Autoridades mexicanas permiten a exgobernador de Sinaloa acceder parcialmente a sus cuentas
© Foto : X - @rochamoya_Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer esta moción a favor de Rubén Rocha Moya, esto después de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenara que se le permitiera al exmandatario sinaloense (noroeste) obtener sus recursos derivados de cesantía en edad avanzada y jubilación
"La resolución, emitida por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, establece que el promovente podrá disponer únicamente de las ministraciones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa, al tratarse de recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones", informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en un comunicado.
No obstante, la dependencia mexicana puntualizó que ello no implica que el exgobernador sinaloense pueda ingresar totalmente a sus cuentas bancarias, "por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes".
A inicios de este año, la UIF impidió a Rocha Moya acceder a sus recursos económicos tras los señalamientos emitidos por las autoridades estadounidenses en contra del político, así como nueve funcionarios y exservidores públicos más.
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