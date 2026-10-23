🇲🇽🇺🇸 "Levantamos la voz": Sheinbaum revela momentos de tensión por caso CIA 📌 La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reconoció que tuvo un desencuentro con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (oposición), a causa de la participación de agentes de la CIA en una operación antidrogas en la Sierra Tarahumara en abril pasado. 🚔 La mandataria alega que el gobierno local de Chihuahua no pidió permiso al Gobierno federal para la realización de ese operativo, lo cual, dice, viola la Ley de Seguridad Nacional. Por estos hechos, ya hay un detenido y acusado por "traición a la patria": el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui. 🗣 "Ella inició la conversación reclamándome, levantamos la voz en algún momento, sí, las dos", dijo Sheinbaum.