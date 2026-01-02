https://noticiaslatam.lat/20260102/la-economia-de-ecuador-registro-un-crecimiento-interanual-del-24-en-el-tercer-trimestre-del-2025-1169991642.html

La economía de Ecuador registró un crecimiento interanual del 2,4% en el tercer trimestre del 2025

La cifra aparece en el boletín de cuentas nacionales publicado este 1 de enero por el Banco Central del país sudamericano. El buen resultado refleja una... 02.01.2026, Sputnik Mundo

El principal motor que impulsó el crecimiento interanual fue el consumo de los hogares. Tras un 2024 marcado por la austeridad gubernamental impuesta por el presidente Daniel Noboa y la crisis energética que dejó a oscuras al país en ocasiones por 14 horas diarias, las familias ecuatorianas mostraron una mayor capacidad de gasto, beneficiadas por una inflación controlada y una mayor estabilidad en el mercado laboral, según el reporte del BCE.Por otro lado, el sector de las exportaciones actuó como un lastre para la actividad económica en este período (julio-septiembre), aunque vale aclarar que el presidente estadounidense Donald Trump retiró en noviembre el arancel del 15% a 105 bienes producidos en Ecuador (como café, mangos y cocoa) que había impuesto meses atrás.La caída en las ventas al exterior de ciertos productos clave debilitó el balance comercial del trimestre, contrarrestando parte del empuje generado por la demanda interna y la reactivación del comercio local.La inversión, tanto pública como privada, mostró señales de mejora gradual durante el trimestre analizado. Este desempeño positivo se atribuye a una mayor confianza de los agentes económicos y al avance de proyectos de infraestructura que habían quedado pausados debido a la inestabilidad energética y fiscal que marcó el inicio del año 2024.A pesar del balance positivo respecto al año anterior, las cifras revelan una contracción en la comparación inmediata con el segundo trimestre de 2025. Este enfriamiento trimestral sugiere que, aunque la tendencia anual es de crecimiento, el dinamismo de la actividad económica enfrentó obstáculos durante los meses de julio a septiembre que frenaron la velocidad de la recuperación.En términos de gestión pública, el informe destaca que el cumplimiento de las metas fiscales y el apoyo de organismos internacionales han sido fundamentales para dar previsibilidad a la economía. Sin embargo, concluye, persisten desafíos estructurales relacionados con la producción petrolera y la seguridad ciudadana que condicionan el ritmo de la recuperación económica.

