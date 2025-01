https://noticiaslatam.lat/20250126/eeuu-impone-aranceles-del-25-a-todos-los-productos-procedentes-de-colombia--1160776917.html

EEUU impone aranceles del 25% a todos los productos procedentes de Colombia

26.01.2025

Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense subrayó que los aranceles del 25% a las mercancías procedentes de Colombia aumentarán al 50% dentro de una semana. Y advirtió de que esto es solo el principio, al afirmar que Washington no permitirá que Bogotá incumpla su compromiso de recibir a los ciudadanos colombianos deportados de EEUU.Donald Trump también anunció la prohibición de la entrada al país a funcionarios de Colombia y destacó que se estaban imponiendo controles fronterizos reforzados a todos los ciudadanos del país latinoamericano.Poco antes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no autorizó a los aviones que transportan a los colombianos deportados desde Estados Unidos a que aterricen en el país."EEUU no puede tratar como delincuentes a los migrantes colombianos. Desautorizo la entrada de aviones norteamericanos con migrantes colombianos a nuestro territorio", publicó el mandatario en su cuenta en la red social X.Indicó que antes de que Colombia reciba a los connacionales, "EEUU debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes".Durante su campaña electoral, el republicano Donald Trump arremetió contra la Administración demócrata por haber "orquestado una invasión de Estados Unidos" y debilitado radicalmente el control en las fronteras. Además, propuso en repetidas ocasiones castigar con la pena capital a los inmigrantes que matan a nacionales estadounidenses o agentes de la ley.La Administración Trump ya comenzó en su primera semana, iniciada el lunes 20, las redadas masivas para deportaciones a cargo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.El 23 de enero, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, hizo alarde de que "la mayor operación de deportación masiva de la historia está en plena marcha", con 538 arrestos de "inmigrantes ilegales criminales" hasta la fecha.

