El próximo Gobierno de Bolivia tendrá un discurso "más amable con EEUU", señala analista

El presidente Luis Arce habló en la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Estados Unidos, en lo que fue su última presentación como mandatario en un escenario internacional, antes de dejar el cargo el próximo 8 de noviembre. El líder boliviano se centró en el conflictivo panorama internacional y cuestionó el rol de la ONU para hacer prevalecer la paz. Asimismo, criticó las acciones intervencionistas de Washington en América Latina, defendió el derecho soberano de Venezuela y reclamó una vez más el fin del bloqueo a Cuba.A poco más de un mes de dejar la Casa Grande del Pueblo, Arce se despidió de la más elevada instancia de negociación internacional, sin dejar de formular críticas ni remarcar los desafíos a futuro de la comunidad global. El próximo 8 de noviembre asumirá la presidencia Rodrigo Paz o Jorge "Tuto" Quiroga, según quien gane en el balotaje del 19 de octubre. Analistas consultados por Sputnik remarcaron que Paz o Quiroga no podrán dejar atrás el legado del presidente Arce, fuertemente cimentado en el plano internacional. Señalaron que no se podrá prescindir, por ejemplo, del vínculo con China si se considera el volumen de las inversiones de empresas chinas en Bolivia.Saqueo de nueva cuentaEn la ciudad de New York, Arce sostuvo: "El capitalismo en su fase imperialista está recurriendo de nuevo al despliegue de la violencia y el saqueo de los recursos naturales, al asalto de los Estados soberanos y al derramamiento de sangre para cumplir con las dos lógicas de acumulación con las que nació: el poder político y militar y el control territorial".Según Arce, el Gobierno de EEUU pretende "apropiarse de los recursos naturales, tomar el control de las materias primas para beneficio de una burguesía imperial y subordinar a la mayor parte de los países a su sed insaciable de riqueza y privilegios, y para tratar de mantener un orden unipolar a toda costa".En este sentido, afirmó que la presencia de la Quinta Flota en aguas del Caribe "no es otra cosa que una nueva forma de aplicar el monroeísmo [en referencia a la Doctrina Monroe]", la cual "vuelve a plantear que América es de los norteamericanos, generando condiciones para un nuevo momento de neocolonialismo".Por ello, "lo que en realidad pretende EEUU es darle a nuestra región el papel de dique de contención frente a la edificación de un mundo multipolar y someterla a sus intereses".Ascenso del sur global"Arce ha hecho bien al hablar de neocolonialismo, nuevas visiones y oportunidades, así como del rol protagónico que deberían tener los países del sur global como Bolivia", dijo en diálogo con Sputnik la politóloga Patricia Guzmán Cabello.La analista comentó las seis propuestas de Arce. La primera consiste en crear una Comisión de Reparaciones que evalúe las deudas históricas contraídas por la esclavitud en años pasados de ciudadanos de varias naciones, así como por el apartheid, el genocidio y el colonialismo. El presidente contempló la creación de fondos de compensación, la devolución de bienes culturales, la restitución territorial y el pedido de disculpas formales de los antiguos imperios.Arce también recomendó transformar la Asamblea General de la ONU en un foro cuyas resoluciones tengan carácter vinculante, para que deje de ser solo un espacio consultivo y así sea "la voz efectiva de todos los pueblos".Planteó además declarar al planeta como "territorio de paz" e iniciar procesos de desmilitarización, con el argumento de que el gasto global en este rubro podría redireccionarse para reforzar la educación, la salud y el acceso a la vivienda.Arce sugirió reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, porque actualmente "uno o dos países tienen secuestrada la estabilidad mundial". Comentó que se debe democratizar y ampliar la participación en este órgano con las naciones de África, América Latina y Asia, históricamente relegadas en este espacio.Asimismo, el presidente recomendó redactar una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, así como fortalecer la cooperación internacional para proteger la Amazonía. Finalmente, rechazó las guerras comerciales y convocó a trabajar por la reducción de las brechas económicas y sociales.El futuro internacional de BoliviaEl presidente boliviano dejará el Gobierno con varios hitos en la política internacional. Además de su participación relevante en espacios de la ONU, logró incluir a Bolivia entre los socios de los BRICS, además de integrarlo como miembro pleno del Mercosur, el Mercado Común de Sudamérica.Sin embargo, ante el cambio de orientación política que se perfila para el nuevo Gobierno del Estado Plurinacional, Guzmán Cabello anticipó que ambos candidatos "tienen una visión muy neocolonial", lo cual contrasta, a decir de la especialista, con la "política internacional de repliegue" emprendida desde Washington.Por ello, estimó que Bolivia debería reforzar su vínculo con naciones de Sudamérica para impulsar proyectos y hasta obras públicas conjuntas, como la construcción de carreteras, puentes y vías de ferrocarril.Para la analista, Bolivia debería relacionarse con la mayor variedad de países, porque "EEUU es el peor aliado en el orden mundial".Silencio interiorEl analista internacional Andrés Guzmán Escobari apuntó, por su parte, que el discurso de Arce se enfocó en el plano internacional y evitó mencionar la situación interna del país latinoamericano, marcada por una crisis económica y política que causó el alejamiento del Movimiento Al Socialismo (MAS) del poder luego de 19 años.Consideró que "ese discurso tan enérgico, tan duro contra Occidente y contra EEUU en particular, no le genera ningún rédito a Bolivia, no hay beneficio concreto. Generalmente, en estas instancias los presidentes destacan sus logros de gestión y hacen contactos y movimientos para beneficio del propio país".Sobre el próximo presidente, sea Paz o Quiroga, evaluó que "el discurso va a ser más amable con EEUU, sí o sí". Resaltó que Paz se define como de "centro", mientras Quiroga ya dejó en claro que de llegar al Gobierno estará alineado con EEUU.Utilidad de la ONUPara el analista internacional Federico Serra, lo más importante del discurso de Arce "está en la mención de que la ONU no sirve para nada, así como que el mundo va escalando hacia una guerra de magnitud". Pero "su propuesta de declarar al mundo un lugar de paz suena infantil".En cuanto al futuro de las relaciones internacionales de Bolivia, comentó que el próximo presidente debería mantener el vínculo fluido con China y las naciones de los BRICS, ya que "EEUU no va a poner inversiones en el país. Trump quiere que las inversiones retornen a Norteamérica y afuera no quiere poner ni un centavo"."El rumbo económico de Bolivia está en el mundo multipolar. Eso no se puede cambiar porque nuestro futuro depende de ello. Arce se encargó de que no fuera tan fácil de deshacer", aseguró.

