"América Latina necesita acercarse más a los BRICS ante los embates de EEUU"

América Latina necesita forjar lazos con la alianza comercial de los BRICS ante los embates y las hostilidades del presidente de Estados Unidos, Donald Trump... 28.01.2025

En este sentido, el experto señala que, dentro de ese grupo, los lazos con China y Rusia son los más relevantes, debido a su peso dentro de la organización."Si EEUU te dicen que coloca 25% de aranceles a tus productos, tú también los puedes subir, pero los pueblos de ambos países serán los damnificados. Para eso, [Latinoamérica] requiere impulsar una sustitución de importaciones con Pekín y Moscú, por lo que es fundamental la aproximadación con los BRICS", refiere.De acuerdo con la plataforma de datos Statista, el intercambio de mercancías entre China y Latinoamérica superó los 480.000 millones de dólares en 2023. La mayor parte de su vínculo comercial se dio con Brasil, Chile y Perú. En el caso de la relación de Rusia con Latinoamérica, la cifra ascendió el año antepasado a más de 10.000 millones de dólares, según declaró a Sputnik el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia, Vladímir Pádalko.Este esfuerzo de unión latinoamericana, expone Sierra, podría iniciar en la reunión extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se llevará a cabo el 30 de enero de este año.Este evento, que fue solicitado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, busca alcanzar un no solo la solidaridad con las acciones contra Bogotá, sino una hoja de ruta sobre hacia dónde navegará la región tras las amenazas de Trump.El 26 de enero de 2025, el Gobierno estadounidense impuso aranceles de 25% a productos colombianos, así como la suspensión de trámites de visa y la cancelación de visas para familiares y personas cercanas al Gobierno del país sudamericano. Esta medida se dio después de que la Administración de Petro descartara aceptar la recepción de vuelos con migrantes irregulares deportados desde el territorio estadounidense.Ante los gravámenes de Trump, el mandatario colombiano respondió con gravámenes del mismo tipo y porcentaje. Asimismo, lanzó fuertes críticas contra su par estadounidense y el neocolonialismo de la nación norteamericana.Más tarde, ambas naciones llegaron a un acuerdo en común, con lo que los gravámenes fueron suspendidos.Los temas que no se deben olvidarSierra, quien también es militante del partido Colombia Humana, expone que uno de los temas que deben estar no solo en el encuentro extraordinario de la CELAC, sino en la agenda latinoamericana, es elaborar una visión regional sobre el narcotráfico, con el propósito de llegar a acuerdos para contrarrestar este fenómeno, que tanto ha señalado EEUU como uno de los aspectos ríspidos en su vínculo con México, por ejemplo.De igual manera, Sierra destaca que, a pesar del posible pesimismo generado por las medidas de Trump, es el momento idóneo para asentar la unidad de los países latinoamericanos."Hay un aspecto relevante y es la integración latinoamericana, que quedó en stand by con las rupturas que tuvimos en Chile o Argentina. Es fundamental este momento para reactivar esta misión", puntualiza.Esto va de la mano con lo declarado por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en su conferencia de prensa de este 27 de enero, donde indicó que se busca una relación respetuosa con el resto de la región."Como lo dije desde el primer día [del Gobierno de Trump] es actuar siempre con la cabeza fría, defendiendo la soberanía de cada país y el respeto entre las naciones y los pueblos. Eso es muy importante y con América Latina siempre vamos a mantener una relación", observó.Esto es relevante, dado que México es la otra nación latinoamericana que ha sido amenazada con recibir aranceles de 25% en sus productos a consecuencia de la migración irregular. Cómo observa el mundo a Colombia y ALTras la postura mostrada por Petro durante el fin de semana, el mundo puso la vista en Colombia. Palabras dedicadas a Trump como "yo no estrecho mi mano con esclavistas blancos" retumbaron no solo en la red social X, donde el jefe de Estado escribió su mensaje, sino dentro y fuera de la nación sudamericana.Prueba de ello fue la respuesta que dio su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, quien respaldó al político colombiano.Este es el mismo cariz que Latinoamérica debe tomar en cuenta para avanzar contra los ataques de Trump, observa el politólogo colombiano."A Trump se le habla desde la fuerza y jamás hay que arrodillarse, porque eso nunca será una ventaja a la hora de negociar (...). Lo que hizo [con Colombia] fue blofear, por lo que hay que actuar con con una respuesta contundente, para frenarlo en seco", añade.Sierra concluye que es imperante no dejar a un lado las alianzas económicas y comerciales estratégicas, especialmente si los aranceles de EEUU se hacen realidad.

