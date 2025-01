https://noticiaslatam.lat/20250113/costaria-miles-de-millones-industria-britanica-anticipa-un-nuevo-golpe-ante-aranceles-de-trump-1160434687.html

"Costaría miles de millones": industria británica anticipa un "nuevo golpe" ante aranceles de Trump

"Costaría miles de millones": industria británica anticipa un "nuevo golpe" ante aranceles de Trump

Los daños para la industria del Reino Unido por la posible introducción de aranceles por el presidente electo de EEUU, Donald Trump, podrían ascender a 3.000... 13.01.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el informe, "los sectores automovilístico, aeroespacial, farmacéutico y de ingeniería son algunos de los que podrían verse más afectados" por los propuestos aranceles del 20% a las exportaciones de respectivos productos británicos a Estados Unidos.A su vez, el Centro de Investigación Económica y Empresarial (The Centre for Economics and Business Research o CEBR, por sus siglas en inglés) advirtió con anterioridad de que las barreras comerciales podrían reducir el producto interior bruto (PIB) del Reino Unido en un 0,9% al final de la Administración Trump.Por otra parte, los fabricantes ya se quejan de que su competitividad en el mercado internacional se ha reducido debido a los "dolorosamente altos precios domésticos de la energía", y que alrededor del 90% de las empresas manufactureras esperan que aumenten los costos laborales, señala el periódico, basándose en datos del sindicato de la industria Make UK.De este modo, los sectores ya perjudicados por el aumento de los costos energéticos y laborales, "temen un nuevo golpe" de la tasa arancelaria, concluye.El presidente electo de Estados Unidos ya ha anunciado en repetidas ocasiones sus planes de aplicar una política proteccionista e imponer aranceles de entre el 10% y el 60% a los productos importados de varios de sus socios comerciales, como México, Canadá, China o los países europeos. Anteriormente, el mismo diario citó fuentes según las cuales Donald Trump podría eximir al Reino Unido de los aranceles sobre bienes y servicios importados como parte de un acuerdo especial, mientras que la ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves, afirmó que su país seguirá promoviendo la idea de un libre comercio en el diálogo con Estados Unidos.

