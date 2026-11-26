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Ecuador dependerá más de la financiación externa: "Estamos endeudándonos para pagar lo que ya debemos"

Ecuador dependerá más de la financiación externa: "Estamos endeudándonos para pagar lo que ya debemos"

Sputnik Mundo

Ecuador prevé obtener 13.843 millones de dólares en nueva deuda durante 2027 a través de un financiamiento externo proveniente de organismos multilaterales... 26.11.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con los documentos presupuestarios remitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a la Asamblea Nacional, el requerimiento financiero de 2027 responde a la necesidad de cerrar la brecha fiscal del ejercicio y honrar los vencimientos acumulados tras la reestructuración ejecutada en 2020.El Gobierno de Daniel Noboa proyecta cubrir ese monto combinando emisiones internas, organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial y el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), así como bonos en el mercado internacional. Sin embargo, economistas advierten a Sputnik que Ecuador atraviesa un flujo neto negativo en el que adquiere nueva deuda principalmente para cubrir amortizaciones previas y exige repensar tanto sus fuentes como plazos de financiamiento.El economista y docente universitario Paco Arévalo desglosa el origen exacto de esta cifra y advierte sobre el incumplimiento de los límites legales internos:A ello se suma el desfase respecto al techo establecido en la normativa presupuestaria ecuatoriana. En ese sentido, el experto explica que la regla fiscal dice que el saldo consolidado de la deuda en relación con el PIB no debe superar el 40%, y actualmente Ecuador tiene aproximadamente un 52%.Dependencia del FMI, debilidad del EstadoPara el economista y catedrático Marco Romero Cevallos, el problema central radica en la fuerte dependencia de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el efecto contractivo que sus condicionalidades ejercen sobre la economía real.El especialista advierte que sostener este esquema de ajuste continuo conlleva un límite político y social evidente.Paralelamente, los pagos por servicio de la deuda absorben una porción creciente de los ingresos permanentes del Estado."El pago de los intereses comparado con la recaudación tributaria en 2011 era del 7% y ahora estamos en un 20,7%; es decir, uno de cada cinco dólares que recaudamos en impuestos en el Ecuador va a parar al pago de intereses de la deuda," subraya Arévalo.En esa misma línea, ambos expertos coinciden en que la relación actual con los organismos financieros internacionales arroja un balance negativo de divisas para el país.Arévalo ratifica este diagnóstico y menciona que Ecuador sigue contrayendo deuda con los multilaterales, pero a la vez sigue devolviendo capital e intereses, generando un flujo negativo. “Nosotros les pagamos más de lo que ellos nos siguen prestando", asegura. "Fórmulas que terminan asfixiando"La estrategia macroeconómica de blindar la liquidez externa también genera cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público, especialmente ante los embates climáticos previstos para 2027.Marco Romero observa que la estrategia que maneja el FMI en el caso del Ecuador también ha obligado a tener un altísimo nivel de reservas internacionales, en niveles históricos sobre los 11.000 millones de dólares, y en la proforma de 2027 se apunta a llevarlas hasta 16.000 millones. Eso significa que la prioridad de los ajustes es básicamente el pago de la deuda y la viabilidad financiera de corto plazo. A su juicio, con el FMI está claro que ellos no financian desarrollo; financian el ajuste, la capacidad de pagar las deudas y la balanza de pagos.Por su parte, Arévalo advierte que lo que está en el presupuesto es un techo, pero en 2027 se verá si Ecuador realmente logra conseguir ese financiamiento, y eso genera incertidumbre porque está viviendo el fenómeno de El Niño, que traerá un impacto negativo en los impuestos, una reducción en el crecimiento proyectado y una pérdida de stock de capital de unos 6.000 millones de dólares.¿Cómo diversificar acreedores y plazos?Ante el encarecimiento del crédito externo y el límite de exposición de los organismos multilaterales, las opciones de Quito para ampliar su abanico de socios financieros resultan estrechas en el corto plazo.Como salida estructural en el plano multilateral, el catedrático propone impulsar reformas en la gobernanza financiera global.En cuanto a la búsqueda de acreedores bilaterales alternativos como China u otros socios extrarregionales, Arévalo considera que el margen de maniobra es reducido frente al tamaño de las necesidades fiscales del país."La verdadera alternativa de financiamiento no pasa por con quién nos endeudamos, sino con qué instrumentos y plazos: hacer canjes de bonos para cambiar deuda de vencimiento corto por una más larga nos da un respiro, pero patea el problema hacia el futuro y hace que el costo de los intereses pese más en la economía," concluye.

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