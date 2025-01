https://noticiaslatam.lat/20250114/lavrov-da-un-repaso-a-los-logros-de-la-diplomacia-rusa-en-2024-en-su-rueda-de-prensa-anual-1160430375.html

Lavrov da un repaso a los logros de la diplomacia rusa en 2024 en su rueda de prensa anual

Lavrov da un repaso a los logros de la diplomacia rusa en 2024 en su rueda de prensa anual

Sputnik Mundo

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, resume los resultados de la diplomacia rusa en el 2024 durante su rueda de prensa anual. Este... 14.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-14T08:39+0000

2025-01-14T08:39+0000

2025-01-14T09:33+0000

internacional

serguéi lavrov

rusia

rueda de prensa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/05/1d/1139985477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12d3b2efb987780b50692d1eb1494e78.jpg

Sputnik te trae en vivo la conferencia del canciller ruso y ofrece sus declaraciones más importantes.EEUU y TurkStreamEstados Unidos pretende dañar ahora el gasoducto Turk Stream que conecta a Rusia y Turquía por el fondo del mar Negro, aseguró Lavrov.Desde la Defensa rusa anunciaron que el 11 de enero Kiev intentó atacar con drones la estación compresora Rússkaya del gasoducto TurkStream, ubicada en el sur del país.Métodos de TrumpSi el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, busca hacer al país norteamericano "más grande", habrá que examinar cuidadosamente los métodos que va a utilizar, declaró el ministro.El ministro hizo esta declaración en referencia al eslogan electoral de Trump 'Make America Great Again' (MAGA, traducido como "Que EEUU vuelva a ser grande").Sanciones contra RusiaAdemás, Lavrov acusó a la administración saliente de Estados Unidos de jugar una pasada a sus sucesores en la Casa Blanca con nuevas sanciones contra el sector energético de Rusia. Constató que el bando demócrata en EEUU y, particularmente, la administración de Joe Biden trata de perjudicar a la administración entrante.El pasado 10 de enero, la administración del presidente saliente de EEUU, Joe Biden, dio a conocer una nueva batería de sanciones contra el sector energético ruso.Las restricciones apuntan a dos de los productores y exportadores de petróleo más importantes de Rusia, Gazprom Neft y Surgutneftegas, así como a más de 180 buques, docenas de comerciantes de petróleo, proveedores de servicios petroleros, compañías de seguros y funcionarios de energía.También quedó sujeta a las sanciones una de las petroleras más importantes del sudeste de Europa, la serbia NIS, en la que Gazprom Neft y Gazprom tienen juntas una participación del 56,15%.La reforma de la ONUBrasil, la India y los países africanos merecen desde hace tiempo una presencia permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, a diferencia de Alemania y Japón, recalcó el ministro.El canciller señaló que, por otra parte, los países occidentales intentan de nuevo estropear este proceso por todos los medios para asegurar sus posiciones preferentes."E incluso ahora (...) entre sus principales contendientes para formar parte del Consejo de Seguridad de forma permanente están Alemania y Japón, que no tienen voz independiente en la política mundial, siguen ciega y obedientemente a Estados Unidos, y cuando Estados Unidos los oprime directamente, no se atreven a decir ni una palabra", añadió Lavrov.

https://noticiaslatam.lat/20250113/costaria-miles-de-millones-industria-britanica-anticipa-un-nuevo-golpe-ante-aranceles-de-trump-1160434687.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

serguéi lavrov, rusia, rueda de prensa