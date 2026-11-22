Los datos, retomados por el diario local El Financiero, reflejan que su primer arresto ocurrió el 4 de mayo de 2011, pero poco después fue dejado en libertad sin conocerse los motivos. El 9 de julio de 2014, fue capturado, acusado de delincuencia organizada, aunque también salió de la cárcel sin sentencia.En agosto de ese año, volvió a ser aprehendido, pero tampoco duró mucho en prisión. Su cuarta detención ocurrió en abril de 2015, también por delincuencia organizada, pero nuevamente volvió a las calles.El 20 de noviembre, fuerzas federales realizaron una quinta detención, en el municipio de Guasave, al norte de Sinaloa (noroeste), donde también fueron arrestados dos altos miembros de la agrupación delictiva.
El jefe del cártel de los Beltrán Leyva, Fausto Isidro Meza Flores, fue detenido y liberado cuatro veces durante las administraciones de los expresidentes mexicanos Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), de acuerdo con documentos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
Los datos, retomados por el diario local El Financiero, reflejan que su primer arresto ocurrió el 4 de mayo de 2011, pero poco después fue dejado en libertad sin conocerse los motivos. El 9 de julio de 2014, fue capturado, acusado de delincuencia organizada, aunque también salió de la cárcel sin sentencia.
En agosto de ese año, volvió a ser aprehendido, pero tampoco duró mucho en prisión. Su cuarta detención ocurrió en abril de 2015, también por delincuencia organizada, pero nuevamente volvió a las calles.