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¿Un nuevo Yalta? Analista explica qué significa realmente la cumbre entre Putin, Xi y Trump

¿Un nuevo Yalta? Analista explica qué significa realmente la cumbre entre Putin, Xi y Trump

Sputnik Mundo

La histórica reunión trilateral entre Rusia, China y EEUU constituye uno de los acontecimientos geopolíticos más relevantes del año, aunque todavía es pronto... 19.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-19T18:41+0000

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Sin embargo, a su juicio, el encuentro no supone una resolución de los conflictos existentes. Las declaraciones conjuntas sobre la paz, que incluyen el rechazo a los enfrentamientos nucleares y a los conflictos de gran escala, apuntan a establecer reglas comunes. Entre los ámbitos de cooperación destaca la seguridad energética, a la que se dedica especial atención en la declaración conjunta. Según el experto, EEUU afronta dificultades en sus cadenas de suministro, especialmente en el sector energético, mientras que sus intentos de contener el avance de China no han dado los resultados esperados.Casteglione también llama a mantener la cautela ante la persistencia de las tensiones entre Washington, Moscú y Pekín. Recuerda que Trump llegó a la cumbre después de participar en el encuentro del Quad en Filipinas, donde mantuvo un discurso beligerante hacia China, y cuestiona que pueda garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos.A juicio del analista, Washington recurre al diálogo después de no haber conseguido imponer sus objetivos mediante la presión y la fuerza. Este escenario, sostiene, refleja una transformación del equilibrio internacional: El mandatario de Rusia, Vladímir Putin; el presidente de EEUU, Donald Trump; y el jefe de Estado de China, Xi Jinping, celebraron una reunión en Shenzhen, China, en el margen de la cumbre del APEC. Fue la primera reunión trilateral de los jefes de Estado de las tres potencias en la historia. El encuentro tuvo lugar en la residencia del presidente del gigante asiático y se prolongó durante alrededor de una hora y media.Los mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre la coyuntura internacional y abordaron cuestiones relacionadas con la estabilidad estratégica, la seguridad, el conflicto en Ucrania, el desarme nuclear, la cooperación energética y la reforma de la Organización de las Naciones Unidas.La reunión concluyó con la adopción de una declaración conjunta sobre la paz, estructurada en cuatro puntos. Rusia, EEUU y China reafirmaron en ella su compromiso con la reforma de la ONU, la estabilidad de los suministros energéticos, el respeto a la soberanía de los Estados y las inmunidades de los funcionarios oficiales. Además, expresaron su disposición a mantener el diálogo sobre la reducción de los riesgos nucleares y la prevención de la proliferación de armas nucleares.Una vez finalizadas las conversaciones, los tres mandatarios no realizaron declaraciones conjuntas. Más tarde, Putin respondió a las preguntas de los periodistas y valoró el encuentro como abierto y provechoso.

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