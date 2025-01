https://noticiaslatam.lat/20250128/reunion-urgente-en-la-celac-latinoamerica-debe-crear-bloque-de-amistad-para-defenderse-de-trump-1160799159.html

Reunión urgente en la CELAC: Latinoamérica debe crear "bloque de amistad" para defenderse de Trump

Reunión urgente en la CELAC: Latinoamérica debe crear "bloque de amistad" para defenderse de Trump

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha convocado una reunión urgente de mandatarios en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

Katiuska Flores, experta en relaciones internacionales, analiza para Sputnik los desafíos que enfrenta la región y los temas prioritarios que deberían abordarse en esta cumbre. Según Flores, la migración y la creación de un bloque de amistad para contrarrestar las acciones injerencistas de Estados Unidos son los ejes centrales que deben guiar esta reunión.Migración: un tema transversal y urgenteLa migración es, sin duda, uno de los temas más apremiantes para América Latina. Flores destaca que "el irrespeto hacia los derechos fundamentales del migrante, solamente por ser migrante en condición irregular, ya es un problema".La experta también resalta la importancia de seguir el ejemplo de México, que ha implementado programas como "México te abraza" para atender a los migrantes retornados. "Esperemos que en el marco de esta reunión de emergencia que recientemente solicitó Xiomara Castro, se aborde como primer tema primordial la migración, la migración a nivel general", añade.Un bloque de amistad contra la injerencia de EEUUOtro de los puntos clave que Flores plantea es la necesidad de "crear un bloque de amistad" entre los países de la región. Este bloque, según la experta, permitiría defender los recursos estratégicos de América Latina, como el petróleo, el litio y el gas, frente a las pretensiones de Estados Unidos.La experta también menciona que este bloque podría ser fundamental para proteger la soberanía de los países latinoamericanos frente a las acciones injerencistas de Estados Unidos, especialmente en un contexto en el que las tensiones entre Washington y varios gobiernos de la región están en aumento.Tensiones entre Trump y Petro: punto de inflexiónUno de los episodios más recientes que ha sacudido las relaciones internacionales en la región es el enfrentamiento entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario colombiano Gustavo Petro. Este conflicto, que comenzó con el tema migratorio, ha escalado a medidas comerciales y diplomáticas que afectan directamente a ambos países.Flores explica que "el punto de inflexión tiene que ver con el tratamiento de la migración de colombianos, de cómo se han venido manejando los procesos de deportación, el irrespeto a los derechos fundamentales de los migrantes". Este desacuerdo ha llevado a la suspensión de tratados de visas, lo que ha generado repercusiones significativas para Colombia.La experta también recuerda que Colombia ha sido históricamente un aliado clave de Estados Unidos en la región, especialmente en acciones dirigidas contra Venezuela. Sin embargo, con la llegada de Petro al poder, esta dinámica ha cambiado. "Colombia en su momento fue el principal aliado para llevar acciones en detrimento del Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora, Estados Unidos va a tratar de controlar a Colombia como aliado para generar acciones que no vayan en función de la paz en América Latina", afirma.Venezuela y Colombia: ¿hacia una cooperación absoluta?En medio de este escenario, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha expresado su apoyo a la posición de Petro y ha llamado a establecer un bloque unificado frente a las pretensiones colonialistas de Estados Unidos. Flores considera que es posible que ambos países construyan una relación de cooperación absoluta, a pesar de las tensiones históricas y la presencia de bases militares estadounidenses en ColombiaLa experta también destaca que la migración es un tema que afecta a ambos países y que podría ser un punto de unión. "El tema de los migrantes nos atañe a todos. Es el momento para que ambos países establezcan lazos de fraternidad y le hagan frente a cualquier acción injerencista", afirma.La estrategia de Trump en la región: ¿contradicción o deriva diplomática?Finalmente, Flores analiza la estrategia regional de Donald Trump, quien, por un lado, enfrenta a varios países de América Latina y, por otro, ha declarado que "no necesita a América Latina". Según la experta, esta aparente contradicción es más un reflejo de la Realpolitik que una deriva diplomática."México tiene importantes reservas de litio, igual que Bolivia. Nosotros tenemos gas, petróleo y agua. México, por ejemplo, es el segundo proveedor de bienes no estratégicos y estratégicos a Estados Unidos. Hay una necesidad mutua de ambos países de crecer", explica. Sin embargo, la experta advierte que el respeto a la soberanía y la no intervención son fundamentales para mantener una relación entre países sana."El principio de la no intervención es primordial para mantener un diálogo cordial entre ambos países. Si no es así, entonces ya miraremos cuáles van a ser las acciones de la Realpolitk con respecto a esto", concluye.

