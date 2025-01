https://noticiaslatam.lat/20250102/honduras-y-mexico-convocaran-una-reunion-de-la-celac-para-apoyar-a-cuba-y-haiti-1160186950.html

Honduras y México convocarán una reunión de la Celac para apoyar a Cuba y Haití

SAN SALVADOR (Sputnik) — La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el 1 de enero que con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, convocarán una...

Castro, quien ocupa la presidencia pro témpore del mecanismo de integración desde el 1 de marzo del año pasado, no dio otras precisiones de fechas y duración de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores, una de las máximas instancias de coordinación de la Celac. La mandataria envío este 1 de enero un mensaje al país en una cadena nacional de radio y televisión durante la cual citó los desafíos que enfrentará la nación en este 2025, entre ellos las políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien tomará posesión el 20 de enero próximo. Señaló también entre los riesgos para la nación las políticas económicas y migratorias amenazantes del nuevo Gobierno de Estados Unidos, una desaceleración de la economía de ese país que podría afectar las exportaciones y la frecuencia de fenómenos climatológicos adversos. No obstante, dijo esperar que la nueva administración norteamericana del presidente Trump sea abierta al diálogo constructivo y amistoso y no tome represalias innecesarias contra los migrantes, quienes "por norma hacen un gran aporte a la economía norteamericana". "Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar, en el que sin pagar un centavo por décadas mantienen bases militares en nuestro territorio que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras", advirtió. En su mensaje a la nación, la presidenta Castro también expresó su confianza en una nueva victoria de los candidatos del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre) en las elecciones generales del próximo mes de noviembre.

