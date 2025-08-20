https://noticiaslatam.lat/20250820/volver-al-neoliberalismo-bolivia-se-enfila-a-un-cambio-de-politica-economica-1165663198.html

"Volver al neoliberalismo": Bolivia se enfila a un cambio de política económica

Con el 95% de votos contabilizados, se consolidan las tendencias marcadas desde el pasado 17 de agosto: Rodrigo Paz (32,1%) y Jorge Tuto Quiroga (26,8%) irán a... 20.08.2025, Sputnik Mundo

En una campaña centrada en dejar atrás al masismo, no abundaron las propuestas. Ahora se abre el interrogante: ¿Qué planes económicos tienen los dos candidatos que aún siguen en carrera?Los gobiernos del MAS comenzaron en 2006, con las tres presidencias de Evo Morales hasta 2019, cuando fue derrocado. En 2020 asumió la presidencia Luis Arce, quien dejará el cargo el próximo 8 de noviembre. Este periodo de casi 20 años estuvo marcado por una fuerte intervención del Estado en la economía, sobre todo en el desarrollo productivo y en el impulso a la industrialización.Los discursos de campaña, tanto de los candidatos de izquierda como de derecha compartieron un horizonte: sacar a Bolivia de la crisis por medio de la reducción del gasto público, es decir, disminuir la presencia del Estado y su llegada a la población.Pero la actual crisis económica deriva de una política, generada por la división interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS), el gran perdedor del 17 de agosto. Luego de obtener el 55,1% en 2020 este año se tuvo que conformar con el 3,16% y apenas salvar la sigla de su inhabilitación por impopular.Analistas económicos consultados por Sputnik compartieron sus proyecciones sobre el futuro de la política económica de Bolivia ya con un Gobierno de perfil liberal de cualquiera de las dos opciones que triunfe el próximo 19 de octubre.¿Privatizaciones a la vista?La economista Roxana Azeñas comparó las propuestas de ambos candidatos para sacar a Bolivia de la crisis generada por la falta de dólares y combustibles. En diálogo con Sputnik, consideró que Quiroga "es de una derecha neoliberal clara, confesa, por decirlo de alguna forma. En cambio, Rodrigo Paz (del Partido Demócrata Cristiano) se supone que es de centro derecha".En sus intervenciones públicas, Paz se pronunció a favor del libre mercado: "Que sea el mercado quien asigne mejor los recursos en la economía, entonces hay que liberalizarla, habría que generar libre competencia. Esto nos lleva a privatizaciones, aunque Paz no lo dice en ningún lado: no lo que he escuchado decir la palabra 'privatización'", consideró Azeñas.Leyendo el programa de Gobierno de Paz, la economista resaltó que el abanderado del PDC "sí quiere cambiar la ley de Hidrocarburos. Él habla de incentivos a la inversión, tanto extranjera directa como inversión privada nacional".Además, "dice que va a estabilizar la economía, pero tampoco está claro cómo la va a estabilizar. ¿Será asumiendo un tipo de cambio flexible? ¿Va a cambiar el régimen de tipo de cambio o será un tipo de cambio fijo?", preguntó la economista en referencia a la estabilidad del dólar.El fantasma del déficit fiscalAzeñas destacó que ambos candidatos al balotaje hablaron en su campaña de reducir el déficit fiscal: "Es algo en que los dos coinciden. Pero la crisis económica que estamos viviendo no tiene origen en un déficit fiscal".Para la analista, los problemas económicos que no pudo resolver el Gobierno de Arce trajeron al país a este momento, ideal para el regreso de la oposición tradicional al poder.Pero según el Gobierno de Arce, la actual crisis fue generada en gran medida por el enfrentamiento con Evo Morales por el liderazgo del MAS, además del interés del expresidente por presentarse a un cuarto mandato, a pesar de la inhabilitación definida por la justicia.Esta lucha interna mantuvo a la Asamblea Legislativa Plurinacional prácticamente parada durante los dos últimos años, lo cual impidió viabilizar leyes y créditos que habrían impedido la profundización de la crisis boliviana.Según Azeñas, el modelo económico propuesto por los candidatos en segunda vuelta prevé enfocarse en los mercados internacionales: "Pero ¿qué va a pasar con nuestra gente? Está probado que ese modelo no funciona. Es volver al neoliberalismo: crecer mirando hacia afuera, descuidando absolutamente a la gente que ellos mismos dicen representar".Además, con el plan de ambos candidatos "de nuevo estarán concentrando la riqueza en pocas manos, porque los sectores estratégicos se van a privatizar, o capitalizar, o modernizar o como quieran llamarlo".Azeñas mencionó al litio y a los hidrocarburos entre estos intereses. Pero "la gente no va a dejar que se profundice el modelo extractivista, ni que las empresas transnacionales saqueen los excedentes y se los lleven del país, donde no van a reinvertir".Devaluación latenteActualmente, hay una cotización oficial del dólar, que ronda los 6,96 pesos bolivianos. Pero en el mercado paralelo esta divisa cotiza en estos días a 14 unidades. Para el economista Martín Moreira, el nuevo Gobierno que asuma en noviembre devaluará el boliviano en un 50%, para llevarlo a los niveles de la cotización actual de la calle.Advirtió que de esta manera se incrementaría el precio de la gasolina, lo cual generaría una elevación de los precios de los productos para terminar 2026 con una inflación de hasta el 150%. Sumado a ello, "se van a congelar los salarios, así la demanda va a disminuir y la inflación va a bajar. Es uno de los ajustes que pide el FMI", dijo Moreira a Sputnik.Quiroga, candidato de Alianza Libre, anunció que pedirá un préstamo de 12.000 millones de dólares al FMI para "reactivar la economía".Moreira resaltó que ambos candidatos realizaron promesas de campaña que quizás no se puedan cumplir. "Hay muchas propuestas improvisadas. Están diciendo que van a aumentar los bonos, como la Renta Dignidad (destinada a ancianos) hasta los 2.000 pesos bolivianos (unos 185 dólares), también se va a subir el bono para las madres que recién dieron a luz, así como el bono Juancito Pinto (dirigido a niñas y niños en edad escolar)", entre otros subsidios para diferentes sectores. En ese sentido, dijo que "no hay una respuesta sólida" sobre de dónde saldrán dichos recursos.

