De acuerdo con los documentos presupuestarios remitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Asamblea Nacional, el requerimiento financiero de 2027 responde a la necesidad de cerrar la brecha fiscal del ejercicio y honrar los vencimientos acumulados tras la reestructuración ejecutada en 2020.El Gobierno de Daniel Noboa proyecta cubrir ese monto combinando emisiones internas, organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), así como bonos en el mercado internacional. Sin embargo, economistas advierten a Sputnik que Ecuador atraviesa un flujo neto negativo en el que adquiere nueva deuda principalmente para cubrir amortizaciones previas y exige repensar tanto sus fuentes como plazos de financiamiento.El economista y docente universitario Paco Arévalo desglosa el origen exacto de esta cifra y advierte sobre el incumplimiento de los límites legales internos:A ello se suma el desfase respecto al techo establecido en la normativa presupuestaria ecuatoriana. En ese sentido, el experto explica que la regla fiscal dice que el saldo consolidado de la deuda en relación con el PIB no debe superar el 40%, y actualmente Ecuador tiene aproximadamente un 52%.Dependencia del FMI, debilidad del EstadoPara el economista y catedrático Marco Romero Cevallos, el problema central radica en la fuerte dependencia de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el efecto contractivo que sus condicionalidades ejercen sobre la economía real.El especialista advierte que sostener este esquema de ajuste continuo conlleva un límite político y social evidente.Paralelamente, los pagos por servicio de la deuda absorben una porción creciente de los ingresos permanentes del Estado."El pago de los intereses comparado con la recaudación tributaria en 2011 era del 7% y ahora estamos en un 20,7%; es decir, uno de cada cinco dólares que recaudamos en impuestos en el Ecuador va a parar al pago de intereses de la deuda," subraya Arévalo.En esa misma línea, ambos expertos coinciden en que la relación actual con los organismos financieros internacionales arroja un balance negativo de divisas para el país.Arévalo ratifica este diagnóstico y menciona que Ecuador sigue contrayendo deuda con los multilaterales, pero a la vez sigue devolviendo capital e intereses, generando un flujo negativo. “Nosotros les pagamos más de lo que ellos nos siguen prestando", asegura. "Fórmulas que terminan asfixiando"La estrategia macroeconómica de blindar la liquidez externa también genera cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público, especialmente ante los embates climáticos previstos para 2027.Marco Romero observa que la estrategia que maneja el FMI en el caso del Ecuador también ha obligado a tener un altísimo nivel de reservas internacionales, en niveles históricos sobre los 11.000 millones de dólares, y en la proforma de 2027 se apunta a llevarlas hasta 16.000 millones. Eso significa que la prioridad de los ajustes es básicamente el pago de la deuda y la viabilidad financiera de corto plazo. A su juicio, con el FMI está claro que ellos no financian desarrollo; financian el ajuste, la capacidad de pagar las deudas y la balanza de pagos.Por su parte, Arévalo advierte que lo que está en el presupuesto es un techo, pero en 2027 se verá si Ecuador realmente logra conseguir ese financiamiento, y eso genera incertidumbre porque está viviendo el fenómeno de El Niño, que traerá un impacto negativo en los impuestos, una reducción en el crecimiento proyectado y una pérdida de stock de capital de unos 6.000 millones de dólares.¿Cómo diversificar acreedores y plazos?Ante el encarecimiento del crédito externo y el límite de exposición de los organismos multilaterales, las opciones de Quito para ampliar su abanico de socios financieros resultan estrechas en el corto plazo.Como salida estructural en el plano multilateral, el catedrático propone impulsar reformas en la gobernanza financiera global.En cuanto a la búsqueda de acreedores bilaterales alternativos como China u otros socios extrarregionales, Arévalo considera que el margen de maniobra es reducido frente al tamaño de las necesidades fiscales del país."La verdadera alternativa de financiamiento no pasa por con quién nos endeudamos, sino con qué instrumentos y plazos: hacer canjes de bonos para cambiar deuda de vencimiento corto por una más larga nos da un respiro, pero patea el problema hacia el futuro y hace que el costo de los intereses pese más en la economía," concluye.
Ecuador prevé obtener 13.843 millones de dólares en nueva deuda durante 2027 a través de un financiamiento externo proveniente de organismos multilaterales como FMI, el BID, el Banco Mundial y la CAF, además de la emisión de bonos internacionales y préstamos de bancos comerciales, lo que reaviva el debate sobre la sostenibilidad fiscal del país.
De acuerdo con los documentos presupuestarios remitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Asamblea Nacional, el requerimiento financiero de 2027 responde a la necesidad de cerrar la brecha fiscal del ejercicio y honrar los vencimientos acumulados tras la reestructuración ejecutada en 2020.
El Gobierno de Daniel Noboa proyecta cubrir ese monto combinando emisiones internas, organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), así como bonos en el mercado internacional.
Sin embargo, economistas advierten a Sputnik que Ecuador atraviesa un flujo neto negativo en el que adquiere nueva deuda principalmente para cubrir amortizaciones previas y exige repensar tanto sus fuentes como plazos de financiamiento.
El economista y docente universitario Paco Arévalo desglosa el origen exacto de esta cifra y advierte sobre el incumplimiento de los límites legales internos:
"¿De dónde salen estos 13.800 millones de dólares de necesidad de financiamiento? De dos necesidades: un déficit fiscal planificado de alrededor de 4.400 millones de dólares y el pago de amortización de capital del stock de deuda, que asciende a alrededor de 8.600 millones," detalla.
