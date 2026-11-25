La postura de Sheinbaum ocurre luego de que 14 países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) aprobaran en el Consejo Permanente de la OEA el diseño de medidas regionales contra el crimen organizado transnacional. México no participó en la votación debido a que abandonó el tratado en 2002.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la designación de los cárteles de la droga como "organizaciones terroristas extranjeras" por parte de Washington no puede ser motivo para que la Casa Blanca ni ningún otro actor interfiera en asuntos que no le corresponden.
"Recuerden que cuando el presidente Trump declaró a los grupos de la delincuencia organizada como terroristas, nosotros dijimos en ese momento y lo sostenemos: que esto no puede ser un argumento de injerencia o intervención en México", respondió la mandataria tras ser cuestionada por la prensa sobre una decisión tomada la víspera por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La postura de Sheinbaum ocurre luego de que 14 países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) aprobaran en el Consejo Permanente de la OEA el diseño de medidas regionales contra el crimen organizado transnacional. México no participó en la votación debido a que abandonó el tratado en 2002.
🇺🇸🇲🇽 EEUU ni nadie puede utilizar al narco como "argumento de intervención en México", dice Sheinbaum
🔎 La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la designación de los cárteles de la droga como "organizaciones terroristas extranjeras" por parte de Washington no puede ser motivo para que la Casa Blanca ni ningún otro actor interfiera en asuntos que no le corresponden.
🗣 "Recuerden que cuando el presidente Trump declaró a los grupos de la delincuencia organizada como terroristas, nosotros dijimos en ese momento y lo sostenemos: que esto no puede ser un argumento de injerencia o intervención en México", respondió la mandataria en conferencia de prensa tras ser cuestionada por la prensa sobre una decisión tomada la víspera por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La postura de Sheinbaum ocurre luego de que 14 países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) aprobaran en el Consejo Permanente de la OEA el diseño de medidas regionales contra el crimen organizado transnacional. México no participó en la votación debido a que abandonó el tratado en 2002.