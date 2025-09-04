https://noticiaslatam.lat/20250904/la-situacion-de-bolivia-se-puede-complicar-la-asamblea-mantiene-en-vilo-la-aprobacion-de-creditos-1166152589.html

"La situación de Bolivia se puede complicar": la Asamblea mantiene en vilo la aprobación de créditos

"La situación de Bolivia se puede complicar": la Asamblea mantiene en vilo la aprobación de créditos

La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia tiene pendiente aprobar casi 4.000 millones de dólares en créditos. Según el Gobierno del presidente Luis... 04.09.2025

En los dos últimos años, la Asamblea Legislativa evitó la aprobación de créditos internacionales y proyectos de desarrollo por más de 3.800 millones de dólares. El enfrentamiento al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS) fortaleció a la oposición en el Legislativo, que afectó a la gestión del Gobierno de Luis Arce y, por consiguiente, a la economía boliviana. Este bloqueo de los asambleístas perjudicó seriamente la imagen del oficialismo, que el pasado 17 de agosto perdió la presidencia del país luego de dos décadas.La nueva conformación de la Asamblea, que estará dominada por la todavía oposición, prevé dejar de lado las observaciones a estos créditos, de modo que esos miles de millones ayuden a devolver la salud a la economía boliviana en los primeros meses del nuevo Gobierno.Los candidatos que siguen en carrera, Rodrigo Paz y Jorge "Tuto" Quiroga, ya advirtieron por separado que procurarán reconstituir las relaciones con Estados Unidos, distanciadas por el plan de Gobierno ejercido por el MAS. Sin embargo, el nuevo Gobierno podría no apartarse de la presencia que tienen en el país las economías como Rusia y China.Marcelo Arequipa, analista político, compartió con Sputnik sus impresiones sobre este momento de la Asamblea, en transición entre los legisladores que están concluyendo su mandato y los que asumirán el próximo 8 de noviembre.El experto agregó que en la oposición "no se dan cuenta de que están afectando al país al bloquear al Gobierno de Arce. Si siguen así, la situación de Bolivia se puede complicar todavía más. Es necesario aprobar los créditos, pero en los asambleístas no hay reflexión sobre lo que pasará más adelante con la economía".En el Gobierno nacional advirtieron que, una vez aprobado algún crédito, se deberán esperar al menos tres meses para la realización del desembolso, lo que podría perjudicar el trabajo del próximo presidente, ya sea Paz o Quiroga.Según Arequipa, estos fondos deberían estar disponibles para los primeros días del nuevo mandato presidencial, que comenzará en noviembre próximo: "El cálculo político sigue siendo errático. Así no se abre la posibilidad de generar un mejor escenario de gobernabilidad".En varias oportunidades, desde 2023, el presidente Arce se refirió al "bloqueo" sufrido en la Asamblea, con sus consecuencias negativas para la economía nacional. "En parte el presidente tiene razón, porque en la Asamblea está un eslabón para recibir divisas extranjeras, que no han entrado en los últimos años. Con esas divisas se podría haber generado movimiento económico", evaluó el especialista.Arequipa hizo énfasis en el rol de los legisladores del MAS leales al expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes se aliaron a la oposición para trabar los créditos y así "asfixiar" al Gobierno nacional, como señaló Arce. Por este motivo, el MAS y el bloque de izquierda perdieron el poder luego de dos décadas, reflexionó el analista, quien también es profesor universitario.¿Cambio de discurso?Adalberto Ticona es dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), una de las organizaciones fundadoras del MAS. En entrevista con Sputnik, consideró que el Gobierno de Arce padeció el bloqueo legislativo "porque cometió un delito político: quiso industrializar el país, invertir horizontalmente en beneficio de toda la población boliviana".Pero la oposición imposibilitó este plan, bajo la creencia de que "al contendor hay que aplastarlo, hacerle fracasar en su función de Gobierno. Esa mezquindad se ha ido tejiendo en los dos últimos años, desde que el evismo se separó del MAS", explicó.Varios legisladores de la oposición continuarán en la Asamblea en 2026, ya que en agosto se presentaron con otros partidos. En diálogo con la prensa, ambos candidatos al balotaje indicaron que se debe normalizar el trabajo en la Asamblea y dar curso a los créditos que cumplan los requisitos constitucionales."Tanto se han opuesto a la aprobación de los créditos, y ahora han cambiado totalmente de discurso. Ahora dicen que van a aprobar estos créditos, para que ese colchón de divisas solucione los problemas que tenemos para la provisión de combustibles, así como el encarecimiento de la canasta familiar", sostuvo Ticona.Entre EEUU y ChinaEn la primera vuelta el pasado 17 de agosto, Paz (del Partido Demócrata Cristiano) se impuso con el 32% de votos, mientras Quiroga (de Alianza Libre), obtuvo el 26,7%. El próximo 19 de octubre definirán cuál de los dos sustituirá a Arce en el cargo.Ambos ya adelantaron que procurarán mejorar las relaciones con EEUU, país con el que desde 2008 el país no comparte embajadores. Ese año, el entonces presidente Morales expulsó a Philip Goldberg por su presunta participación en actos de desestabilización interna.En paralelo, desde 2006 los gobiernos del MAS trabajaron muy cerca de empresas de China y de Rusia. El próximo presidente no podrá abstraerse de esta presencia en la economía boliviana.En la misma línea, Arequipa dijo que Bolivia debe manejarse con inteligencia para sacar partido del complejo panorama internacional. "El mundo está girando de manera vertiginosa en este último tiempo. El hecho de que Rusia y China desarrollan en Bolivia grandes megaproyectos, como la construcción de gasoductos, nos da una señal clarísima de que como país debemos estar conectados" con el mundo multipolar.Dos importantes proyectos con empresas de Rusia y China están parados en la Asamblea, para la construcción de plantas procesadoras de litio en el salar de Uyuni, departamento de Potosí, por una inversión total de 2.000 millones de dólares. Para el analista, la actual o la próxima Legislatura debería viabilizarlos: "Creo que ningún Gobierno de Bolivia en lo venidero podría tranquilamente prescindir del relacionamiento comercial con China", apuntó Arequipa.

