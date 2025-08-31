https://noticiaslatam.lat/20250831/bolivia-se-alista-para-un-nuevo-gobierno-como-seran-sus-relaciones-con-el-resto-del-mundo-1165942608.html

Bolivia se alista para un nuevo Gobierno: ¿Cómo serán sus relaciones con el resto del mundo?

Falta mes y medio para el balotaje que decidirá el nombre del nuevo presidente de Bolivia: Rodrigo Paz o Jorge 'Tuto' Quiroga. En el tránsito hacia el 19 de... 31.08.2025, Sputnik Mundo

No obstante, hasta el momento, los dos políticos dieron señales claras del posicionamiento que el país sudamericano tendrá en el tablero de juego mundial. ¿Se alinearán con Estados Unidos? ¿O con el bloque multipolar liderado por Rusia y China? ¿Se mantendrán neutrales?De Paz, del Partido Demócrata Cristiano, se conocen declaraciones a la prensa de 2024, como senador de Comunidad Ciudadana (CC), antes de que se postulara como presidente. Allí cuestionó el rumbo de las relaciones internacionales del Gobierno de Luis Arce, especialmente su vínculo con Rusia y China. Pero, según declaró para Sputnik el analista Andrés Guzmán, la postura actual de este candidato es más abierta.Mientras que Quiroga, de la Alianza Libre, hizo gala de sus buenas relaciones con Estados Unidos durante la campaña, como método para atraer al electorado. Adelantó que, si llega a la presidencia, gestionará un préstamo de 12.000 millones de dólares ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).Esa se perfila como la principal diferencia entre ambos candidatos: Paz aseguró que no recurrirá al endeudamiento internacional para impulsar la economía boliviana. En cambio, prevé desarrollar un plan de ajuste gradual destinado a implementar un "capitalismo popular" que debería incluir a las mayorías.Más allá de sus declaraciones de cuando no era candidato, Guzmán consideró que se debe prestar atención al posicionamiento actual de Paz.De esta manera, Paz pretendería diferenciarse de la figura de Quiroga, quien "es definitivamente de derecha", de acuerdo con el especialista. Con su postura, el candidato de PDC intentará canalizar los votos que antes eran del Movimiento Al Socialismo (MAS), que el 17 de agosto tuvo un mal resultado en las urnas (con el 3% de votos), luego de dos décadas en el poder.Política exterior de ArceDurante su mandato, iniciado en 2020, el presidente Arce alcanzó dos hitos en la política internacional: el ingreso de Bolivia como miembro pleno al Mercado Común del Sur (Mercosur) y la entrada del país como Estado asociado a los BRICS, el grupo de países emergentes liderado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.Quiroga ya adelantó que no piensa avanzar en la integración de Bolivia al Mercosur, pero no se pronunció sobre los BRICS, ya que estaría interesado en mantener las buenas relaciones comerciales con China.En cuanto a Paz, "se ha moderado en su discurso, porque es la estrategia política que está aplicando en campaña y la que va a aplicar también en su Gobierno. Pero, en definitiva, no hay una postura muy clara frente a los BRICS", consideró Guzmán.Para el analista Federico Serra, el próximo Gobierno no podrá desprenderse del influjo de China en la economía boliviana.Para el analista, el próximo Gobierno boliviano apelará al endeudamiento con organismos internacionales con el argumento de reflotar la economía. "Va a instaurar un régimen de endeudamiento, ya sea mediante el FMI u otros grandes fondos", subrayó.Otra opción del país sudamericano para atraer divisas pasaría, como propuso Paz, "por reflotar la explotación gasífera para exportar sobre todo a Brasil", el mercado más importante de este recurso boliviano, comentó Serra. Durante el Gobierno de Arce se hallaron importantes pozos en el departamento de La Paz, cuya explotación rendirá frutos en los próximos años.Visiones sobre el créditoPara Guzmán, la diferencia más importante entre Paz y Quiroga reside en su posicionamiento ante al crédito internacional.Para el analista, "no hay otra forma de obtener los dólares que no sea a través de préstamos, ya sean del FMI o de un banco. Pero ante los indicadores alarmantes de déficit fiscal y la posibilidad de entrar en default, no vamos a poder hacer frente a una deuda muy grande. Y el FMI está hecho para prestar a países en estas condiciones".Pero según Paz, es posible rescatar la economía boliviana si se sigue el camino que propone. En una entrevista con Tele13 Radio, de Chile, adelantó que su plan pasa por disminuir el déficit fiscal, fondos de estabilización para balancear la paridad frente al dólar, entre otros temas.Por otro lado, prevé reducir "el gasto superfluo en cerca de 1.300 millones de dólares. Eso viene a ser un poquito más del 60% del déficit fiscal. Con acciones puntuales se puede generar un proceso de alivio a la presión inflacionaria", sostuvo el candidato del PDC.En las elecciones del 17 de agosto, Paz y Quiroga pasaron a segunda vuelta, a realizarse el 19 de octubre. El candidato del PDC se impuso en la primera instancia con el 32% de votos, mientras el referente de la Alianza Libre obtuvo el 26,7%.

