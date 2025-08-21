https://noticiaslatam.lat/20250821/tras-el-resultado-electoral-en-bolivia-la-izquierda-tiene-posibilidades-de-rearticularse-1165699914.html

Tras el resultado electoral en Bolivia, ¿la izquierda tiene posibilidades de rearticularse?

Tras el resultado electoral en Bolivia, ¿la izquierda tiene posibilidades de rearticularse?

El Movimiento Al Socialismo (MAS) y los partidos del bloque de izquierda recién escindidos del oficialismo obtuvieron resultados negativos en las elecciones

Este sector pasó de obtener el 55,1% en los comicios de 2020, a sumar un 12% entre el masismo y Alianza Popular, del senador Andrónico Rodríguez. Ello sin contar el 19% de sufragios nulos que, discutiblemente, se atribuye como propios el expresidente Evo Morales (2006-2019).Los problemas de la izquierda boliviana son visibles. El MAS no solo perdió el control del Gobierno luego de dos décadas. Desde 1997, sus legisladores tenían presidencia en el Congreso, pero este 2025, por primera vez, no tendrá ni un diputado ni senador que lo represente. Solamente Alianza Popular obtuvo dos diputados por el momento: toda la representación de la izquierda en la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en 2020 contaba con mayoría absoluta en ambas cámaras.Ante esto, varias organizaciones campesinas buscan reunirse con el candidato Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), que obtuvo el 32% de los apoyos y es el mejor posicionado hacia la segunda vuelta a realizarse el 19 de octubre, cuando enfrentará a Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, quien obtuvo el segundo lugar (26,7%) en las votaciones del fin de semana.¿Qué caminos le quedan a la izquierda para rearticularse? ¿Será posible? ¿Son necesarios e inevitables los ascensos de nuevos liderazgos?Sputnik dialogó con el analista político Álvaro del Pozo, quien dio respuestas a estas interrogantes urgentes para el bloque popular, integrado por cuatro fuerzas emergidas de la división del MAS: Según varios analistas, el caudal de sufragios recibido recientemente por Paz correspondía, en parte, a la votación que en cada elección recibía el MAS. "Ha habido un voto de castigo que, si bien algunos analistas consideran que es un 'voto masista', yo difiero. Es un [apoyo] que, en su momento, fue por el MAS, pero no era un voto militante. Era uno que creía que el masismo había dado mejores condiciones, por ello se [decantaba] con mucho rigor por esa agrupación política", matizó el experto.Del Pozo enumeró una serie de factores que afectaron al MAS: la crisis económica no resuelta por el Gobierno nacional; las protestas de los seguidores de Evo Morales para que fuera habilitado a una cuarta candidatura; las trabas impuestas a los nuevos liderazgos, como le sucedió a Andrónico Rodríguez, entre otros.Y sostuvo que, pasado el 17 de agosto, "dentro del MAS debe haber un proceso de reflexión absoluta, de autocrítica en todos los frentes. Deben hacerlo si quieren ser parte del futuro de la Bolivia democrática y participar de las elecciones con posibilidades de ganar".La novedad de la crisisLa última gran crisis de Bolivia fue en 1982, con niveles de hiperinflación que no volvieron a repetirse. Los recuerdos de este episodio solamente perviven en los más ancianos y memoriosos.Pero para la mayoría de la población boliviana, las actuales impresiones de la crisis económica redundaron en que se alejara del MAS y de sus propuestas. Por lo tanto, "ha habido hartazgo de la población boliviana, que ha buscado una opción renovadora. No quiero decir gente joven necesariamente, pero sí gente que no había participado en anteriores elecciones presidenciales, como es el caso de Rodrigo Paz".Sumado al crecimiento de figuras políticas como Quiroga y Samuel Doria Medina (tercero, con el 19,8%), "se evidencia que hay un cambio de ciclo en Bolivia. Hay una apuesta hacia otro tipo de Gobierno, de Estado, que pueda satisfacer las necesidades básicas que lamentablemente en Bolivia