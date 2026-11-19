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La histórica Shenzhen: ¿qué debes saber sobre la reunión trilateral entre los presidentes de Rusia, China y EEUU?

La histórica Shenzhen: ¿qué debes saber sobre la reunión trilateral entre los presidentes de Rusia, China y EEUU?

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Para el segundo día de la cumbre del Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la ciudad china de Shenzhen, está previsto un... 19.11.2026, Sputnik Mundo

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Primeras noticias sobre una posible reuniónLas primeras informaciones sobre un posible encuentro trilateral surgieron en los medios de comunicación tras una conversación telefónica entre los presidentes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, a principios de octubre. No obstante, la confirmación oficial de las consultas tripartitas se dio poco antes del inicio de la cumbre del APEC.Además, el 18 de noviembre tuvo lugar una especie de un pequeño 'ensayo' de la reunión. Los mandatarios de Rusia y Estados Unidos se saludaron en presencia del jefe de Estado de China durante la sesión fotográfica conjunta previa a la recepción de gala en honor a los jefes de las delegaciones de la cumbre del APEC.Tal y como señaló el corresponsal de Sputnik, Vladímir Putin y Donald Trump se sentaron a la derecha y a la izquierda de Xi Jinping y su esposa durante la recepción de gala para los líderes del APEC.La última vez que Trump, Xi y Putin coincidieron en una cumbre del APEC fue en 2017, en la ciudad vietnamita de Da Nang, pero en aquella ocasión las reuniones se celebraron de forma bilateral.Dónde tendrá lugar la reuniónEl encuentro de los mandatarios de los tres países está previsto para el 19 de noviembre a las 14:30 hora local (6:30 GMT) en la residencia oficial del presidente de China, Qilin Shanzhuang.Es posible que, al término de las consultas, se acuerde una declaración conjunta de los mandatarios.Una reunión sin precedentesSegún el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, se trata de "una reunión importante que, efectivamente, no ha tenido ni tiene precedentes en el mundo actual". Sin embargo, las comparaciones con la conferencia de Yalta son meras especulaciones políticas que no tienen nada que ver con la realidad, indicó.Una señal para la humanidadPeskov también recalcó que el encuentro entre Putin, Xi y Trump podría llegar a ser una señal para toda la humanidad sobre la necesidad del diálogo para buscar soluciones a los problemas actuales.Expectativas respecto a la reuniónEs sabido que ciertos puntos de la agenda de la reunión trilateral habían sido acordados, pero también queda margen para debates libres e intercambio de opiniones.El vocero del Kremlin declaró que Moscú no tiene expectativas exageradas respecto a las negociaciones trilaterales entre los presidentes de Rusia, EEUU y China, pero sí espera, de forma pragmática, que se produzca un buen intercambio de opiniones sobre el conjunto de cuestiones que se habían consensuado, así como sobre otras que los mandatarios consideren necesarias abordar.Orden del día de la reuniónTal y como explicó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, los temas que podrían debatirse en las negociaciones trilaterales son de carácter general. Al referirse a la agenda de la reunión, Ushakov añadió que en ella se debatirán, entre otras cosas, cuestiones relacionadas con el establecimiento de la cooperación entre las grandes potencias y cómo esta labor puede influir en la mejora de la situación mundial.Al mismo tiempo, considera que es poco probable que los presidentes de Rusia, China y EEUU eviten el debate en torno a la cuestión ucraniana.Las expectativas de Vladímir Putin respecto a la próxima reuniónEl jefe de Estado ruso ha declarado que anticipa que la reunión trilateral con Donald Trump y Xi Jinping será muy beneficiosa.La paz en todo el mundoEl Ministerio de Asuntos Exteriores de China, al comentar la reunión, ha señalado que los presidentes chino, ruso y estadounidense, Xi Jinping, Vladímir Putin y Donald Trump, debatirán cuestiones relacionadas con "la paz en todo el mundo".Las expectativas de TrumpEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido que abordará con sus homólogos de Rusia y China, Vladímir Putin y Xi Jinping, las cuestiones de la desnuclearización, Irán y Ucrania.Añadió que también tiene la intención de tratar en la reunión asuntos económicos y comerciales.

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