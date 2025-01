https://noticiaslatam.lat/20250114/biden-le-hizo-un-favor-al-mundo-al-recordarle-la-gran-hipocresia-de-eeuu-1160449703.html

"Biden le hizo un favor al mundo al recordarle la gran hipocresía de EEUU"

"Biden le hizo un favor al mundo al recordarle la gran hipocresía de EEUU"

En su discurso de este 13 de enero, realizado en la sede del Departamento de Estado, Joe Biden buscó defender su gestión diplomática

El discurso de Biden, a una semana de su salida del poder y el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, era considerada una de las oportunidades finales del mandatario de buscar persuadir a los ciudadanos de que su gestión no ha sido un fracaso, como casi el 75% de los estadounidenses lo piensan según los últimos sondeos, sumado la derrota electoral de su vice, Kamala Harris, el pasado noviembre.¿Punto de inflexión?De acuerdo a las encuestas a boca de urna el día de los últimos comicios, además de la alta inflación y el crecimiento de la migración ilegal, uno de los temas que la Administración demócrata contaba con menor aprobación entre los votantes era la política exterior, especialmente el apoyo irrestricto a Israel en su ofensiva en la Franja de Gaza.Dicho respaldo le costó a Harris el voto de la mayoría del electorado árabe en estados claves y la pérdida de buena parte de jóvenes y progresistas a lo largo del país.Sin embargo, en su comparecencia de este 13 de enero en el edificio Harry S. Truman, a escasas cuadras de la Casa Blanca, Biden dijo que su Gobierno había sido "un punto de inflexión" en materia diplomática y que había inaugurado una "nueva era para ganar el futuro"."Gracias a nuestra Administración, Estados Unidos está ganando la competición mundial. Estados Unidos es más fuerte. Nuestras alianzas son más fuertes, nuestros competidores y adversarios son más débiles, y no hemos tenido que combatir una guerra para lograrlo", dijo el mandatario.En otro momento, Biden se ufanó de presuntas "oportunidades diplomáticas" que su Administración había creado alrededor del mundo, mencionando haber supuestamente establecido una ruta para "lograr un Medio Oriente más estable e integrado". También se dijo orgulloso de haber ayudado a Israel tras el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre del 2023, pese a que la ofensiva del estado hebrero ha provocado la muerte de más de 46 mil palestinos, la mayoría de ellos civiles, además de aumentado las tensiones en la región, con numerosos ataques del Gobierno de Benjamin Netanyahu a países vecinos.En otra parte del discurso, Biden llamó a seguir "haciendo frente a los desafíos que presenta China", un testamento a su política de hostilidad hacia Pekín que marcó a su Gobierno. También se jactó también de haber colaborado en el colapso del gobierno sirio de Al Assad."No hay duda de que nuestras acciones contribuyeron significativamente", dijo un satisfecho Biden, quien antes de ingresar a la sede del Departamento de Estado para dar su discurso había sido recibido por manifestantes gritándole "criminal de guerra" y enarbolando pancartas reclamando por el "fin del genocidio" en Gaza.Mentalidad anclada en la Guerra FríaPara Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Belgrano, la alocución exhibió una vez más la mentalidad anclada en la Guerra Fría y alejada de la realidad del saliente mandatario demócrata, así como su indiferencia por el costo de vidas inocentes que su política exterior belicista ha causado."En las últimas elecciones, los demócratas no solo fueron expulsados de la presidencia, también perdieron el poder en el Congreso y legislaturas locales, todos sus aliados alrededor del mundo, —Trudeau en Canadá, Macron en Francia, etc.—, están de salida y han perdido el apoyo ciudadano, así que diría que en todo el mundo hay un rechazo a esta idea de la política basada en la coerción belicista y el neoliberalismo económico que solo genera beneficios a unos pocos", continúa.En ese sentido, Losada dice que el verdadero legado de Biden es su escalamiento de "una política exterior imperialista y la destrucción de Gaza", como quedó claro en su discurso, en la que se jactó de una visión de suma cero, postura que se distancia de la idea de beneficio mutuo que impulsan naciones como China, Rusia y Brasil con la idea de impulsar un orden mundial multipolar.Por otro lado, apunta el experto, su insistencia en continuar con la calamitosa tradición diplomática de EEUU de desestabilizar países para generar cambios gubernamentales y mantener una defensa cerrada de Israel, a la par de promover un escalamiento del conflicto en otros países de la región, muestra una vez más que el "orden global basado en reglas" que Washington dice defender solo aplica cuando sirve para perjudicar a países no alineados, pero que ni EEUU ni sus aliados están dispuestos a someterse a la ley y al orden internacional.

