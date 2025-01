https://noticiaslatam.lat/20250113/dinamarca-asegura-estar-dispuesta-a-debatir-el-interes-de-eeuu-hacia-groenlandia-1160433800.html

Dinamarca asegura estar dispuesta a debatir el interés de EEUU hacia Groenlandia

Dinamarca asegura estar dispuesta a debatir el interés de EEUU hacia Groenlandia

Sputnik Mundo

MOSCÚ (Sputnik) — El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, expresó su disposición a garantizar las negociaciones para garantizar... 13.01.2025, Sputnik Mundo

2025-01-13T14:05+0000

2025-01-13T14:05+0000

2025-01-13T14:05+0000

internacional

🌍 europa

dinamarca

eeuu

donald trump

groenlandia

política

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/01/0d/1160433617_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_80f5daa5fd57d078270d121bf66d846d.jpg

Trump avisa que tomará Groenlandia por la fuerza, pero Europa dice que Rusia es la amenaza Sputnik Mundo Trump avisa que tomará Groenlandia por la fuerza, pero Europa dice que Rusia es la amenaza

El canciller danés señaló que no quiere sostener ninguna disputa con Trump, agregando que este "tiene una manera peculiar de formular exigencias". Trump declaró el 7 de enero que Groenlandia debe formar parte de EEUU, subrayando su importancia estratégica para la seguridad nacional y la protección del "mundo libre", en particular, contra China y Rusia. El primer ministro de Groenlandia, Mute Egede, a su vez, subrayó que la isla no se vende y jamás se venderá. Trump, además, se negó a prometer no usar la fuerza militar para establecer el control sobre Groenlandia. A finales de diciembre de 2024, Trump, al comentar su decisión de nombrar como nuevo embajador en Dinamarca al otrora representante de EEUU en Suecia, el empresario Ken Howery, definió la perspectiva de poseer Groenlandia como "una necesidad absoluta" para EEUU. Groenlandia era una colonia de Dinamarca hasta 1953, y hoy sigue formando parte del reino danés, pero en 2009 obtuvo la autonomía con la posibilidad de autogobierno y de definir su política interna independientemente. En 2019, en varios medios aparecieron publicaciones de que Trump estaba estudiando la posibilidad de adquirir Groenlandia.

dinamarca

eeuu

groenlandia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🌍 europa, dinamarca, eeuu, donald trump, groenlandia, política