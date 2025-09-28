https://noticiaslatam.lat/20250928/las-encuestas-en-bolivia-no-reflejan-la-realidad-de-la-intencion-de-voto-dice-analista-1166977262.html

Las encuestas en Bolivia "no reflejan la realidad de la intención de voto", dice analista

Las encuestas en Bolivia "no reflejan la realidad de la intención de voto", dice analista

28.09.2025

américa latina

política

pdc

movimiento al socialismo (mas)

bolivia

elecciones

A tres semanas del balotaje presidencial, se difundió una encuesta que muestra que Jorge "Tuto" Quiroga, de la Alianza Libre, tiene una intención de voto del 47%, mientras el candidato Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) quedaría segundo con el 39%. Gran parte del arco político puso en duda estos números, al considerar que todas las encuestas previas a las elecciones generales, el pasado 17 de agosto, erraron en su predicción, al no prever que Paz quedaría puntero con el 32%.El nuevo relevamiento implicaría que, en el último mes, Quiroga creció electoralmente 20 puntos, ya que en primera vuelta obtuvo el 27%. Paz, por su parte, habría crecido solamente 7%, desde aquel 32% del pasado 17 de agosto. El candidato recordó que, previo a esa fecha, los sondeos no le daban más del 8% de intención de voto.Consultado sobre estos números, Quiroga optó por la cautela. "Yo tengo una práctica de hace años, que no modifico por nada ni por nadie: no comento encuestas. Trabajo para ganarme el apoyo de la gente", dijo a la radio Erbol.Paz, de viaje por Brasil, desvirtuó esta encuesta y recordó que Ciesmori no fue precisa en sus estudios anteriores a la primera vuelta."La última gran encuesta fue el 17 de agosto. Este medio de comunicación (la Red Unitel, que encargó el sondeo) se equivocó por 24 puntos. Así que las verdaderas encuestas son las urnas, no esas encuestas que después no están ni cerca de lo que pasa en el país", consideró.Encuestas dudosasOmar Ramírez, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), es vocero de Evo Pueblo, el instrumento político creado por Morales luego de su salida del Movimiento Al Socialismo (MAS). En diálogo con Sputnik, comentó que están alistando los documentos necesarios para legalizar esta agrupación política ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el fin de participar de las elecciones subnacionales de 2026.En la primera vuelta, Morales había convocado a sus seguidores a votar nulo, ya que la Justicia boliviana no le permitió postularse a un cuarto mandato. En todas las elecciones hay un porcentaje previsible de votos inválidos. En agosto pasado se situó en un 19,87%.Para la segunda vuelta, Morales convocó a votar a conciencia. Ya no llamó a anular el voto. Según la reciente encuesta, esta opción se ubica en el 4,7%, lo cual demostraría que el alcance electoral del líder de Evo Pueblo trepa todavía al 15%.Sin embargo, Ramírez reconoció que parte de la militancia de Morales en las pasadas semanas se redireccionó hacia el PDC: "Hemos visto que muchos compañeros militantes están apoyando a Paz y a Edman Lara", su candidato a vicepresidente."Las organizaciones prefieren apoyar a Paz antes que a la derecha que representa Quiroga", quien ya fue presidente entre 2001 y 2002. Había llegado a la vicepresidencia en 1997, como acompañante de fórmula del dictador militar Hugo Banzer (1971-1978), devenido presidente democrático hasta 2001, cuando dejó a Quiroga en el cargo por motivos de salud.Blindaje mediáticoPara el analista político Andrés Huanca, "los grandes medios de comunicación de Bolivia han sido históricos opositores a la izquierda o al MAS. Ahora tienen de favorito a 'Tuto' Quiroga, esto se ve en la cobertura de medios", dijo a Sputnik.Destacó que está en desarrollo una "guerra sucia" entre ambos candidatos, lo cual los lleva a descalificarse mutuamente. Desde la Alianza Libre critican al candidato a la vicepresidencia Lara, a quien "han intentado identificar como un masista, alguien descontrolado", comentó Huanca.Huanca fue cercano al proyecto político del senador Andrónico Rodríguez. De hecho, se postuló con la Alianza Popular a la Cámara de Diputados. En este sentido, observó que "gran parte del bloque popular se va con Paz y con Edman Lara. Como excandidato, veo que muchas casas de campaña y muchas organizaciones que estaban con Andrónico ahora son casas de campaña de PDC".En este sentido, Ramírez destacó que ni la Alianza Libre ni el PDC tienen una estructura orgánica consolidada, que les permita llegar a alcaldías y comunidades alejadas, como logró concretar el MAS en dos décadas de Gobierno.Por ello, el desembarco de militantes del MAS con llegada territorial es altamente aceptado por el PDC: "Ninguno de los partidos en el balotaje tiene estructura ni base social, ni siquiera tienen una ideología, aunque aparentemente son de una tendencia de derecha", sostuvo el vocero de Evo Pueblo.Partidos de alquilerClaudia Mallón es senadora electa por el partido Súmate, del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. En diálogo con Sputnik, evaluó que el PDC "es lo que denominamos un taxi-partido, es decir, que ha logrado sobrevivir dentro de la democracia porque siempre ha prestado su sigla o la ha alquilado. No sabemos qué trato hay con Rodrigo Paz".Mallón está a la expectativa del debate presidencial previo al 19 de octubre. La fecha aún está pendiente de definición por el TSE: "Se debería debatir sobre temas que aún no fueron abordados en anteriores debates, como el narcotráfico, la crisis económica, el desempleo. Hasta ahora no ha habido tiempo para escuchar a los candidatos pronunciarse sobre esos temas".

bolivia

2025

