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Reunión entre Putin, Xi y Trump "tiene relevancia extrema en arquitectura de la seguridad internacional": experto

Reunión entre Putin, Xi y Trump "tiene relevancia extrema en arquitectura de la seguridad internacional": experto

Sputnik Mundo

El encuentro entre los presidentes de China, Xi Jinping; de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, abrió en Shenzhen (sureste) un espacio de... 19.11.2026, Sputnik Mundo

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Celebrado el 19 de noviembre al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el encuentro concluyó con una declaración conjunta sobre estabilidad estratégica, energía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y riesgos nucleares. Su alcance, sin embargo, exige distinguir entre la voluntad de mantener el diálogo y la capacidad de resolver los conflictos pendientes.En charla para Sputnik, Eduardo Regalado Florido, investigador del Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), y René Fernández Tabío, profesor y doctor en Ciencias Económicas, destacan la relevancia de que los tres mandatarios se hayan sentado a conversar.Regalado Florido sitúa la reunión en un escenario de "gran complejidad y volatilidad", caracterizado, en su interpretación, por una transición hacia la multipolaridad y un reajuste geoeconómico y geopolítico. Esas transformaciones, argumentó, generan fricciones que hacen especialmente relevante la comunicación entre Washington, Pekín y Moscú.Agenda que desbordó el marco económico de APECAunque la reunión tuvo lugar en el contexto de APEC, su contenido fue más allá de la cooperación económica y comercial. La declaración adoptada por los tres presidentes incluyó el compromiso de mantener la estabilidad estratégica y la seguridad internacional, así como de dialogar sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación.Para Regalado Florido, la principal contribución del encuentro se encuentra en la posibilidad de construir "un mecanismo de diálogo entre estos tres grandes países", capaz de favorecer la paz y la estabilidad internacional.En su opinión, esta reunión no elimina las divergencias, pero puede permitir administrarlas antes de que deriven en una confrontación de mayor alcance.Igualmente, en la declaración conjunta, los mandatarios reafirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe librarse. En este tenor, anunciaron un diálogo para reducir los riesgos y prevenir la proliferación.En sus intervenciones públicas, también vincularon la condición de sus países como grandes potencias y miembros permanentes del Consejo de Seguridad con una responsabilidad particular sobre la seguridad internacional.En este sentido, Fernández Tabío consideró significativo que esa posición haya sido expresada conjuntamente en un contexto de tensiones. A su juicio, el valor no está en presentar como novedoso el peligro de una confrontación nuclear, sino en que los tres dirigentes ratifiquen la necesidad de evitarla.Desde esa perspectiva, el diálogo trilateral tiene una función preventiva. Su utilidad no depende únicamente de producir acuerdos inmediatos, también puede contribuir a aclarar posiciones, comunicar preocupaciones y reducir el riesgo de interpretar erróneamente las decisiones del otro.China como anfitrión y facilitadorLa celebración del encuentro en Shenzhen otorgó a China un papel destacado como anfitrión. Xi abrió la reunión situando la preservación de la paz y la estabilidad estratégica como ejes de la conversación, y sostuvo que la relación entre las grandes potencias tiene consecuencias para el conjunto del sistema internacional.Fernández Tabío subrayó la capacidad de convocatoria de Pekín. En su valoración, reunir a los tres mandatarios constituye por sí mismo un acontecimiento relevante, incluso cuando los resultados concretos no alcanzan las expectativas más ambiciosas.El académico interpretó que el gigante asiático busca "calmar los ánimos y buscar soluciones a problemas centrales", entre ellos, el funcionamiento de la ONU. Esa lectura encuentra un punto de contacto con la declaración conjunta, que sitúa la reforma de la organización entre sus compromisos políticos, aunque sin precisar todavía cómo se llevaría a cabo.En su consideración, el encuentro reunió a tres gobiernos con prioridades diferentes, y su valor diplomático procede precisamente de haber creado un espacio de conversación pese a esas diferencias.Igualmente, el conflicto ucraniano estuvo presente en las conversaciones. Putin señaló que había abordado el asunto con Xi y que había dedicado una parte importante de su reunión bilateral con Trump a discutirlo. El mandatario estadounidense también lo incluyó entre los temas de la cita trilateral.Asimismo, la agenda pública incorporó la situación de Irán y la seguridad de la navegación por el estrecho de Ormuz. Antes del encuentro tripartito, Trump manifestó interés en mantener abierto ese paso marítimo y en impedir que Irán dispusiera de armas nucleares.La presencia de esos eventos en la discusión no permite concluir que se haya acordado su resolución. La declaración conjunta difundida después de la reunión no presentó un arreglo para Ucrania, ni un mecanismo específico para poner fin a la confrontación en Oriente Medio.Fernández Tabío insistió en esa limitación. Los problemas acumulados, afirmó, "ni se puede esperar que se resuelvan mañana ni se podían resolver con esta reunión".Energía y tecnología: una dimensión estratégicaEl compromiso de aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados añadió una dimensión económica concreta a la declaración. Putin, Xi y Trump también reafirmaron la importancia de mantener estables los flujos de energía.Fernández Tabío vinculó esta dimensión con las capacidades energéticas de Rusia. En su análisis, los recursos del país y su experiencia en el desarrollo de centrales nucleares, constituyen una ventaja estratégica que debe leerse junto con las nuevas demandas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial.La reflexión del académico amplía la lectura del encuentro. En su opinión, la competencia internacional no se limita a las posiciones militares o diplomáticas, sino que comprende la capacidad de sostener el desarrollo productivo y tecnológico. Desde su perspectiva, energía, comercio y tecnología forman parte de una misma discusión sobre las bases materiales del poder.Para los académicos, la principal incógnita es qué ocurrirá después. La declaración proporciona una base política para seguir conversando, pero su proyección dependerá de que los compromisos generales se traduzcan en contactos sostenidos y medidas concretas.Sin embargo, "este consenso no vinculante que se establece entre estos tres presidentes con respecto a mantener una estabilidad estratégica, la no proliferación de los armamentos y la resolución de los conflictos a través del diálogo se hace sumamente importante", apuntó Regalado Florido.Fernández Tabío coincidió en la relevancia de ese punto de partida, aunque dejó abierta la evaluación de sus consecuencias. "El diálogo siempre es fundamental en las relaciones internacionales", aseguró el experto, especialmente en un contexto "tan complejo, tan difícil y tan conflictivo".

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