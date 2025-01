https://noticiaslatam.lat/20250130/cancelacion-de-reunion-de-la-celac-muestra-crisis-de-instituciones-multilaterales-en-latinoamerica-1160817963.html

Cancelación de reunión de la CELAC muestra "crisis de instituciones multilaterales" en Latinoamérica

Cancelación de reunión de la CELAC muestra "crisis de instituciones multilaterales" en Latinoamérica

Sputnik Mundo

La cancelación de la reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se realizaría el 30 de enero de 2025 con... 30.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-30T23:19+0000

2025-01-30T23:19+0000

2025-01-30T23:19+0000

américa latina

celac

💬 opinión y análisis

política

claudia sheinbaum

gustavo petro

méxico

eeuu

donald trump

xiomara castro

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/1e/1160881776_0:123:1147:768_1920x0_80_0_0_9de36a383038b09e6bfb9ae06a994858.jpg

Esto se refleja, de acuerdo con el especialista, en la manera en que cada nación latinoamericana está gestionando el flujo migratorio y las estrategias para proteger su economía.Al respecto, el internacionalista y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Rubén Ramos Muñoz, destaca para este medio que dicha fragmentación es vista como un momento positivo para Washington."La cancelación de la reunión de la CELAC es un triunfo para la política exterior de EEUU. [La Comunidad] siempre ha sido un contrapeso de la OEA (Organización de Estados Americanos), que ha sido utilizada por el Gobierno estadounidense para sus intereses (...). [El país norteamericano] aún tiene una influencia importante en Latinoamérica, lo que causó que claudicara la reunión para definir los intereses en común", expone.La reunión extraordinaria de la CELAC se llevaría a cabo después de que el 26 de enero de 2025, EEUU impusiera aranceles de 25%, mismos que podían elevarse hasta 50%, a los productos colombianos, esto después de que el país sudamericano se negara a recibir aviones estadounidenses con migrantes irregulares.La respuesta del Gobierno encabezado por Gustavo Petro fue inmediata: gravámenes del mismo porcentaje y un discurso que cuestionaba las prácticas neocoloniales de Washington. Después de un diálogo bilateral, ambos países desistieron de sus embates comerciales.Más razones de fondoMás allá del encontronazo entre EEUU y Colombia, el evento extraordinario de la CELAC tenía también otro propósito: ahondar en las soluciones para frenar la migración irregular en América Latina.Este tema se posicionó en la agenda de los integrantes del grupo después de que el 2 de enero, las mandatarias de México, Claudia Sheinbaum, y de Honduras, Xiomara Castro, convocaran a un encuentro para abordar tanto las cuestiones migratorias como medidas de apoyo a Cuba y Haití. Tras la cancelación, el Gobierno mexicano anunció que pediría una explicación de esta decisión, negando que el cese de la asamblea tenga relación con un posible temor de países latinoamericanos ante las acciones en su contra que pueda tomar el presidente estadounidense, Donald Trump.Pero los internacionalistas mexicanos tienen una opinión distinta de las palabras de Sheinbaum durante su conferencia de prensa del 29 de enero.En este mismo sentido, Ramos Muñoz reflexiona que la posición, al menos de México, es cautelosa en esta materia y que, prueba de ello, fue que la mandataria desistió de acudir personalmente a la reunión extraordinaria de la CELAC."En el momento en el que la presidenta Sheinbaum dijo que no iría a la cumbre extraordinaria, demostró que quiere negociar de otra manera con EEUU", menciona.Esto se ha observado en los mensajes que suele dar Sheinbaum tanto en sus ruedas de prensa como en sus eventos. Ha dejado clara la postura gubernamental en defensa de la soberanía nacional y de los mexicanos, así como la cercanía y respeto hacia Latinoamérica pero, a su vez, que su Administración está abierta a negociar y dialogar con el equipo de Trump. ¿Riesgo de fragmentar la Comunidad?Mientras tanto, las amenazas de Washington contra América Latina continúan. Por ejemplo, el presidente Trump aseguró este 30 de enero que anunciaría la imposición de un arancel del 25% tanto para México como para Canadá.El amago de Trump ha estado vigente desde su toma de posesión, es decir, desde el 20 de enero. La razón de la posible medida es ejercer presión al Gobierno mexicano para tomar cartas contra la migración irregular y el tráfico de drogas, especialmente de fentanilo.Otros países fuera de la región que también han sido amenazados con la imposición de gravámenes por el novel mandatario de EEUU son Rusia y China.Frente a este escenario, los expertos indican que es necesario que las naciones de América Latina que conforman la CELAC analicen cuáles han sido las causas del quiebre regional, mismo que ha causado que no se tengan un consenso como bloque y vislumbren una ruta conjunta.Por su parte, Muñoz añade que esta unificación debe darse por etapas y con objetivos claros, por ejemplo, en cuestiones como la diversificación comercial entre socios de la región e, incluso, con naciones de otros continentes."Esto es fundamental porque, en términos generales, el no hacer estos eventos o rivalizar dentro de la misma zona geográfica, evidencia las fragilidades latinoamericanas", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20250128/america-latina-necesita-acercarse-mas-a-los-brics-ante-los-embates-de-eeuu-1160792598.html

https://noticiaslatam.lat/20250128/reunion-urgente-en-la-celac-latinoamerica-debe-crear-bloque-de-amistad-para-defenderse-de-trump-1160799159.html

https://noticiaslatam.lat/20250128/las-amenazas-comerciales-de-trump-podrian-tener-un-efecto-bumeran-a-favor-de-china-y-los-brics-1160797126.html

https://noticiaslatam.lat/20250125/amenaza-como-moneda-de-cambio-que-efectos-tendrian-los-aranceles-de-trump-en-la-economia-global--1160732543.html

https://noticiaslatam.lat/20250128/quienes-son-los-ganadores-y-perdedores-en-la-guerra-comercial-de-trump-1160780932.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

celac, 💬 opinión y análisis, política, claudia sheinbaum, gustavo petro, méxico, eeuu, donald trump, xiomara castro