A ello se suma el desfase respecto al techo establecido en la normativa presupuestaria ecuatoriana. En ese sentido, el experto explica que la regla fiscal dice que el saldo consolidado de la deuda en relación con el PIB no debe superar el 40%, y actualmente Ecuador tiene aproximadamente un 52%.
Para el economista y catedrático Marco Romero Cevallos, el problema central radica en la fuerte dependencia de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el efecto contractivo que sus condicionalidades ejercen sobre la economía real.
"Ecuador, en los últimos años, básicamente ha estado fincando su financiamiento en acuerdos con el FMI, y eso significa una condicionalidad muy fuerte que ha exigido una reducción drástica del aparato estatal, del presupuesto y del gasto social, salud, educación, además de una paralización de la inversión pública", señala Romero en diálogo con Sputnik.
El especialista advierte que sostener este esquema de ajuste continuo conlleva un límite político y social evidente.
"De los 13.843 millones que se esperan contratar el siguiente año, en el mercado interno se intenta cubrir el 55% mientras que con los multilaterales se cubre apenas un 20%", añade Paco Arévalo.
Paralelamente, los pagos por servicio de la deuda absorben una porción creciente de los ingresos permanentes del Estado.
"El pago de los intereses comparado con la recaudación tributaria en 2011 era del 7% y ahora estamos en un 20,7%; es decir, uno de cada cinco dólares que recaudamos en impuestos en el Ecuador va a parar al pago de intereses de la deuda," subraya Arévalo.
En esa misma línea, ambos expertos coinciden en que la relación actual con los organismos financieros internacionales arroja un balance negativo de divisas para el país.
"Estamos endeudándonos para pagar lo que debemos. El financiamiento previsto con el FMI para 2027 es por algo más de 700 millones de dólares, pero los pagos previstos superan los 1.000 o 2.000 millones. En términos netos, no están ingresando divisas, sino que estamos sacando recursos de la economía. Terminamos siendo exportadores netos de capital cuando estamos necesitados de mejorar los hospitales, las carreteras y el sector energético," sostiene Romero.
Arévalo ratifica este diagnóstico y menciona que Ecuador sigue contrayendo deuda con los multilaterales, pero a la vez sigue devolviendo capital e intereses, generando un flujo negativo. “Nosotros les pagamos más de lo que ellos nos siguen prestando", asegura.
"Fórmulas que terminan asfixiando"
La estrategia macroeconómica de blindar la liquidez externa también genera cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público, especialmente ante los embates climáticos previstos para 2027.
Marco Romero observa que la estrategia que maneja el FMI en el caso del Ecuador también ha obligado a tener un altísimo nivel de reservas internacionales, en niveles históricos sobre los 11.000 millones de dólares, y en la proforma de 2027 se apunta a llevarlas hasta 16.000 millones. Eso significa que la prioridad de los ajustes es básicamente el pago de la deuda y la viabilidad financiera de corto plazo. A su juicio, con el FMI está claro que ellos no financian desarrollo; financian el ajuste, la capacidad de pagar las deudas y la balanza de pagos.
"Tenemos varias décadas de experiencia acumulada sobre el modelo de financiamiento que usa el FMI y no hay ningún caso exitoso en el mundo. Estas fórmulas terminan asfixiando a la economía porque se retroalimentan," puntualiza el economista.
Por su parte, Arévalo advierte que lo que está en el presupuesto es un techo, pero en 2027 se verá si Ecuador realmente logra conseguir ese financiamiento, y eso genera incertidumbre porque está viviendo el fenómeno de El Niño, que traerá un impacto negativo en los impuestos, una reducción en el crecimiento proyectado y una pérdida de stock de capital de unos 6.000 millones de dólares.
¿Cómo diversificar acreedores y plazos?
Ante el encarecimiento del crédito externo y el límite de exposición de los organismos multilaterales, las opciones de Quito para ampliar su abanico de socios financieros resultan estrechas en el corto plazo.
"En 2026 Ecuador reingresó luego de más de seis años al mercado financiero privado de bonos con dos emisiones a costos bastante altos, y hoy factores globales están generando una gran inestabilidad que hace subir los índices de riesgo país". señala Romero.
Como salida estructural en el plano multilateral, el catedrático propone impulsar reformas en la gobernanza financiera global.
"A nivel global se plantea la necesidad de dar un uso más útil a los Derechos Especiales de Giro del FMI: hoy casi el 80% va a los países ricos con mayores cuotas y no se utilizan, cuando podrían canalizarse para financiar las deudas y necesidades del Sur Global y de países de ingreso medio como América Latina," sugiere el experto.
En cuanto a la búsqueda de acreedores bilaterales alternativos como China u otros socios extrarregionales, Arévalo considera que el margen de maniobra es reducido frente al tamaño de las necesidades fiscales del país.
"La verdadera alternativa de financiamiento no pasa por con quién nos endeudamos, sino con qué instrumentos y plazos: hacer canjes de bonos para cambiar deuda de vencimiento corto por una más larga nos da un respiro, pero patea el problema hacia el futuro y hace que el costo de los intereses pese más en la economía," concluye.
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