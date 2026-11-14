Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261114/autoridades-mexicanas-permiten-a-exgobernador-de-sinaloa-acceder-parcialmente-a-sus-cuentas-1175869482.html
Autoridades mexicanas permiten a exgobernador de Sinaloa acceder parcialmente a sus cuentas
Autoridades mexicanas permiten a exgobernador de Sinaloa acceder parcialmente a sus cuentas
Sputnik Mundo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer esta moción a favor de Rubén Rocha Moya, esto después de que el Tribunal Federal de Justicia... 14.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-14T04:15+0000
2026-11-14T04:15+0000
américa latina
rubén rocha moya
sinaloa
uif
política
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/18/1173583331_0:21:2048:1173_1920x0_80_0_0_6a400c692f8cddea44994f740b2fb2e7.jpg
No obstante, la dependencia mexicana puntualizó que ello no implica que el exgobernador sinaloense pueda ingresar totalmente a sus cuentas bancarias, "por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes".A inicios de este año, la UIF impidió a Rocha Moya acceder a sus recursos económicos tras los señalamientos emitidos por las autoridades estadounidenses en contra del político, así como nueve funcionarios y exservidores públicos más.
sinaloa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/18/1173583331_105:0:1926:1366_1920x0_80_0_0_82d1092efc7168b49fe5bf7e73bd4425.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rubén rocha moya, sinaloa, uif, política
rubén rocha moya, sinaloa, uif, política

Autoridades mexicanas permiten a exgobernador de Sinaloa acceder parcialmente a sus cuentas

04:15 GMT 14.11.2026
© Foto : X - @rochamoya_Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa - Sputnik Mundo, 1920, 14.11.2026
© Foto : X - @rochamoya_
Síguenos en
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer esta moción a favor de Rubén Rocha Moya, esto después de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenara que se le permitiera al exmandatario sinaloense (noroeste) obtener sus recursos derivados de cesantía en edad avanzada y jubilación

"La resolución, emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, establece que el promovente podrá disponer únicamente de las ministraciones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa, al tratarse de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones", informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado.

No obstante, la dependencia mexicana puntualizó que ello no implica que el exgobernador sinaloense pueda ingresar totalmente a sus cuentas bancarias, "por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes".
A inicios de este año, la UIF impidió a Rocha Moya acceder a sus recursos económicos tras los señalamientos emitidos por las autoridades estadounidenses en contra del político, así como nueve funcionarios y exservidores públicos más.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала