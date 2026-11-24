El presidente de Ecuador anuncia para 2027 un salario básico de 500 dólares en el país
© AP Photo / Dolores OchoaEl presidente de Ecuador, Daniel Noboa.
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció para 2027 un aumento del salario básico en el país, de 482 a 500 dólares, para lo cual suspendió el 23 de noviembre por un lapso de tiempo su licencia solicitada para impulsar a sus candidatos a las elecciones seccionales previstas para el próximo día 29 de este mes.
"Ustedes me eligieron para tomar decisiones que les permitan vivir con dignidad. Conozco el esfuerzo que hacen todos los días para sacar adelante a sus familias; ese esfuerzo tiene que verse reflejado en su sueldo, por eso el salario básico subirá a 500 dólares", comentó Noboa en un breve video difundido en redes sociales.
Según indicó, se tomaron en cuenta el aumento de las ventas, el avance de obras y la generación de empleos en la construcción, unidos a la inflación.
Noboa calificó de "justo y responsable" el incremento de 18 dólares mensuales en la remuneración básica.
Por su parte, en un comunicado de prensa difundido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom), se señala que, en momentos en que el país se prepara para enfrentar los impactos del evento climático El Niño, este incremento representa un respaldo adicional para la economía de las familias.
22 de noviembre, 06:53 GMT
El texto indica que para las familias un mejor salario significa contar con mayores recursos para cubrir la alimentación, el transporte, la educación, la salud y otras necesidades cotidianas.
Posteriormente a la difusión de este mensaje de Noboa, la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) aprobó la reincorporación del mandatario a su licencia para continuar en campaña hasta el 26 de noviembre, tres días antes de la votación.
La jornada democrática prevista será para elegir a prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales y los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una entidad autónoma que participa en los procesos de elección y designación de 77 autoridades en el país.
El Gobierno también adelantó para noviembre el pago del décimo tercer sueldo (o bono navideño) que se entrega cada año a los trabajadores del sector público, además de desembolsar 560 millones de dólares para pagar 800 dólares a 700.000 integrantes del programa Jóvenes en Acción, concebido para dar capacitación técnica y un incentivo económico.
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