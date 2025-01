https://noticiaslatam.lat/20250113/no-entienden-las-realidades-modernas-de-la-guerra-cautivo-ucraniano-critica-formacion-de-la-otan-1160447191.html

"No entienden las realidades modernas de la guerra": cautivo ucraniano critica formación de la OTAN

"No entienden las realidades modernas de la guerra": cautivo ucraniano critica formación de la OTAN

MOSCÚ (Sputnik) — Los instructores de la OTAN no solo aplican métodos obsoletos que no se ajustan a las realidades modernas a la hora de entrenar a militares...

"La primera vez que me entrené fue en septiembre de 2023, en el Reino Unido, en la base de Warcope. Había instructores británicos. (La capacitación) fue para unas 300 personas (...) El entrenamiento en sí no fue muy bueno, en pocas palabras", admitió Bichkó, quien también se formó en Francia.Además, el prisionero reveló que también fue adiestrado en el principal centro de capacitación del Ejército francés en La Courtine. "Había un curso de formación reforzada de infantería, pero solo íbamos por los campos de pruebas. Nos daban munición de fogueo. Corríamos y disparábamos", recuerda el guardafronteras. Según Bichkó, el nivel de preparación en estos centros de la OTAN no cumple en absoluto con las realidades del conflicto en Ucrania, en particular, en lo que se refiere al uso de drones. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. EEUU y la OTAN, según el canciller ruso, Serguéi Lavrov, participan directamente en el conflicto en Ucrania, no solo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación de personal en territorio del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países.

