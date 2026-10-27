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"Se quedan con hasta el 50%": el gremio del taxi marcha en Quito contra las plataformas extranjeras

"Se quedan con hasta el 50%": el gremio del taxi marcha en Quito contra las plataformas extranjeras

Sputnik Mundo

Con banderas y pancartas, decenas de conductores y representantes de cooperativas de taxis se movilizaron en la capital de Ecuador para exigir a las... 27.10.2026, Sputnik Mundo

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Los dirigentes y choferes del taxismo formal sostienen que la proliferación de estas aplicaciones genera una competencia desleal, desarticula la estructura organizativa del transporte en el país, expone a los usuarios a serios riesgos de seguridad y provoca una fuga masiva de capitales hacia el exterior, en perjuicio de la economía local.Inseguridad y tarifas abusivasSegún los conductores del transporte comercial regularizado, la operación de vehículos particulares mediante aplicaciones móviles no solo vulnera el marco normativo vigente, sino que encierra un esquema de precarización tanto para "socios" como para los usuarios.Ramiro Cajamarca, chofer profesional de la capital, enfatiza que el reclamo no es contra la tecnología, sino contra la falta de regulación e igualdad de condiciones fiscales y operativas.Cajamarca denuncia además las severas comisiones que cobran estas multinacionales a sus asociados informales y la falta de retribución tributaria en el territorio ecuatoriano."Los compañeros que dan este servicio son sumamente explotados, porque la aplicación se queda con un 30%, un 40% y a veces hasta con un 50% del servicio que da el conductor (...) El dinero se va para otro lado, no se queda aquí en el Ecuador. Apoyamos toda clase de aplicación y tecnología, pero también sería bueno que sea ecuatoriana y que los impuestos queden acá", recalca el taxista.La carga administrativa frente a la desregulaciónEl contraste entre la rigurosidad de los controles estatales hacia el taxi legal y la holgura con la que transitan las unidades particulares informales genera un profundo malestar en las filas del gremio.Segundo Guarquira, taxista capitalino, detalla las múltiples obligaciones operativas, laborales y tributarias a las que están sometidas las cooperativas para mantener sus unidades en circulación:Para los manifestantes, el cumplimiento estricto de revisiones técnicas vehiculares, matriculaciones comerciales, seguros de accidentes para pasajeros e impuestos corporativos encarece sus costos de operación, dejándolos en desventaja competitiva frente a conductores particulares que operan al margen de estas exigencias.La defensa del marco legalEl gremio insiste en que la inacción de los entes de control socava la institucionalidad del transporte público y fomenta un modelo económico extractivo que debilita a los trabajadores locales. Edgar Valverde, representante del sector del taxi, advierte sobre la ruptura del sistema legal.La movilización concluyó con la entrega de un petitorio a las autoridades metropolitanas de tránsito, en el que se solicita la conformación de mesas de trabajo y el cumplimiento estricto de la ley para sancionar a los vehículos no autorizados. Los dirigentes advirtieron que, de no incrementarse los operativos en las calles y la regulación a las plataformas digitales, continuarán convocando a jornadas de protesta en la capital.

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