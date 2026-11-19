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Las FFAA de Rusia interceptan 4 misiles Neptun y golpean la industria militar ucraniana en la última jornada
Las FFAA de Rusia interceptan 4 misiles Neptun y golpean la industria militar ucraniana en la última jornada
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En el último día, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro misiles ucranianos de largo alcance Neptun y 268 drones, informan desde el Ministerio de Defensa... 19.11.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el ente castrense, las tropas rusas también ejecutaron ataques de alta precisión contra aeródromos militares, lugares de producción, almacenamiento de drones y complejos robóticos terrestres, depósitos de municiones, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas en 148 zonas.Asimismo, en el transcurso de las operaciones se inutilizaron 11 vehículos blindados.En las últimas 24 horas, las bajas de Ucrania ascendieron a un aproximado de 1.065 militares, indica el informe diario del organismo. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 340 militares ucranianos abatidos.Se suman a estas bajas más de 110 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, más de 210 en la zona del grupo Oeste, hasta 210 en las agrupaciones del grupo Este, hasta 180 en la del grupo Sur y alrededor de 15 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
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Las FFAA de Rusia interceptan 4 misiles Neptun y golpean la industria militar ucraniana en la última jornada
En el último día, la defensa antiaérea rusa interceptó cuatro misiles ucranianos de largo alcance Neptun y 268 drones, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra infraestructura de energía y transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, añaden.
De acuerdo con el ente castrense, las tropas rusas también ejecutaron ataques de alta precisión contra aeródromos militares, lugares de producción, almacenamiento de drones y complejos robóticos terrestres, depósitos de municiones, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas en 148 zonas.
Asimismo, en el transcurso de las operaciones se inutilizaron 11 vehículos blindados.
En las últimas 24 horas, las bajas de Ucrania ascendieron a un aproximado de 1.065 militares, indica el informe diario del organismo. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 340 militares ucranianos abatidos.
Se suman a estas bajas más de 110 efectivos ucranianos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, más de 210 en la zona del grupo Oeste, hasta 210 en las agrupaciones del grupo Este, hasta 180 en la del grupo Sur y alrededor de 15 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 293.399 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.700 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.797 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.957 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 77.613 vehículos militares especiales.
17 de noviembre, 11:36 GMT