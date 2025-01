https://noticiaslatam.lat/20250108/cuanto-tiempo-podra-sobrevivir-ucrania-sin-la-ayuda-de-eeuu-en-el-conflicto-1160308995.html

¿Cuánto tiempo podrá sobrevivir Ucrania sin la ayuda de EEUU en el conflicto?

¿Cuánto tiempo podrá sobrevivir Ucrania sin la ayuda de EEUU en el conflicto?

Ucrania perderá probablemente en el conflicto con Rusia en los "próximos 12 a 18 meses", si no recibe una nueva ayuda masiva de EEUU en un futuro próximo

Sin embargo, reconoce que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y su equipo no están interesados en Ucrania.También admite que las optimistas predicciones de Washington sobre el colapso económico de Rusia han resultado inútiles."¿Han resultado correctas hasta ahora las predicciones estadounidenses sobre la incapacidad de Rusia para soportar sanciones 'devastadoras'?", se pregunta, añadiendo que las sanciones han obligado a Rusia a "adaptarse y ajustarse" con éxito, encontrando "alternativas para el comercio, el petróleo y la financiación".A finales de diciembre, Trump afirmó que el conflicto de Ucrania nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente en lugar de Joe Biden. Además, como candidato presidencial, el republicano reiteró que, si era reelegido, resolvería el conflicto en 24 horas. Al preguntarle si deseaba la victoria para Ucrania, Trump aseguró no pensar "en términos de ganadores y perdedores". "Quiero que dejen de morir todos: rusos y ucranianos", subrayó. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, señaló que el problema era demasiado complicado para resolverse en un día.Kagan, casado con la exviceconsejera de Seguridad Nacional, Victoria Nuland, es uno de los fundadores del antiguo think tank neoconservador Proyecto para un Nuevo Siglo Americano, célebre por "promover el liderazgo global de Estados Unidos" y su descarado militarismo.

