¿Por qué Groenlandia es tan esencial para Estados Unidos?

¿Por qué Groenlandia es tan esencial para Estados Unidos?

09.01.2025

"El potencial de Groenlandia en metales de tierras raras y uranio parece prometedor, sus reservas pueden estimarse en unos 40 millones de toneladas y unas 300.000 toneladas, respectivamente. EEUU necesita metales de tierras raras y uranio, desde el punto de vista de garantizar la independencia de materias primas de la industria y el sector energético nacionales", declaró Jazánov.El experto también destacó que, anteriormente, la corporación minera multinacional polaca KGHM Polska Miedz y la empresa Greenlam Resources llevaban mucho tiempo examinando el yacimiento de Malmbjerg, con 410.000 toneladas de reservas de molibdeno, pero hasta la fecha no se ha observado ningún resultado sobre su desarrollo.Agregó que hasta ahora no se han encontrado grandes reservas de oro en el territorio de Groenlandia, debido a su escasa exploración por la cubierta glaciar.Por ejemplo, en el yacimiento de Nalunaq se extrajeron unas 11 toneladas de oro durante su desarrollo entre 2013 y 2024, y los últimos trabajos de exploración realizados por la empresa canadiense Amaroq Minerals han revelado otras 9,9 toneladas, señaló el experto.A finales de diciembre de 2024, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de "necesidad absoluta" que su país sea propietario de Groenlandia. Al mismo tiempo, el primer ministro de la isla, Mute Egede, aseguró que no está en venta y que nunca se venderá. Además, el 9 de diciembre, Reuters, citando fuentes, escribió que Trump se tomaba en serio el uso de medidas diplomáticas o económicas para adquirir el territorio.Groenlandia fue colonia de Dinamarca hasta 1953. Sigue formando parte del reino, pero en 2009 se le concedió autonomía con autogobierno y elección independiente, en política interior.

