¿Golpe para energía rusa? Estiman que sanciones de EEUU contra Rusia no frenarán su labor con socios

A pesar de que varias decenas de barcos rusos que transportan petróleo y gas han sido incluidas en el nuevo paquete de las restricciones de la Administración saliente de Joe Biden contra la economía de Rusia, esto no reduciría el volumen de las exportaciones energéticas rusas, aseguró este analista económico y profesor asociado del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú.En su opinión, estas restricciones conllevarían principalmente un aumento del descuento del petróleo ruso del tipo Urales (respecto al Brent), pero debido a la adaptabilidad a las sanciones estadounidenses y a la reducción gradual del descuento durante 2024, este incremento no sería crítico y no se repetiría la situación de 2022, cuando el descuento alcanzó los 30 dólares por barril.El analista llamó la atención sobre el hecho de que Washington incluyó en la lista de sanciones a varios altos funcionarios venezolanos, entre ellos de la directiva de la estatal PDVSA. Sin embargo, según el interlocutor, esta escalada adicional "no está a favor" del presidente electo de EEUU, Donald Trump, quién buscaría aumentar los volúmenes de petróleo en los mercados globales, incluso para agradecer a "sus amigos del sector de combustibles" que le apoyaron en las elecciones presidenciales."Así que no creo que Trump apriete mucho las tuercas (...) porque cualquier restricción lleva a precios más altos en las gasolineras estadounidenses, donde hay casi una correlación directa con los precios mundiales", remarcó.En cuanto a la cooperación entre Rusia y Venezuela, el experto señaló que "estos países han estado bajo sanciones durante años y conocen ciertas formas de salir de esta situación".Al mismo tiempo, la cooperación internacional en el formato de los BRICS tampoco debería verse afectada por las sanciones, lo que se debe al hecho de que los mayores socios comerciales de Moscú en materia de petróleo y gas ya se encuentran en el marco de esta asociación, subrayó.Aunque no se puede descartar cierta medida de preocupaciones por sanciones secundarias que existen entre algunos de los miembros del grupo, esto puede conllevar un aumento de los descuentos junto con "riesgos logísticos", pero no haría colapsar la cooperación en sí, señala el experto. "Hemos estado desarrollando la cooperación energética internacional en el marco de la asociación y seguiremos haciéndolo", agrega al respecto.Para Guliev, la explicación es que las restricciones estadounidenses "no han sido una sorpresa para las empresas del sector", que se enfrentan a la presión sancionadora a partir de 2022 y están preparadas para afrontar cada vez más restricciones."Las compañías tienen las herramientas, por así decirlo, para sortear y salir de esta situación. Solo requiere tiempo y supone un inconveniente adicional, que se manifiesta en un aumento de los costos", resumió.El 10 de enero, se dio a conocer que Estados Unidos impuso una serie de restricciones a los productores de petróleo rusos Gazprom Neft —que calificó de infundada esta medida— y Surgutneftegaz, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, responsable de la aplicación de las sanciones.Asimismo, estarán sometidas a sanciones todo un grupo de filiales (incluidas empresas extranjeras, en particular, la compañía serbia NIS), así como la flota dedicada al transporte de petróleo y gas: en total, unos 183 buques.Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que resistirá la presión de las sanciones que Occidente comenzó a ejercer sobre Rusia hace varios años y que continúa aumentando. El presidente ruso, Vladímir Putin, considera que la política de contención y debilitamiento de Rusia es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las sanciones han provocado un duro golpe a toda la economía mundial.