todavía hablamos de satisfacer", como la seguridad alimentaria, el acceso a salud, así como una educación de calidad, dijo Del Pozo.De preso a candidatoHumberto Claros es un dirigente campesino que los últimos años se mantuvo junto a Morales. En octubre de 2024, lideró bloqueos en el departamento de Cochabamba en protesta contra el Gobierno nacional y la inhabilitación del expresidente para postularse en las elecciones de este año. Finalmente, fue capturado y recluido en el penal de Patacamaya, por cargos que incluían terrorismo y alzamiento armado.Fue liberado en marzo de este 2025, aunque continúa el proceso en su contra. Al salir de la cárcel, Claros se alejó de Morales y comenzó a apoyar a Rodríguez, con cuya alianza se postuló como candidato al Senado. Pero Alianza Popular (con el 8,6%) no consiguió la votación necesaria para contar con siquiera un senador.Claros consideró que los electores del bloque popular se inclinaron por las propuestas de Rodríguez y, además, por el voto nulo impulsado por Morales como protesta por su ausencia en las boletas, que sumó un 19%.Para el dirigente campesino, a ese porcentaje se le debe descontar un 4%, que es regular en todas las elecciones. Entonces, el 15% de Morales y el 8,6% de Rodríguez, el bloque de izquierda podría haber rondado el 24% de votos, calculó."El gran error que cometió la izquierda en Bolivia fue endiosar al compañero Evo Morales. De ese endiosamiento ahorita no podemos salir. Si Evo hubiera acompañado a Andrónico, no estaríamos en esta situación (...). Las consecuencias las pagó Andrónico, quien no se lo merecía", agregó.Claros evaluó que, para reconstruir el bloque de izquierda, "la base principal son las organizaciones sociales, pero en este momento están destrozadas, desarticuladas, inmovilizadas totalmente. Tal es el caos, que en estos días muchas organizaciones están corriendo detrás de Paz y del señor Edman Lara", candidato a la vicepresidencia por el PDC, para brindarles su apoyo.Renovación de liderazgosClaros aseguró que la reconstrucción de la izquierda no será posible con figuras ya reconocidas, como Morales o el todavía presidente Luis Arce."No vamos a caminar mucho más con ellos. Pero necesitamos evidentemente una figura partidaria para enfrentar esta situación. Los nuevos liderazgos que han surgido también han sido trancados por Evo. Pero a Andrónico no lo veo derrotado. Creo que es la base para reconstruir la izquierda y volver a tener una sola dirigencia en cada organización", apuntó."Veo una única solución para esa izquierda popular: es la renovación. Ambos candidatos que se han presentado, Andrónico y Eduardo del Castillo (del MAS, con el 3,1% de votos) son jóvenes que han mostrado ciertas virtudes, pero han cargado en sus espaldas con el descontento que deja la gestión del Gobierno de Arce", sostuvo Del Pozo. Según este analista, "en otras condiciones podrían mostrar un liderazgo interesante, pero antes debe haber una reflexión y autocrítica del MAS y de la izquierda popular, para que dejen de preponderar los intereses particulares. De todos modos, a la izquierda le va a costar mucho recobrar el rol protagónico en Bolivia".Elecciones subnacionalesLuego de la segunda vuelta de octubre próximo, el calendario electoral de Bolivia continuará en 2026 con las votaciones subnacionales, destinadas a elegir alcaldes, concejales, gobernadores y otras autoridades locales en los nueve departamentos. Podría ser una oportunidad para mostrar la rearticulación de la izquierda. Pero Claros fue prudente: "Todavía no vamos a tener la fuerza suficiente para hacer una buena elección", reconoció.El proyecto político de Morales, Evo Pueblo, aún no cuenta con personería jurídica para presentar candidatos, pero sus seguidores adelantaron que trabajarán en ello. Según Del Pozo, "en las subnacionales el evismo y el masismo van a tratar de introducir candidatos en alcaldías y gobernaciones. Va a ser una oportunidad para medir la debilidad o fortaleza que pueden tener en ámbitos gubernamentales, a nivel departamental, local y municipal".

