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Remesas en Ecuador alcanzan récord histórico en segundo trimestre del año
Remesas en Ecuador alcanzan récord histórico en segundo trimestre del año
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Los primeros seis meses de 2026 dejaron cifras positivas para la economía ecuatoriana, que cerró con un superávit de 1.425 millones de dólares en su balanza de... 05.10.2026, Sputnik Mundo
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Estos resultados se obtuvieron, en parte, por el incremento en los ingresos por concepto de remesas. Durante el segundo trimestre del año, sumaron un total de 2.041 millones de dólares, 9,9% más que en el trimestre anterior y 2% interanual.En total, durante los primeros seis meses del año se enviaron 3.898 millones de dólares al país sudamericano, un 78,5% provenientes de España.La inversión extranjera registró un crecimiento de más del doble en comparación con el año anterior. Este rubro generó ingresos por más de 237 millones de dólares en el segundo trimestre del año, para acumular más de 715 millones de dólares en el semestre.De acuerdo con el reporte del diario ecuatoriano El Comercio, las ventas en los mercados internacionales tuvieron un récord histórico de 10.263 millones de dólares, lo que representa un 8,3% más que en el primer trimestre y 7,5% interanual.Según el medio citado, el principal sector responsable del incremento durante el segundo trimestre del 2026 fue el petrolero, cuyas exportaciones crecieron 36,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado, con un precio promedio de 87 dólares por barril.En contraste, las exportaciones no petroleras bajaron 1,3% en comparación con el segundo trimestre del 2025, afectadas principalmente por los envíos de cacao y elaborados, que cayeron 54,9% por una contracción de 53,1% en las cotizaciones de los mercados internacionales.Las importaciones también reportaron máximos históricos con compras por más de 9.221 millones de dólares, un alza interanual de 23,2%, impulsadas principalmente por la adquisición de combustibles y lubricantes, que aumentó un 70,4%.En contraste, los sectores de servicios tuvieron un saldo negativo de más de 630 millones de dólares, principalmente por el aumento en los costos de fletes marítimos e internacionales.
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Remesas en Ecuador alcanzan récord histórico en segundo trimestre del año

07:11 GMT 05.10.2026
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El dólar estadounidense - Sputnik Mundo, 1920, 05.10.2026
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Los primeros seis meses de 2026 dejaron cifras positivas para la economía ecuatoriana, que cerró con un superávit de 1.425 millones de dólares en su balanza de pagos.
Estos resultados se obtuvieron, en parte, por el incremento en los ingresos por concepto de remesas. Durante el segundo trimestre del año, sumaron un total de 2.041 millones de dólares, 9,9% más que en el trimestre anterior y 2% interanual.
En total, durante los primeros seis meses del año se enviaron 3.898 millones de dólares al país sudamericano, un 78,5% provenientes de España.
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La inversión extranjera registró un crecimiento de más del doble en comparación con el año anterior. Este rubro generó ingresos por más de 237 millones de dólares en el segundo trimestre del año, para acumular más de 715 millones de dólares en el semestre.
De acuerdo con el reporte del diario ecuatoriano El Comercio, las ventas en los mercados internacionales tuvieron un récord histórico de 10.263 millones de dólares, lo que representa un 8,3% más que en el primer trimestre y 7,5% interanual.
Según el medio citado, el principal sector responsable del incremento durante el segundo trimestre del 2026 fue el petrolero, cuyas exportaciones crecieron 36,9% en comparación con el mismo periodo del año pasado, con un precio promedio de 87 dólares por barril.
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En contraste, las exportaciones no petroleras bajaron 1,3% en comparación con el segundo trimestre del 2025, afectadas principalmente por los envíos de cacao y elaborados, que cayeron 54,9% por una contracción de 53,1% en las cotizaciones de los mercados internacionales.
Las importaciones también reportaron máximos históricos con compras por más de 9.221 millones de dólares, un alza interanual de 23,2%, impulsadas principalmente por la adquisición de combustibles y lubricantes, que aumentó un 70,4%.
En contraste, los sectores de servicios tuvieron un saldo negativo de más de 630 millones de dólares, principalmente por el aumento en los costos de fletes marítimos e internacionales.
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