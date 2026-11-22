El funcionario agregó que "resultados como estos no se logran de la noche a la mañana. Se [consiguen] a través de la cooperación constante y la confianza".De igual modo, el titular de la DEA, Terrance Cole, calificó el operativo como un "golpe significativo a una organización criminal despiadada que ha recurrido a una violencia extrema para traficar drogas mortales —incluido el fentanilo, clasificado como arma de destrucción masiva— hacia comunidades estadounidenses", según las redes sociales de la dependencia.Asimismo, subrayó que Washington seguirá colaborando con México para "desmantelar estas violentas redes criminales y llevar a los responsables ante la justicia".
El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, resaltó la labor de los elementos de seguridad de la nación latinoamericana en el arresto del jefe del cártel de los Beltrán Leyva, así como de otros miembros de la agrupación criminal, ocurrido el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa (noroeste).
"El intercambio de información estratégica de inteligencia entre EEUU y México contribuyó a hacer posible esta operación", dijo en redes sociales.
El funcionario agregó que "resultados como estos no se logran de la noche a la mañana. Se [consiguen] a través de la cooperación constante y la confianza".