¿Cómo llega Noboa al primer año de su segundo mandato al frente de Ecuador?
04:27 GMT 25.05.2026 (actualizado: 06:04 GMT 25.05.2026)
© Foto : X - @DanielNoboaOkDaniel Noboa, presidente de Ecuador
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A un año de su elección, el presidente Daniel Noboa presentó ante la Asamblea Nacional su informe de rendición de cuentas. En una jornada marcada por el contraste, destacó indicadores macroeconómicos y operativos como ejes de su gestión, que varios sectores y especialistas cuestionan por la brecha entre las cifras oficiales y la realidad civil.
Noboa presentó un balance enfocado en la estabilización fiscal y los operativos de seguridad; además, hizo énfasis en la reducción del riesgo país, la recuperación de activos mediante la lucha contra el crimen organizado y la agilización de programas de acceso a crédito para jóvenes. No obstante, voces críticas sostienen que el discurso oficial omite las condiciones reales de la población.
"De cara a lo que expresa el presidente Daniel Noboa en su informe de la Nación, está describiendo un país que no existe, está describiendo un país con seguridad cuando al final del 2025 terminamos con cifras récord de homicidios, por ejemplo, está describiendo un país de oportunidades y de empleo cuando lo que vemos en la realidad y en la vida de la gente es que ni siquiera logran llegar a fin de mes," dijo en un diálogo con Sputnik Noriega Donoso, legisladora por Pichincha en la Asamblea Nacional.
¿Logros operativos o crisis estructural?
El presidente afirmó que "no pactará, no se rendirá, ni retrocederá frente a las mafias, el terrorismo y los grupos criminales" y sostuvo que la lucha contra el crimen busca devolver tranquilidad a las familias y proteger a los pequeños negocios.
Si bien el Ejecutivo reportó capturas clave, como cabecillas de grupos de crimen organizado, especialistas en política y relaciones internacionales como Emily Cárdenas advierten que estas acciones responden a una lógica de corto plazo que no ha logrado revertir el deterioro de los indicadores sociales.
"El Gobierno de Noboa básicamente ha priorizado una estrategia de seguridad del Estado basada en la militarización, la promoción de estados de excepción y la cooperación internacional con los Estados Unidos. Estos mecanismos responden a lógicas inmediatas como capturas, decomisos, reducción temporal de los homicidios o debilitamiento de bandas específicas. Sin embargo, cabe destacar que el año 2025 fue el año de mayor tasa de homicidios y violencia en el país", explica en diálogo con este medio.
Noriega y Cárdenas coinciden en que la estrategia debe trascender la respuesta punitiva. La internacionalista señala que es vital atacar las causas desde una lógica social, ya que el reclutamiento forzado prospera en territorios donde los jóvenes carecen de medios de vida y oportunidades de autosuficiencia económica.
Economía y ajustes sociales
El manejo económico es quizás el punto de mayor fricción. Mientras el Gobierno celebra la confianza de los mercados internacionales, sectores ciudadanos cuestionan el costo social de los ajustes. La legisladora califica a Noboa como el "mayor exponente" de las medidas de ajuste estructural exigidas por organismos multilaterales, como el incremento del IVA.
"Cuando tú hablas de economía, desde las cifras frías de, por ejemplo, el riesgo país, cuando tú dices que ahora somos un país más confiable, tal vez puede ser un país confiable para los tenedores de bonos que saben que tú, como Gobierno, lo primero que vas a hacer es pagar la deuda externa, no pagar la deuda interna, que implica la deuda que tienes con miles de familias ecuatorianas", analiza Noriega.
Por su parte, Cárdenas reconoce aciertos en el acceso a créditos de vivienda para jóvenes, aliviando requisitos del sistema público tradicional, pero advierte sobre las limitaciones del modelo productivo.
22 de mayo, 04:30 GMT
"Es importante añadir el tema de la industrialización parcial, ya que continuamos siendo un país exportador de materias primas, pero existe una deficiencia en poder realizar manufacturas y agregar un valor agregado dentro de las materias primas que exportamos al exterior," detalla.
La encrucijada de la soberanía
Las relaciones exteriores también han sido objeto de análisis. Noriega criticó la postura diplomática con Colombia, especialmente tras la crisis energética, señalando que las tensiones han afectado la cooperación necesaria en momentos de emergencia. Mientras tanto, Cárdenas insta al país a no depender únicamente de Washington.
"Es importante destacar que para el Ecuador es muy importante diversificar sus relaciones comerciales con todos los países en general y es positivo que haya un fortalecimiento de los vínculos comerciales con China. Y, por otro lado, también hay que destacar el rol cada vez más protagónico de los BRICS en la economía mundial", menciona Cardenas.
Tras un año de gestión, la ciudadanía comienza a demandar resultados tangibles que superen el discurso político. Noriega subraya que la justificación de la "herencia" o la "inestabilidad" ya no es suficiente para la población.
"Ya no es el presidente nuevo que tal vez está recién conociendo el Estado y cómo funciona, sino que ya es un presidente que lleva en funciones varios años y, en ese sentido, las excusas se van acabando y la gente cada vez le cree menos", cuestiona la legisladora.
La experta concluye que hablar únicamente de logros, que además son los que la gente no siente en su vida cotidiana, podría ser un ejercicio contraproducente en lugar de generar empatía.
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