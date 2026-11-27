El documento, dirigido al embajador de EEUU en la nación latinoamericana, Ronald Johnson, fue transmitido por el canciller mexicano Roberto Velasco.La mandataria latinoamericana también señaló que Washington debe asumir su responsabilidad frente al consumo y la distribución de drogas en su territorio, así como combatir el lavado de dinero. Según indicó, el cruce de fentanilo desde México hacia su país vecino ha disminuido cerca de un 65% desde el inicio de su mandato.
Tras las declaraciones del director de la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, respecto a la línea de denuncia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que presentó una queja formal.
El documento, dirigido al embajador de EEUU en la nación latinoamericana, Ronald Johnson, fue transmitido por el canciller mexicano Roberto Velasco.
"Como presidenta, en la defensa de la Constitución, hemos dejado muy claro en la relación con Estados Unidos que la relación es de coordinación y no de subordinación, y que hay soberanía territorial y de todo tipo en la defensa de México", declaró en conferencia de prensa.