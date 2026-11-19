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"Nuevo equilibrio de poder": la cumbre Rusia, China y EEUU podría sentar las bases de un nuevo sistema de relaciones internacionales
"Nuevo equilibrio de poder": la cumbre Rusia, China y EEUU podría sentar las bases de un nuevo sistema de relaciones internacionales
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La cumbre trilateral entre Rusia, China y Estados Unidos podría dar lugar a decisiones que determinarán cómo las principales potencias gobernarán el mundo... 19.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-19T15:42+0000
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"Para Rusia y China no hay cambios radicales. El origen del conflicto con Rusia radica en que Occidente incumplió sus compromisos con Ucrania, mientras que Europa esperaba cualquier oportunidad para alcanzar sus objetivos ocultos contra Moscú. Por tanto, quien ha cambiado es Occidente, no Rusia", indica.China, por su parte, desde la guerra de Vietnam (1955–1975) ha centrado sus esfuerzos exclusivamente en el desarrollo, sin participar en ningún conflicto, señala el experto. Estados Unidos, a su vez, busca ahora contribuir a la resolución de la crisis en Ucrania.El analista añade que Europa ha pagado el precio más alto por los acontecimientos en el estrecho de Ormuz y la explosión del gasoducto Nord Stream, pero se ha quedado sin el respaldo de su aliado estadounidense precisamente "cuando más lo necesitaba".También abordó la cuestión ucraniana y afirmó que el conflicto solo llegará a su fin con el surgimiento de un nuevo orden mundial que ponga término al mundo unipolar.Esto se debe a que el propio conflicto es consecuencia de "la arrogancia estadounidense y las ambiciones europeas", concluye.Este 19 de noviembre, los tres dirigentes mantuvieron, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en Shenzhen, su primer encuentro trilateral.Establecido oficialmente en 1989, APEC es el principal foro de cooperación económica de Asia-Pacífico. Su objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región, promover el comercio y la inversión libres y abiertos, la integración económica regional, la cooperación económica y técnica, la seguridad y un entorno empresarial favorable y sostenible.
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"Nuevo equilibrio de poder": la cumbre Rusia, China y EEUU podría sentar las bases de un nuevo sistema de relaciones internacionales
La cumbre trilateral entre Rusia, China y Estados Unidos podría dar lugar a decisiones que determinarán cómo las principales potencias gobernarán el mundo durante los próximos 100 años, declara a Sputnik el experto libanés en asuntos asiáticos Jad Raad.
"Para Rusia y China no hay cambios radicales. El origen del conflicto
con Rusia radica en que Occidente incumplió sus compromisos con Ucrania, mientras que Europa esperaba cualquier oportunidad para alcanzar sus objetivos ocultos contra Moscú. Por tanto, quien ha cambiado es Occidente, no Rusia
", indica.
China, por su parte, desde la guerra de Vietnam (1955–1975) ha centrado sus esfuerzos exclusivamente en el desarrollo, sin participar en ningún conflicto, señala el experto. Estados Unidos, a su vez, busca ahora contribuir a la resolución de la crisis en Ucrania.
"La cumbre establece un nuevo equilibrio de poder, dejando fuera a los europeos, que estuvieron presentes entre bastidores en la reciente reunión sobre Ucrania celebrada en el golfo Pérsico. Presionaron a los ucranianos para que no hicieran concesiones ni firmaran ningún acuerdo", destaca.
El analista añade que Europa ha pagado el precio más alto por los acontecimientos en el estrecho de Ormuz
y la explosión del gasoducto Nord Stream
, pero se ha quedado sin el respaldo de su aliado
estadounidense precisamente "cuando más lo necesitaba".
También abordó la cuestión ucraniana y afirmó que el conflicto solo llegará a su fin con el surgimiento de un nuevo orden mundial que ponga término al mundo unipolar.
Esto se debe a que el propio conflicto es consecuencia de "la arrogancia estadounidense y las ambiciones europeas", concluye.
Este 19 de noviembre, los tres dirigentes mantuvieron, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
(APEC), que se celebra en Shenzhen, su primer encuentro trilateral
.
Establecido oficialmente en 1989, APEC es el principal foro de cooperación económica de Asia-Pacífico. Su objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región, promover el comercio y la inversión libres y abiertos, la integración económica regional, la cooperación económica y técnica, la seguridad y un entorno empresarial favorable y sostenible.
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