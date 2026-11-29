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Canales de denuncia de la DEA son la antesala a posible intervención electoral en México, advierten expertos

Canales de denuncia de la DEA son la antesala a posible intervención electoral en México, advierten expertos

Sputnik Mundo

Las redes sociales que abrió la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para recibir información sobre funcionarios mexicanos... 29.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-29T01:30+0000

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Esta semana, la agencia estadounidense encargada del combate al narcotráfico anunció que abriría nuevos canales de comunicación digitales para recibir denuncias anónimas sobre los vínculos entre funcionarios y el crimen organizado.La acción se anunció apenas unos días después de que el Gobierno de México anunciara la captura del capo Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, en Sinaloa (noroeste), un hecho que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció como una prueba de que la estrategia mexicana contra el narco era visible.Pese a ello, el director de la DEA, Terry Cole, informó sobre la apertura de redes sociales dedicadas únicamente a recibir denuncias anónimas, lo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como un acto de intervencionismo extranjero.Sheinbaum informó que, ante esta situación, ya se había hecho un reclamo a través de la Embajada de Estados Unidos en México, con el fin de que se cierren estas vías de comunicación.A tan solo unas horas de que se abrieran estas líneas, algunos periodistas locales de Sinaloa afirmaron que ya habían enviado la información sobre los nexos entre funcionarios y crimen organizado, aunque por ello los consideren "traidores a la patria".Actitud injerencistaEn entrevista para Sputnik, el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Enrique Catalán, criticó la medida anunciada por la DEA y comentó que se trata de un mecanismo de presión "totalmente informal" y jurídicamente inviable, si el objetivo fuese perseguir delitos.El especialista comentó que se trata de un acto ilegal que vulnera la soberanía mexicana, mismo que podría ser usado a conveniencia por Washington, sin que se tenga certeza de que realmente la información se haya obtenido a través de estas vías.Hasta el momento, el único político mexicano acusado formalmente de delitos asociados al crimen organizado es el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mismo que ha rechazado cualquier tipo de vínculo con el narcotráfico.Para Catalán, este nuevo mecanismo de presión viola la Constitución mexicana al vulnerar su soberanía y por tratarse de una intervención extranjera, pero también constituiría un delito utilizar estas vías para el envío de información.La antesala a mayores problemasEn charla para este medio, el doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Nayar López, calificó el anuncio y el lanzamiento de estos canales digitales como un primer aviso de que EEUU intentará intervenir en las votaciones intermedias del próximo año, en el que México renovará la Cámara de Diputados federal (cámara baja), 17 de 32 gubernaturas, entre otros cargos locales."Esta decisión no es sorpresiva: es parte de la identidad intervencionista que tiene EEUU en su forma de relacionarse con el mundo, y se ve lejano todavía el día en que esto pueda cambiar", reflexionó.El investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos aseguró que esta acción debe leerse como un intento de "debilitar a un gobierno y a un proyecto, con miras a las elecciones" que, además, le dan más elementos a la oposición política para argumentar que, solo un país extranjero, podría acabar con la impunidad y la corrupción en México.Los especialistas coincidieron en que las redes sociales de denuncia anónima solo servirán como pretexto para justificar cualquier tipo de acción en México, como ha sucedido, por ejemplo, con los bombardeos a embarcaciones donde viajaban presuntos narcotraficantes, según Washington, o incluso, la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en territorio mexicano, sin notificarle al Gobierno federal.López opinó que México debe mostrar mucha más firmeza y rechazo a este tipo de acciones, así como apostar por consolidar alianzas con otros países del mundo, con el fin de librarse de la dependencia económica con EEUU.De otro modo, el investigador no descarta que las operaciones estadounidenses en territorio mexicano puedan aumentar, especialmente después de lo sucedido en Venezuela a principios de año, cuando el Ejército de EEUU secuestró al presidente Nicolás Maduro.

https://noticiaslatam.lat/20261122/cuantas-veces-han-arrestado-al-chapo-isidro-en-mexico-1175986225.html

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