en-vilo-la-aprobacion-de-creditos-1166152589.html
https://noticiaslatam.lat/20250820/luis-arce-indica-que-bolivia-no-opto-por-la-ultraderecha-en-las-urnas--video-1165679496.html
https://noticiaslatam.lat/20250911/la-contienda-presidencial-en-bolivia-va-a-adquirir-mayor-intensidad-anticipa-especialista-1166360942.html
https://noticiaslatam.lat/20250914/1166477258.html
bolivia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sebastián Ochoa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg
Sebastián Ochoa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/01/1144285736_156:0:556:400_100x100_80_0_0_1a6797c1c519fbccbabc7cd160fa5079.jpg
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/11/1166565282_63:24:942:683_1920x0_80_0_0_0dcffc09549ae8c6939d5243a4a75fa9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, luis arce, evo morales, bolivia, movimiento al socialismo (mas), 💬 opinión y análisis
política, luis arce, evo morales, bolivia, movimiento al socialismo (mas), 💬 opinión y análisis

Se acerca el fin del Gobierno de Arce: ¿qué temas resaltan rumbo a una nueva Presidencia en Bolivia?

04:45 GMT 17.09.2025 (actualizado: 06:25 GMT 17.09.2025)
© AP Photo / Juan KaritaEl presidente de Bolivia, Luis Arce.
El presidente de Bolivia, Luis Arce. - Sputnik Mundo, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Juan Karita
Síguenos en
Sebastián Ochoa, corresponsal de Sputnik en Bolivia - Sputnik Mundo
Sebastián Ochoa
Desde Bolivia
Todos los artículos
El presidente de Bolivia, Luis Arce, transita sus dos últimos meses de mandato enfocado en su gestión. El próximo 8 de noviembre no solo termina su Administración, sino que será el punto final de 19 años del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder.
Las peleas internas en el MAS entre los bandos afines al mandatario y al exjefe de Estado Evo Morales generaron una situación económica y política compleja, que marca los últimos días de Arce en la Casa Grande del Pueblo.
Falta de dólares, escasez de combustibles, incremento del precio de la canasta básica de alimentos, configuraron un panorama desfavorable para el oficialismo, que dejará de gobernar en pocas semanas.
En un futuro próximo, es posible que el MAS no pueda representar una fuerza opositora contundente. En la Asamblea Legislativa Plurinacional, este partido tendrá apenas dos diputados, luego de años de mayoría absoluta en ambas cámaras.
Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 04.09.2025
América Latina
"La situación de Bolivia se puede complicar": la Asamblea mantiene en vilo la aprobación de créditos
4 de septiembre, 21:45 GMT
En diálogo con Sputnik, el analista Juan Pablo Marca puntualizó en los hitos de la repentina decadencia del MAS, iniciada en 2023, cuando se hizo público el enfrentamiento entre Arce y Morales.

"Este fin de ciclo fue (...) condicionado, en gran medida, por las luchas internas del MAS, visible en la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como el acecho de la oposición partidaria", indicó Marca.

A esto se sumó "el agotamiento cíclico del modelo productivo extractivista, que llevó a que el Gobierno no pudiera resolver la falta de divisas en el Banco Central". Asimismo, "la escasez de carburantes repercutió en gran medida en la inflación de la canasta familiar y diferentes productos básicos en la economía nacional".
En resumen, "conociéndose los resultados de la primera vuelta electoral, se abren puertas a un cambio político en el funcionamiento del Parlamento, en el sistema de partidos y en la relación del Ejecutivo con el Legislativo", dijo el analista.
"En Bolivia ya no habrá un partido mayoritario como lo fue el MAS en el Parlamento, sino un Legislativo sin mayorías claras, fragmentado en tres o más fuerzas políticas. Esto implicaría el tránsito de un sistema unipartidista a uno multipartidista", pronosticó Marca.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, durante una entrevista con Sputnik - Sputnik Mundo, 1920, 20.08.2025
América Latina
Luis Arce indica que Bolivia no optó por la ultraderecha en las urnas | Videos
20 de agosto, 17:03 GMT

Decisiones complejas ante la sociedad

Para la analista Lily Peñaranda, en los últimos meses el Gobierno nacional aumentó el gasto en la difusión comunicacional de sus obras. "Pronostico que, hasta el final de su gestión, vamos a ver este tipo de [acciones]", dijo a Sputnik.

"Considero que Arce y su equipo son conscientes de que, quien sea que tome el mando después de él, ya sea Jorge Tuto Quiroga o Rodrigo Paz, asumirán medidas poco populares, por lo que el próximo presidente será juzgado por la población, especialmente la de menores recursos", añadió la experta.

La analista evaluó que, para avanzar económicamente, esto podría implicar forzosamente asumir estrategias complejas. "Tendríamos que profundizar [en el problema] para salir de él", reflexionó.
Conteo de votos en Bolivia - Sputnik Mundo, 1920, 11.09.2025
América Latina
La contienda presidencial en Bolivia "va a adquirir mayor intensidad", anticipa especialista
11 de septiembre, 01:10 GMT

Elecciones subnacionales

En marzo de 2026 está prevista la realización de votaciones subnacionales, que reconfigurarán el mapa político interno luego de dos décadas de hegemonía del MAS. ¿O será que el todavía oficialismo puede recuperarse de las elecciones pasadas, cuando apenas llegó al 3% de apoyo?
Estos comicios "tendrán mucho impacto en la reconfiguración del mapa político de Bolivia a nivel regional", opinó Peñaranda.
Tribunal Electoral de Bolivia va contra la desinformación rumbo al balotaje - Sputnik Mundo, 1920, 14.09.2025
Tribunal Electoral de Bolivia va contra la desinformación rumbo al balotaje
14 de septiembre, 07:02 GMT
Para tener mayores certezas sobre los resultados de la jornada subnacional, "tendríamos que ver cuáles son las medidas del próximo presidente en sus primeros meses. Cuál será su impacto social, en la opinión pública. Puede que, hasta ese momento suba o decaiga su popularidad, justamente por las medidas que tiene que tomar", comentó la analista.

El futuro económico

Para Marca, "ya sea que gane el Partido Demócrata Cristiano (PDC), de Paz, o la Alianza Libre, de Quiroga, no habrá un cambio estructural en la matriz productiva, históricamente basada en el extractivismo. Es más probable que se profundice dicho modelo".
Pero, "en materia de política económica y fiscal, sí se prevén cambios: probablemente habrá una reducción del gasto público. Aunque, dependiendo de quién gane la segunda vuelta, la forma de hacerlo podría ser distinta —con el PDC se prevé un enfoque gradualista y con Libres se prevé una política de shock", advirtió el experto.
En síntesis, "me parece que pasaremos a un neoliberalismo renovado, con matices discursivos distintos, pero sin transformar la base productiva dependiente de materias primas", concluyó el especialista.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала