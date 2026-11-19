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Putin, Trump y Xi Jinping adoptan una declaración sobre la paz
Putin, Trump y Xi Jinping adoptan una declaración sobre la paz
Sputnik Mundo
Actualmente, APEC cuenta con 21 economías miembros: Australia, Brunéi Darusalam, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong... 19.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-19T10:56+0000
2026-11-19T10:56+0000
2026-11-19T11:05+0000
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Así es el texto de la declaración sobre la paz, adoptada tras la reunión entre Putin, Xi Jinping y TrumpActualmente, APEC cuenta con 21 economías miembros: Australia, Brunéi Darusalam, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam.
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política, donald trump, xi jinping
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Así es el texto de la declaración sobre la paz, adoptada tras la reunión entre Putin, Xi Jinping y Trump
1.
1. En su calidad de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia, China y EEUU expresaron su compromiso con la reforma de la ONU
, para que esta pueda responder de forma más eficaz a los retos globales y cumplir con su misión fundamental en materia de paz y seguridad internacionales.
2.
2. Los tres Estados tienen previsto aumentar la producción y el suministro de productos derivados del petróleo
en beneficio de todos los países. Reafirmaron la importancia de un suministro energético estable.
3.
3. Los mandatarios de los tres países señalan que el principio del consenso entre los Estados y el respeto de las inmunidades de los funcionarios públicos son fundamentales, y coinciden en que la Corte Penal Internacional y otras instituciones similares no deben abusar de sus competencias
.
4.
4. Los presidentes reafirmaron que en una guerra nuclear no puede haber vencedores
y que nunca debe desencadenarse. Los tres países mantendrán un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas nucleares.
La cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) reúne a 21 economías de la región y constituye uno de los principales eventos de diálogo y cooperación económica del mundo.
China acoge este año la 33.ª reunión de líderes del foro, que se celebra en Shenzhen del 18 al 19 de noviembre, bajo el lema "Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos".
Su objetivo es apoyar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad de la región.
Actualmente, APEC cuenta con 21 economías miembros: Australia, Brunéi Darusalam, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam.
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